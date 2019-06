Como é a letra do "94 Romáriôô, 2002 Fenomenôô"? Veja música que embala a seleção brasileira

Música que foi um dos destaques da campanha da seleção brasileira na Copa do Mundo 2018 volta com tudo na Copa América

O entra em campo logo mais, às 16h (Brasília), para encarar o em última partida da fase de grupos da . Precisando de uma vitória para se classificar às quartas de final do torneio, a seleção irá contar com o apoio de milhares de torcedores na Arena , e um algo a mais. Desde 2018, a torcida costumam embalar a equipe nacional com a tradicional música “Brasil Olê Olê Olê”.

Criada em 2018 para a da , por um grupo de fãs, a canção virou uma das preferidas nas arquibancadas. Na ocasião, a seleção caiu nas quartas de final do Mundial para a e adiou o sonho do hexa. Agora, a chance de título é na Copa América. Já decorou a letra: Confira logo abaixo:

Brasil Olê Olê Olê

Ôôôô

Brasil, olê olê olêêê

Brasil, olê olê olêêê

Brasil, olê olê olêêê

-

Éééé

Em 58 foi Pelé

Em meia dois foi o Mané

Em sete zero, o esquadrão

Primeiro a ser tricampeão

-

Ôôôô

94, Romário

2002, Fenômeno

Primeiro tetracampeão

Único penta é Brasilzão!

-

Ôôôô

Brasil, olê olê olêêê

Brasil, olê olê olêêê

Brasil, olê olê olêêê

Compositor: Luiz Carvalho