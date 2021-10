Como Cuiabá montou elenco que briga na parte de cima do Brasileirão

Clube contou com auxílio de agentes para montar plantel que é comandado por Jorginho. Time sonha com competição continental em 2022

O Cuiabá tem uma temporada de destaque em seu primeiro ano na elite do futebol nacional. Com 35 pontos conquistados, a equipe ocupa a nona colocação e ainda sonha com a possibilidade de disputar uma competição continental em 2022.

Em alta, não sabe o que é perder como visitante há 12 partidas. No último domingo, ainda conseguiu um empate por 0 a 0 contra o Flamengo em pleno Maracanã – a sua primeira partida no estádio após a chegada à Primeira Divisão do futebol nacional.

Para montar o time, que hoje é treinado por Jorginho e que se tornou uma das sensações do país, a diretoria contou com a ajuda de empresários parceiros. Um deles foi Luiz Augusto Carvalho, conhecido como Luizinho Piracicaba. O agente foi responsável por intermediar oito negociações na busca por reforços do clube no mercado da bola.

Ele se encarregou das contratações dos zagueiros Marllon e Alan Empereur, do lateral direito João Lucas, dos meias Lucas Cardoso e Camilo e dos atacantes Danilo Gomes, Clayson, Jonathan Cafú e Gustavo Nescau.

Os jogadores chegaram ao clube por empréstimo ou em negociações sem onerar os cofres do Cuiabá, que não tinha orçamento elevado para o seu primeiro ano de disputa na Série A.