Como contratação de Van de Beek no Real Madrid acelera saída de James

Perto de contratar Van De Beek, Real Madrid também acelera saída de James da equipe

O está perto de assinar com Donny Van de Beek. Um jogador que os Blancos já vinha acompanhando de perto há muito tempo e que nunca desapareceu do radar do merengue. Segundo revelou o Marca nesta sexta-feira (02), o acerto com o jogador já teria sido feito.

Conforme apurado pela Goal, o acordo com o está próximo, faltaria apenas um acordo financeiro: às diferenças econômicas entre os dois clubes esbarram em cinco milhões de euros. O time holandês pede 60 milhões, porém o Real Madrid oferece 55 milhões.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

O retrospecto recente do Ajax é de um clube de negociação com as saídas de De Jong, para o e, de DeLt, para a . Feito que nos convida a pensar que a transferência envolvendo Real e Ajax por Van De Beek poderá se concretizar em breve com relativa facilidade se não houver grandes obstáculos envolvidos, o que não há. A operação segue bastante madura, ao ponto de o próprio Van De Beek não se incomodar em admitir publicamente nesta sexta-feira (02), o interesse do Real.



(Foto: Getty Images)

O desejo de contratar o holandês foi alimentado por múltiplos fatores, um deles o desapreço em contratar Pogba. Assim, dada a circunstâncias que o United não queira vender Pogba ao Real, pelo menos Van de Beek assegurará de ser o substituto do francês.

Os amistosos do Real na pré-temporada deixaram claro o buraco que treinador Zidane tem no meio de campo. E é verdade que tanto Casemiro como Fede Valverde estão em falta por conta das atuações abaixo do esperado e o desempenhos dos outros meio-campistas do elenco como Kroos, Modric e Isco, seguem o mesmo caminho. As saídas de Llorente, Ceballos, Kovacic e Odegaard, deixaram o setor de meio campo escasso, o que precisa ser corrigido o quanto antes, tanto por desempenho como por número.

A recusa do United em negociar Pogba não pode ser uma desculpa para o Real Madrid não reforçar o meio campo do time, como visto. É por isso que Van De Beek poderá contribuir de forma excepcional aos assuntos que envolvem o Real Madrid. Foram dezessete gols e treze assistências na temporada passada. Um verdadeiro tesouro para o time Blanco. Com esses mesmos números seria o segundo maior artilheiro do Real Madrid até aqui nesta temporada, nem mais nem menos.

Mais artigos abaixo

A CHEGADA DE VAN DE BEEK IRÁ CONTRIBUIR PARA TRANSFERÊNCIA DE JAMES

Se isso não bastasse, outra equação também entra em jogo com a possível chegada de Van de Beek: James Rodriguez. Embora tenha treinado com o resto da equipe desde a última segunda-feira (29), a Goal apurou que a intenção do clube continua sendo a de transferir o colombiano.



(Foto: Getty Images/Goal)

Durante coletiva de imprensa da Audi Cup, Zidane parecia não saber qual será o futuro de James, que continua sendo um dos jogadores mais bem pagos do Real Madrid. De acordo com a Goal o ponto crucial para a transferência de James passa por alguns fatores, entre eles a chegada de Van De Beek.

As peças se encaixam. E o quebra-cabeça pode ser resolvido mais cedo ou mais tarde. Pogba, Van De Beek e James formam um triângulo amoroso um tanto bizarro (como o grupo musical) que pode satisfazer todas as partes envolvidas, já que o romance entre Zidane e Pogba se tornou um amor impossível.