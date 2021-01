Como dar seus palpites em Palmeiras x Santos na final da Libertadores

Veja dicas para apostar no grande clássico que decide a competição

Faltam apenas algumas horas para que o Maracanã receba a grande final da Libertadores 2020 . Palmeiras e Santos já treinam no Rio de Janeiro onde, no sábado (30), às 17h (horário de Brasília), disputam a tão cobiçada taça de campeão da América do Sul (isso sem falar, é claro, na vaga no Mundial de Clubes da FIFA ). Enquanto os times se preparam para o clássico , os apostadores estudam para darem seus palpites no jogo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O Betsul , melhor site de apostas esportivas da América do Sul, quer ajudá-los nesta missão. Além de poder acompanhar o tempo real com estatísticas da partida, o Betsul separou algumas dicas e os motivos que fazem ser interessante apostar em cada um dos mercados escolhidos. Confira!

Faixa de Gols

É um mercado interessante porque te dá mais do que uma probabilidade de sair vitorioso. Pelas campanhas que Santos e Palmeiras fizeram na Libertadores, principalmente na questão ofensiva, é de se imaginar que são altas as chances de as redes do Maracanã balançarem mais de uma vez ao longo dos 90 minutos regulamentares.

A opção “2-3” neste mercado está com uma ótima cotação (1.91 no momento em que a matéria é escrita). Pegando como exemplo as últimas seis decisões de Libertadores, mesmo aquelas definidas em dois jogos, foi algo comum as partidas terminarem com dois ou três gols. Portanto, vale a pena arriscar uma aposta, ainda mais com a possibilidade de quase dobrar o investimento apesar de investir em um mercado seguro.

A Libertadores de amanhã não vai ser o primeiro título para alguns jogadores de Palmeiras e Santos! 😎



Se liga em quem já levantou a taça mais desejada das Américas! 🏆



(E tá mal de currículo o Pará? 😮) pic.twitter.com/ZH1eNBTRan — Goal Brasil (@GoalBR) January 29, 2021

Total de Gols do Jogo

Ainda utilizando as mesmas ideias da dica acima, vale considerar em como apostar no mercado “Total de Gols do Jogo”. Juntos, Palmeiras e Santos marcaram 52 gols nesta edição de Libertadores (32 do Verdão e 20 do Peixe), dois dos quatro melhores ataques da competição. É de se imaginar que os times vão marcar novamente, certo? Se acha que sim, vá na opção “+ de 2.5”.

Com isso, você está apostando que o jogo terá ao menos três gols. Ela traz mais de risco, mas em compensação tem um lucro bem superior (2.22 até o momento), afinal, o trio de ataque do Santos e o coletivo organizado do Palmeiras mostraram que são capazes de entregarem isso mesmo numa final de Libertadores.

Ambas as Equipes Marcam

Como estarão em campo dois ataques poderosos, muitos apostadores devem acreditar que os dois lados vão marcar na decisão. Se isso acontecer, quem apostar vai praticamente dobrar o valor que apostou (odd a 1.94 atualmente).

Para corroborar com a ideia, preste atenção nos números. Palmeiras e Santos jogaram 12 vezes cada um nesta edição de Libertadores. Dos 24 jogos, apenas três terminaram sem gol de algum dos dois times (Verdão uma vez e Peixe em duas oportunidades). Por isso, esta opção tem boas chances de se concretizar.

Está chegando a hora de LibertaVision! Mas a taça é muito mais que uma ilusão 🏆🌎



Palmeiras e Santos querem transformar em realidade os sonhos do passado 😍 pic.twitter.com/hadLeftyLx — Goal Brasil (@GoalBR) January 28, 2021

Dica importante!

A final da Copa Libertadores da América em jogo único trouxe muita imprevisibilidade à partida decisiva. Isso tornou ainda mais importante aproveitar os mercados “ao vivo” para apostar. Eles são opções que só abrem quando a bola rola. Uma das suas vantagens é poder lucrar em curto espaço de tempo, permitindo mais apostas já que os ganhos e perdas são bem mais ágeis.

Mas o maior benefício de acompanhar o tempo real do Betsul e apostar ao vivo é a possibilidade de apostar baseado em informações mais precisas. Isso porque o momento e o comportamento das equipes no decorrer do jogo podem mudar bastante, e saber como a partida está fluindo naquele instante pode fazer toda a diferença na sua aposta.

Fonte: Betsul