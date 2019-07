Como De Bruyne se preparou nas férias do City? "Três semanas sem fazer nada"

Meia belga sofreu com lesões na última temporada e pouco atuou na campanha do City, que rendeu a Premier League, a FA Cup e a Carabao Cup

Kevin De Bruyne é um dos mais importantes jogadores a atuar na Premier Leaue. Entretanto, a última temporada pode ser esquecida pelo meio-campo, várias lesões o perseguiram durante esse período e o belga pouco pode jogar. Para se recuperar plenamente, o atleta falou que aproveitou para descansar o máximo possível nas férias, para colocar o corpo de volta ao equilíbrio.

"Eu passei a primeira semana de férias com a seleção e depois não fiz nada por mais três semanas. Eu só queria me afastar. Eu corri muito com as crianças, então eu queimei muita energia, mas eu só precisava ficar longe do futebol. Eu estou jogando há dois anos direto. Eu só queria me curtir um pouco. Fiz algumas viagens com família e amigos. Eu sabia que teria muito tempo para se preparar para a temporada, então decidi fazer isso", falou De Bruyne.

Após ser o melhor jogador do na temporada 2017/18, em que a equipe marcou 100 pontos, De Bruyne chegou rodeado de expectativas para o começo da temporada passada. Mas ainda na pré-temporada ele sofreu lesões que o tirou de muitos jogos. Ao total, De Bruyne só atuou em 11 partidas na última temporada.

Para o meia belga, o principal descanso que era necessário era o mental. Por isso precisava ficar longe do futebol por um tempo, o que fez nas férias.

"Fisicamente você pode sempre estar bem, mas eu acho que é mentalmente. É difícil jogar dois anos consecutivos direto sem ter uma pausa adequada. Isso foi o que aconteceu nos últimos dois anos", disse o atleta.