Como Cristiano salvou o vestiário do Al-Nassr? Testemunha ocular revela os bastidores

Enquanto o mundo inteiro falava sobre o salário astronômico de Cristiano Ronaldo em sua transferência para o Al-Nassr, da Arábia Saudita, um ex-companheiro revelou o outro lado da lenda portuguesa e um gesto humano decisivo que salvou os jogadores do time de uma crise financeira sufocante, confirmando por que o foguete da Madeira segue sendo líder dentro e fora de campo.

O zagueiro espanhol Álvaro González, ex-estrela de clubes como Espanyol e Villarreal e companheiro de Cristiano Ronaldo em sua primeira temporada com a camisa do Al-Nassr, revelou bastidores impressionantes que acompanharam a chegada do craque português a Riade, em janeiro de 2023, vindo do Manchester United.

González, que chegou antes de Ronaldo ao clube, propriedade do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, relatou o sofrimento seu e de outros companheiros naquele período, em uma história que contrasta totalmente com a imagem mental da riqueza exorbitante dos clubes sauditas.

O zagueiro espanhol afirmou, em declarações chocantes reproduzidas pela rádio espanhola "Cadena Cope": "Fiquei seis meses na Arábia Saudita sem salário, os seis primeiros meses meus lá, no melhor clube do país ao lado do Al-Hilal".

E prosseguiu: "Era possível encontrar 70 mil torcedores em uma única partida. Eu não estava preocupado, porque jogava futebol havia 14 anos e tinha economizado algum dinheiro, mas fui para lá para ganhar dinheiro".

Acrescentou que essa situação difícil perdurou até a chegada de Ronaldo, que soube da crise imediatamente e interveio de uma maneira à qual não estava obrigado, mas que reflete sua personalidade de líder.

Intervenção decisiva do Don

González explicou que a solução da crise veio graças a uma postura firme adotada por Cristiano Ronaldo diante da diretoria do clube e das partes responsáveis pelo financiamento da negociação.

E disse: "Ronaldo ficou sabendo do assunto. O governo iria pagar o salário dele, que não é pouca coisa, como vocês sabem, e ele disse que, com o primeiro salário, a primeira coisa que deveriam fazer era pagar os salários dos jogadores".

E continuou, revelando o teor do que disse o craque português: "Alguns de nós não recebiam os salários, não todos, e Cristiano disse literalmente: (Até que essas pessoas recebam seus salários, eu não vou receber nada). Ele não estava obrigado a fazer isso, mas Cristiano fez".

Este depoimento vem revelar um lado desconhecido dos bastidores da transferência histórica de Ronaldo para o Campeonato Saudita, que não foi apenas uma negociação esportiva, mas um ponto de virada que salvou, segundo o relato de seu companheiro, a estabilidade do vestiário de um time inteiro, em um momento em que todos os olhares estavam voltados para os milhões que seriam pagos apenas ao craque português.

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