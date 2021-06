Como D'Alessandro virou inspiração para destaque da Inglaterra na Euro

Mason Mount recebeu no seu 10º aniversário uma camisa autografada pelo seu ídolo D'Alessandro

O ídolo do Internacional, Andres D'Alessandro confessou que estava orgulhoso por ter sido o herói de infância do meio-campista inglês do Chelsea, Mason Mount, e prometeu trocar sua camisa do Nacional pela camisa do jovem dos 'blues' se a oportunidade surgir.

D'Alessandro passou seis meses memoráveis ​​na Premier League com o Portsmouth em 2006, emprestado pelo Wolfsburg. Ele ajudou o clube a evitar o rebaixamento do campeonato com seu talento com a bola, como um bom camisa 10.

E embora tenha ficado pouco tempo no futebol inglês, foi o suficiente para chamar a atenção de um jovem torcedor com um grande futuro pela frente na Inglaterra.

Mesmo que Mount tenha ingressado na base do Chelsea com apenas cinco anos, ele permaneceu como um fã de carterinha do clube da sua cidade natal. E no seu 10º aniversário recebeu uma camisa autografada pelo seu ídolo D'Alessandro.

Mount recentemente conquistou a Champions League com o Chelsea, e já está disputando sua primeira Eurocopa com a Inglaterra, sendo cotado como um dos favoritos pela Bola de Ouro.

"Andres D’Alessandro foi um dos jogadores cuja camisa eu ganhei, e a coloquei emoldurada na minha parede", disse Mount ao site oficial da Federação Inglesa.

"Ele foi um jogador que eu sempre adorei quando jogou, embora tenha sido apenas por meia temporada."

(Foto: Getty)

"Sério? Isso me deixa tão orgulhoso!" disse o jogador de 40 anos, que agora está no Nacional, quando perguntado pela Goal sobre a admiração de Mount por ele.

"Claro (que vou assinar uma camisa para ele), adoraria. Vou trocar as camisas com ele, vou trocar uma camisa do Nacional pela do Chelsea. Isso me deixaria orgulhoso, seria um prazer em ter sua camisa."

“Eu o vi porque assisto o futebol inglês, é um jogador com um potencial enorme. Claro que ainda é jovem, mas mostrou que tem um talento enorme, um jogador que usa os dois pés, rápido, faz gols. Espero que ele continue crescendo."

"Ele está em um dos melhores clubes do mundo, se ele está lá, há uma razão para isso, mas posso ver que ele tem uma habilidade incrível e potencial para continuar crescendo.”

Nesta terça-feira, duas das antigas casas de D'Alessandro, Inglaterra e a Alemanha se enfrentam pelas oitavas de final da Euro 2020.

Mount contínua como dúvida para a partida depois de entrar em quarentena após ter contato com o jogador escocês Billy Gilmour, que testou positivo para a Covid-19. Enquanto o argentino se recusa a escolher um favorito para o confronto em Wembley, ele espera que a estrela do Blues possa causar um impacto positivo na partida.

"Vou assistir se puder, já vi alguns jogos da Euro também. A Alemanha talvez vai entrar no jogo um pouco pior do que a Inglaterra, mas isso não significa nada, quando você joga uma partida eliminatória com duas potências mundiais, individualmente têm jogadores que são estrelas nos seus clubes e muito provavelmente será um grande jogo."

"Que vença o melhor time, não tenho preferência. Gostaria que o Mason marcasse um gol, vamos torcer por ele então, vamos ficar atrás do Mason, espero que ele possa jogar."