Como Cristiano Ronaldo dá esperanças para Neymar ainda ser melhor do mundo

Craque do PSG ficou mal colocado no Fifa The Best mais uma vez, mas CR7 e outros jogadores mostram que o melhor ainda pode estar por vir

O Fifa The Best de 2020 foi realizado nesta quinta-feira (18) com um enredo semelhante para Neymar. O camisa 10 do PSG ficou longe dos três primeiros colocados e fora da seleção da temporada. Com isso, muitos se perguntam se o brasileiro ainda será capaz de ser eleito o melhor jogador do mundo. Mas levando em conta a carreira de outros craques, principalmente a de Cristiano Ronaldo, Neymar ainda pode ter esperanças.

Quando o ainda menino Ney saiu do rumo ao futebol europeu, uma coisa parecia certa: seria questão de tempo até ele ser eleito o melhor jogador do mundo. Porém, quase oito já se passaram e o prêmio ainda não veio - apenas um terceiro lugar, em duas ocasiões. Com isso, e com o craque se aproximando dos 30 anos, fica a dúvida se ele ainda terá tempo de levar o The Best. Porém, a carreira de Cristiano Ronaldo mostra que isso ainda é totalmente possível.

É verdade que CR7 foi eleito como melhor do mundo aos 23 anos de idade, feito que Neymar não conseguiu. Contudo, após sua primeira Bola de Ouro, o português viu Messi dominar o futebol mundial e levar o prêmio por quatro anos seguidos. Neste meio tempo, a imagem do robozão, que não era das melhores, ia ficando ainda pior perante a opinião pública.

Ronaldo sempre foi considerado um jogador arrogante, vaidoso e que gostava de aparecer. E enquanto Messi ia colecionando os troféus de melhor do mundo, Cristiano se envolvia em algumas polêmicas e ia ficando com o título de ‘vilão’ do futebol. Alguma semelhança com o que vive Neymar desde a de 2014? Certamente.

Então, com o português se aproximando dos 30 anos e perdendo o duelo de Bolas de Ouro para Messi por 4 a 1, muitos já se perguntavam se o craque seria capaz de alcançar o argentino, ou até mesmo voltar a levar o prêmio de melhor do mundo.

Porém, com 28 anos, justamente a idade de Neymar atualmente, CR7 deu uma virada incrível em sua carreira, ganhando quatro Bolas de Ouro em cinco anos (2013, 2014, 2016 e 2017) para empatar a disputa com Lionel Messi - o argentino atualmente está na frente mais uma vez, com o título de 2019.

Com a Liga dos Campeões, torneio fundamental na eleição de melhor do mundo, a trajetória de Neymar e Cristiano é ainda mais parecida. Os dois conquistaram a primeira Champions com 23 anos e amargaram um tempo de seca. CR7 foi sair do jejum apenas com 29 e, agora, possui cinco orelhudas. O brasileiro levou o à final da temporada passada, mas ainda não voltou a conquistar a competição.

Idade não é documento, mas Copa do Mundo pode ser

Além disso, a idade hoje em dia não pesa mais como antigamente. Craques como o próprio Cristiano Ronaldo, Messi e Ibrahimovic mostram que a experiência, aliada a uma boa preparação física pode continuar rendendo resultados espetaculares.

O centroavante do , inclusive, já falou diversas vezes que é como um vinho, pois melhora seus números a cada ano que passa. Com a tecnologia e a medicina dos dias de hoje, fica cada vez mais fácil manter o nível físico com o passar do tempo.

Por fim, Luka Modrić e Fabio Cannavaro são os jogadores que levaram o prêmio de melhor do mundo com idade mais avançada: 33 anos, cinco a mais do que Neymar tem atualmente.

Mas além da idade, eles também foram os dois eleitos que mais surpreenderam nos últimos anos. Cannavaro era zagueiro - até hoje o único defensor a levar o prêmio - e Modric é um organizador de jogo, meia muito talentoso mas que passa bem longe de ter os mesmos números de Messi ou CR7.

O que foi determinante nos dois casos foi a Copa do Mundo. O italiano foi o capitão de sua seleção na conquista do mundial de 2006, o croata levou sua seleção sem muita tradição internacional à final de 2018.

Neymar já afirmou diversas vezes que o grande objetivo de sua carreira é conquistar uma Copa do Mundo com o Brasil. Algo que praticamente lhe garantiria o prêmio de melhor do mundo, independentemente da idade.