Como De Ligt foi de zagueiro de R$ 340 milhões a reserva da Juventus

O holandês deve completar o seu quinto jogo consecutivo no banco de reservas, depois de se tornar um dos zagueiros mais caros do mundo

Ronald Koeman ainda tem os jornais do dia de sua estreia no .

Os catalães foram batidos por 2 a 0 pelo e a imprensa não se impressionou com o desempenho do zagueiro holandês.

"Foi um desastre," afirmou o treinador da . "Todos estavam me questionando. No entanto, se hoje você perguntar de mim, as respostas certamente serão diferentes!" Com certeza. Depois de um começo ruim, Koeman se tornou em uma lenda do clube. E ele acredita que De Ligt pode fazer o mesmo.

Assim como Koeman, De Ligt não teve uma boa estreia depois de deixar o e se transferir a um dos maiores clubes da Europa. O garoto de 20 anos foi criticado por sua atuação na derrota da Juve diante do Napoli por 4 a 3. Koeman? Não se preocupou. Afirmou que De Ligt precisava de tempo para se adaptar e só começaria a se preocupar se ele ainda estivesse mal em outubro.

Estamos em janeiro e, quando a Juve viajar para para enfrentar o clube da capital, neste próximo domingo, a tendência é que De Ligt não comece entre os titulares. Mesmo com o capitão Giorgio Chiellini ainda machucado, o holandês perdeu espaço e não sai do banco de reservas há quatro partidas.

O clube italiano insiste que De Ligt não vem jogando por problemas de lesão, porém, depois da vitória de 4 a 0 da equipe sobre o , Fabio Capello, treinador histórico italiano, afirmou que a Velha Senhora apenas estão tentando proteger seu investimento (a Juve pagou mais de 300 milhões de reais no holandês) de críticas. O que não está em questão é que o zagueiro parece ter perdido sua posição para o turco Merih Demiral.

"A Juve tem problemas defensivos," afirmou Capello. "Eles estão permitindo muitos gols. Sarri colocou Demiral na frente do holandês. Ele não é bom? Não é isso. Mas Bonucci precisa mais de um jogador como Demiral do que um como De Ligt.

Certamente, a adaptação de De Ligt não foi ajudada pela lesão nos ligamentos que Chiellini sofreu em 30 de agosto. O plano era colocar o holandês aos poucos, o permitindo ir gradualmente evoluindo ao passar do tempo: com a contusão do capitão, De Ligt teve que ser titular logo no segundo jogo da temporada, diante do .

As coisas não foram muito bem: em seis jogos, De Ligt cometeu dois pênaltis por colocar a mão na bola. Marcar o gol decisivo do clássico diante do parecia ter ajudado, mas suas atuações foram novamente colocadas em xeque depois de uma derrota diante por 3 a 1 diante da em 15 de dezembro.

Quando a Velha Senhora enfrentou os Biancocelesti uma semana depois, pela Supercopa da Itália, De Ligt já estava amargando o banco de reservas. Desde então, só passou 14 minutos em campo, contra a .

Se uns perdem, outros ganham espaço. Demiral, outro garoto, este com 21 anos, vem conquistando mais espaço. Vários clubes tinham o desejo de tentar contratar o atleta por empréstimo ainda nesta janela, mas depois do turco assumir um papel importante no time titular, junto de Bonucci, essas chances parecem muito pequenas.

Na verdade, seria uma surpresa se Demiral não continuasse sendo titular contra a Roma, mesmo que a Juve que isso só aumentará a boataria sobre De Ligt.

Até mesmo especulações de que o holandês poderia deixar a Juve já começaram a aparecer: um boato falava que o Ajax iria fazer proposta de empréstimo por seu ex-zagueiro. Mesmo isso tendo sido provado como fake news, o diretor de futebol da Velha Senhora, Fabio Paratici, teve que ir à imprensa para desmentir qualquer especulação.

"De Ligt é um monstro! O melhor investimento em um jogador jovem que já fizemos. Me faz rir quando alguém afirma que temos dúvidas sobre ele."

No entanto, até mesmo De Ligt já começa a duvidar de si mesmo: "No Ajax, me sentia invencível. Hoje, é diferente. Não sei porque não estou jogando tão bem como posso." afirmou o zagueiro em entrevista concecida a Fox Sports em outubro.

Até agora, De Ligt passou muito mais tempo falando com a imprensa do que gostaria, tendo sido forçado a desmentir a alegação feita por Patrick Kluivert de que se arrepende de ter escolhido a Juve, ao invés do Barcelona.

"Matthijs vem de uma liga muito mais aberta e menos tática que a , uma onde erros acontecem e ninguém percebe," afirmou Maurizio Sarri em entrevista ao DAZN. "É natural que ele precise de um período de adaptação."

Não existe causa para preocupação. De Ligt só tem 20 anos e ainda está se adaptando. Quando o zagueiro conseguir adquirir uma forma física melhor, certamente estará numa posição mais adequada para, segundo Paratici, "ser o melhor de sua geração."

De Ligt não deve entrar em pânico, se preocupando apenas em melhorar sua condição física. No meio tempo, certamente pode começar a pensar em guardar alguns jornais com manchetes negativas. Se ele seguir os passos de Koeman e se tornar uma lenda no seu clube, eles podem ser divertidos de reler em um dia no futuro.