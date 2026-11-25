Arsenal lamenta chances perdidas contra o Dortmund
Arteta classificou como “inacreditável” o fato de o Arsenal não ter conseguido aproveitar as chances contra o Dortmund, depois que sua equipe ficou em um frustrante empate por 1 a 1 pela Champions League no Emirates Stadium. O time da casa finalizou 30 vezes ao longo da partida, mas acertou o alvo apenas quatro vezes.
Viktor Gyokeres abriu o placar para o Arsenal aos dez minutos, deixando a equipe de Arteta em uma posição confortável. Maximilian Beier, porém, empatou para os visitantes no segundo tempo e impediu que o Arsenal conquistasse os três pontos. Foi a segunda partida consecutiva em que o Arsenal deixou uma vitória escapar, após o empate por 2 a 2 com o Newcastle.
Arteta se surpreende com finalizações “inacreditáveis”
Depois do empate de Beier, o Arsenal chegou muito perto de voltar à frente, acertando a trave três vezes. Gyökeres também desperdiçou uma grande chance a 15 minutos do fim, cabeceando para fora a cerca de 5,5 metros do gol. Após a partida, Arteta admitiu que tinha dificuldade para entender como sua equipe não marcou novamente, apesar de ter dominado o jogo.
“Há uma parcela de sorte e outra de precisarmos concluir melhor as jogadas”, disse Arteta. “Não há dúvida sobre o quanto fomos superiores, dominantes e perigosos. Foi ótimo de assistir, mas foi inacreditável que, às vezes, a bola não tenha entrado.”
Domínio diante do líder da Bundesliga
Apesar da frustração pelos pontos perdidos, Arteta viu motivos para se animar com o controle que sua equipe exerceu diante de um Dortmund que atualmente lidera a Bundesliga.
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“Foi uma atuação brilhante”, acrescentou o técnico do Arsenal. “A forma como jogamos, levando em conta o adversário, é algo que me deixa muito, muito satisfeito, porque há muito pouco mais que se possa exigir da equipe.
“Obviamente, a sensação é de que deveríamos ter sido muito mais recompensados por uma atuação dessas e por criar tantas chances. Não sei se é uma questão de mentalidade. Como eu disse, houve uma parcela de sorte, porque como diabos algumas daquelas bolas não entraram?”
Manchester City é o próximo adversário na Premier League
O Arsenal tem pouco tempo para lamentar a frustração na competição europeia, já que volta a jogar pelo campeonato nacional neste fim de semana. A equipe de Arteta enfrenta o Manchester City pela Premier League no domingo.
Depois de deixar vitórias escaparem contra Newcastle e Dortmund em partidas consecutivas, o Arsenal sabe que precisa melhorar suas finalizações rapidamente. Transformar a clara superioridade em gols será fundamental quando enfrentar a equipe de Enzo Maresca.