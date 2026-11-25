Compartilhar Siga GOAL no Google

Mikel Arteta ficou incrédulo depois que o Arsenal finalizou 30 vezes, mas conseguiu apenas um empate por 1 a 1 com o Borussia Dortmund pela Champions League, no Emirates Stadium. Apesar de dominar o líder da Bundesliga, o time da casa acertou a trave três vezes e desperdiçou uma chance no fim, deixando o treinador em busca de respostas antes de um grande confronto no fim de semana.

Publicidade

Arsenal lamenta chances perdidas contra o Dortmund

Arteta classificou como “inacreditável” o fato de o Arsenal não ter conseguido aproveitar as chances contra o Dortmund, depois que sua equipe ficou em um frustrante empate por 1 a 1 pela Champions League no Emirates Stadium. O time da casa finalizou 30 vezes ao longo da partida, mas acertou o alvo apenas quatro vezes.

Viktor Gyokeres abriu o placar para o Arsenal aos dez minutos, deixando a equipe de Arteta em uma posição confortável. Maximilian Beier, porém, empatou para os visitantes no segundo tempo e impediu que o Arsenal conquistasse os três pontos. Foi a segunda partida consecutiva em que o Arsenal deixou uma vitória escapar, após o empate por 2 a 2 com o Newcastle .

Arteta se surpreende com finalizações “inacreditáveis”

Depois do empate de Beier, o Arsenal chegou muito perto de voltar à frente, acertando a trave três vezes. Gyökeres também desperdiçou uma grande chance a 15 minutos do fim, cabeceando para fora a cerca de 5,5 metros do gol. Após a partida, Arteta admitiu que tinha dificuldade para entender como sua equipe não marcou novamente, apesar de ter dominado o jogo.

“Há uma parcela de sorte e outra de precisarmos concluir melhor as jogadas”, disse Arteta. “Não há dúvida sobre o quanto fomos superiores, dominantes e perigosos. Foi ótimo de assistir, mas foi inacreditável que, às vezes, a bola não tenha entrado.”

Publicidade Publicidade

Domínio diante do líder da Bundesliga

Apesar da frustração pelos pontos perdidos, Arteta viu motivos para se animar com o controle que sua equipe exerceu diante de um Dortmund que atualmente lidera a Bundesliga.

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

“Foi uma atuação brilhante”, acrescentou o técnico do Arsenal. “A forma como jogamos, levando em conta o adversário, é algo que me deixa muito, muito satisfeito, porque há muito pouco mais que se possa exigir da equipe.

“Obviamente, a sensação é de que deveríamos ter sido muito mais recompensados por uma atuação dessas e por criar tantas chances. Não sei se é uma questão de mentalidade. Como eu disse, houve uma parcela de sorte, porque como diabos algumas daquelas bolas não entraram?”

Publicidade

Manchester City é o próximo adversário na Premier League

O Arsenal tem pouco tempo para lamentar a frustração na competição europeia, já que volta a jogar pelo campeonato nacional neste fim de semana. A equipe de Arteta enfrenta o Manchester City pela Premier League no domingo.

Depois de deixar vitórias escaparem contra Newcastle e Dortmund em partidas consecutivas, o Arsenal sabe que precisa melhorar suas finalizações rapidamente. Transformar a clara superioridade em gols será fundamental quando enfrentar a equipe de Enzo Maresca.