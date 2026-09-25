O homem de 47 anos relembrou um episódio de sua época como auxiliar técnico do atual treinador do Bayern, Vincent Kompany, no Burnley. Durante uma viagem na pré-temporada para a capital portuguesa, Bellamy viveu, de dentro do ônibus da equipe, a cena de o aeroporto local ter sido completamente isolado por causa de enormes medidas de segurança.

Os passageiros e a comissão técnica inicialmente suspeitaram de uma situação séria de ameaça. Pouco depois, porém, ficou claro que o aparato de policiais e bloqueios servia unicamente para proteger Cristiano Ronaldo.

"Quando chegamos ao aeroporto, havia polícia por toda parte. O aeroporto estava completamente isolado", disse Bellamy. "Viemos de Burnley e fomos tratados um pouco como VIPs. Estávamos em um ônibus de viagem que havíamos alugado, mas mesmo assim tivemos de seguir por um caminho específico até o aeroporto."

O ex-jogador da Premier League prosseguiu: "Havia fileiras de policiais e carros de polícia por toda parte. Pensamos: alguma coisa aconteceu, deve haver algum alerta aqui. Tudo estava bloqueado. As pessoas no terminal, simplesmente tudo. Não podíamos descer do ônibus e tivemos de esperar - pensamos que se tratava de uma falha de segurança ou algo assim."

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Burnley tem de esperar: Cristiano Ronaldo passeia por aeroporto isolado

Depois de cerca de um quarto de hora de espera, a situação se esclareceu para os ocupantes do ônibus. "Ficamos presos no ônibus por dez, 15 minutos e, de repente, esse carro apareceu. Ele estacionou, um homem desceu, foi até o porta-malas, pegou uma mochila. Então outra pessoa desceu e colocou a mochila no ombro - e quem era? Ronaldo."

Bellamy acrescentou: "Ele caminha completamente sozinho, há polícia por toda parte, e o aeroporto de Lisboa está isolado. Até os policiais tiraram fotos. Ninguém podia incomodá-lo."

O impacto dessa aparição na equipe do Burnley foi duradouro. "Foi a caminhada mais legal que já observei por um minuto na vida. Estávamos todos sentados no ônibus e sem palavras. Todos os que antes estavam reclamando se calaram imediatamente. Foi como com um presidente", disse o galês. "Como é possível paralisar um aeroporto inteiro? Eu nem conseguiria passar com meu computador pela alfândega no aeroporto de Cardiff. O que foi que eu acabei de ver? Conto essa história porque esse cara é simplesmente tão grande. Foi simplesmente wow. Fico tão feliz por ter vivido esse momento, porque ele é mais do que apenas uma superestrela."

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Quantos jogos pela seleção Cristiano Ronaldo disputou por Portugal?

Bellamy e Ronaldo se enfrentaram pela última vez em campo durante suas carreiras ativas em outubro de 2008. Na ocasião, Ronaldo marcou duas vezes pelo Manchester United na vitória por 2 a 0 sobre o West Ham United, clube pelo qual Bellamy estava contratado. Na noite de quinta-feira, o treinador voltou a encontrar o agora atacante de 41 anos do Al-Nassr, que fez sua 234ª partida pela seleção e defende a Selecao há 24 anos. Portugal venceu o duelo por 1 a 0, e Ronaldo desperdiçou uma grande chance.

Apesar da idade avançada do vencedor de cinco Bolas de Ouro, Bellamy se mostrou pouco surpreso com seu nível ainda duradouro. Ronaldo havia declarado no verão que a Copa do Mundo de 2026 seria seu último grande torneio. No entanto, o momento exato de encerrar a carreira segue indefinido.

"Não me surpreende que ele ainda jogue com o profissionalismo que sempre demonstrou", disse Bellamy. "Também tem a ver com o quão inteligente ele é: sabe como se poupar, sabe que não pode desperdiçar energia em determinados momentos e ainda tem o instinto de finalização - e isso você nunca perde. Não estamos falando apenas de um dos maiores jogadores da nossa geração, mas de todas as gerações, se considerarmos tudo o que ele conquistou."