Como conseguir ingressos para Wimbledon 2026: preços dos ingressos, pacotes promocionais, ingressos de revenda e muito mais

A temporada de quadras de grama está a todo vapor, com duas semanas de tênis de alto nível no Torneio de Wimbledon, no All England Club, em Londres, para você aproveitar.

As partidas começaram na segunda-feira, 29 de junho, e se você ainda não garantiu seus ingressos, não precisa se preocupar por enquanto. Há opções de ingressos disponíveis para todos os gostos.

Seja para vivenciar tudo o que Wimbledon tem a oferecer e assistir a algumas partidas nas quadras externas, ou se você preferir aproveitar para ver as estrelas e reservar lugares na quadra principal. A escolha é sua.

Como os fãs podem comprar ingressos para Wimbledon, quanto devem esperar pagar e como está a programação do torneio? Deixe que o GOAL lhe dê essas respostas e muito mais.

Quando será o Campeonato de Wimbledon de 2026?

O Campeonato de Wimbledon 2026 acontecerá de segunda-feira, 29 de junho, até domingo, 12 de julho. As duas semanas de Wimbledon se dividem da seguinte forma:

Simples masculino e feminino – 1ª a 4ª rodadas: 29 de junho a 6 de julho

Quartas de final masculinas e femininas: 7 a 8 de julho

Semifinais de simples feminino: 9 de julho

Semifinais de simples masculino: 10 de julho

Final de simples feminino: 11 de julho

Final de simples masculino: 12 de julho

Como adquirir ingressos para Wimbledon 2026

Existem várias opções para quem deseja comprar ingressos para Wimbledon 2026. Entre elas estão os ingressos por sorteio, ingressos de revenda, o sistema “The Queue”, pacotes de hospitalidade e debêntures.

Ingressos por sorteio

A principal forma e a opção mais popular para o Wimbledon é se inscrever para os ingressos por meio do sorteio público. Assim como em muitos outros grandes eventos esportivos em que a demanda supera em muito a oferta, isso permite, em teoria, uma distribuição justa entre os torcedores que desejam garantir seu lugar no torneio.

Essa superdemanda significa que não há garantia de ingresso para todas as inscrições e, mesmo que você seja selecionado, as compras são limitadas a um par por família.

O sorteio para o Campeonato de 2026 esteve aberto entre 2 e 21 de setembro de 2025 e, portanto, já está encerrado.

Ingressos de revenda

Os ingressos de revenda são vendidos por portadores de ingressos que não podem mais comparecer ou não desejam mais assistir aos jogos em Wimbledon. Existem duas opções distintas: um sistema oficial operado pela própria Wimbledon e o mercado secundário, por meio de plataformas como o StubHub.

Na opção oficial, os ingressos para a Quadra Principal que forem devolvidos a um quiosque de revenda ao longo do dia são disponibilizados por ordem de chegada, às 15h (horário de Londres) todos os dias. Os ingressos custam £15 para a Quadra Central e £10 para a Quadra nº 1 e a Quadra nº 2, e são extremamente limitados.

Além disso, eles estão disponíveis apenas para quem já estiver dentro do recinto do evento, o que significa que, na prática, são exclusivos para portadores do Grounds Pass nos respectivos dias.

Se você quer se organizar um pouco melhor para garantir um ingresso para Wimbledon antes de chegar ao local, o StubHub pode ser sua melhor opção para ver de perto alguns dos grandes nomes do esporte.

Os preços podem ser mais altos do que o valor de face, mas, para os entusiastas do tênis, é uma experiência única na vida que ficará para sempre na memória. Sempre verifique os Termos e Condições do site de revenda antes de comprar.

A Fila

A fila é tão simples quanto parece e está intimamente associada a Wimbledon. Quem não tiver ingressos pode ficar na fila antes da abertura dos portões e ao longo do dia para conseguir um Grounds Pass ou um dos ingressos limitados para a quadra principal em todos os dias do torneio, exceto nas quatro finais. Quando a fila estiver cheia, o local passa a funcionar com a política de “um entra, outro sai”.

Você pode entrar na fila no Wimbledon Park, onde receberá um cartão de fila, que indica sua posição na fila.

Pacotes de hospitalidade

Para quem deseja aproveitar o torneio com conforto luxuoso, um pacote de hospitalidade organizado pelo parceiro e fornecedor oficial de Wimbledon, Keith Prowse, pode ser uma boa opção. Esses pacotes incluem assentos na Quadra Central e na Quadra nº 1, além de uma variedade de benefícios de luxo. A demanda frequentemente supera a oferta também neste caso.

Existem diferentes níveis de hospitalidade em Wimbledon, dependendo do pacote que você preferir:

The Lawn : Uma mesa reservada para você e seus convidados, com chá da tarde, balcão de frutos do mar e menu à la carte do chef Michel Roux, premiado com estrela Michelin, e de sua filha, a chef Emily Roux. Desfrute do bar com coquetéis personalizados no jardim com tema inglês. Fica a poucos passos das quadras, com localização privilegiada na Quadra Central ou na Quadra nº 1.

Uma mesa reservada para você e seus convidados, com chá da tarde, balcão de frutos do mar e menu à la carte do chef Michel Roux, premiado com estrela Michelin, e de sua filha, a chef Emily Roux. Desfrute do bar com coquetéis personalizados no jardim com tema inglês. Fica a poucos passos das quadras, com localização privilegiada na Quadra Central ou na Quadra nº 1. Rosewater Pavilion : Um dos pacotes de hospitalidade mais sofisticados, você terá um menu à la carte de quatro pratos, com petiscos leves, morangos com creme e o tradicional chá da tarde. Em seguida, aproveite as áreas de lounge exclusivas com seleções de vinhos premium, bebidas gratuitas no bar e os melhores ingressos oficiais para a Quadra Central.

Um dos pacotes de hospitalidade mais sofisticados, você terá um menu à la carte de quatro pratos, com petiscos leves, morangos com creme e o tradicional chá da tarde. Em seguida, aproveite as áreas de lounge exclusivas com seleções de vinhos premium, bebidas gratuitas no bar e os melhores ingressos oficiais para a Quadra Central. The Treehouse : Hospitalidade premium e informal, com assentos sem reserva, interiores vibrantes, DJs e varandas com vista para o jardim. Você poderá escolher entre pequenos pratos gourmet e apresentações interativas de comida. Aproveite isso antes de ocupar seus lugares na Quadra Central ou na Quadra nº 1.

Hospitalidade premium e informal, com assentos sem reserva, interiores vibrantes, DJs e varandas com vista para o jardim. Você poderá escolher entre pequenos pratos gourmet e apresentações interativas de comida. Aproveite isso antes de ocupar seus lugares na Quadra Central ou na Quadra nº 1. Skyview Suites: A experiência mais luxuosa, dentro da Quadra Central. Cada suíte acomoda 10 ou 20 convidados, com uma varanda privativa acima da multidão. Desfrute de um concierge, motorista e anfitriã pessoal, com uma recepção com champanhe e uma infinidade de pratos e bebidas tradicionais de cortesia.

Títulos de participação

Se você não quer apenas um ingresso para este ano, mas um para todos os dias de ação do Campeonato de Wimbledon nos próximos cinco anos, então uma debênture é a opção — bastante cara — que você pode escolher.

As debêntures têm validade por uma série de anos, sendo que o ciclo atual é de 2026 a 2030 para a Quadra Central e de 2022 a 2026 para a Quadra nº 1. As inscrições já estão abertas para as debêntures da Quadra nº 1 para o período de 2027 a 2031 também.

Cada debênture adquirida oferece:

Um assento garantido na quadra

Acesso a diversas áreas exclusivas

Ingressos transferíveis

Opções gastronômicas exclusivas

O número de debêntures disponíveis é limitado, e os preços variam durante os leilões semanais realizados pela Dowgate Capital Limited.

Preços dos ingressos para Wimbledon 2026

Ingressos por sorteio

Estavam disponíveis a partir de £55 nas quadras nº 2 e nº 3, até £350 para as finais masculina e feminina na Quadra Central. Como os ingressos são alocados aleatoriamente em pares por meio de sorteio, você não escolhe a partida nem a seção de assentos.

A fila

Os ingressos “Grounds Pass” custam a partir de £33 para as primeiras rodadas do torneio, embora o preço diminua ao longo do campeonato. Isso se deve, em parte, ao fato de que o acesso que eles oferecem fica restrito à medida que os diversos torneios chegam às fases finais.

Ingressos de revenda

Os ingressos de revenda oficiais custam £15 para a Quadra Central e £10 para a Quadra nº 1 e a Quadra nº 2.

No entanto, é importante observar que eles estão disponíveis apenas para quem já estiver dentro do recinto do evento, o que significa que, na prática, são destinados apenas aos portadores do Grounds Pass nos respectivos dias e são extremamente limitados.

Lembre-se de acompanhar o site oficial de Wimbledon quando a data se aproximar, para obter informações adicionais, e também sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

Pacotes de hospitalidade

Os ingressos de hospitalidade, vendidos pelo parceiro oficial de Wimbledon e revendedor de hospitalidade de luxo Keith Prowse, custam a partir de £1.265 (“The Lawn”) até £2.495 (“Rosewater Pavilion”). Os pacotes “The Treehouse” e “Skyview Suites” estão esgotados no momento.

Títulos

2026-2030 Quadra Central: a partir de £116.000 por assento, ou £232.000 pelo par

a partir de £116.000 por assento, ou £232.000 pelo par 2022-2026 Quadra nº 1: a partir de £ 21.000

a partir de £ 21.000 2027-2031 Quadra nº 1: a partir de £73.000

Tudo o que você precisa saber sobre Wimbledon 2026

Tem havido uma sucessão de vencedores consecutivos no torneio individual masculino de Wimbledon. Depois de Novak Djokovic conquistar o título entre 2018 e 2022 e de Carlos Alcaraz levar a taça em 2023 e 2024, o campeão de 2025, Jannik Sinner, agora busca defender seu título em Londres.

Sinner tem muito a provar após sua surpreendente derrota no Aberto da França para Juan Manuel Cerundolo. Essa derrota na segunda rodada foi a eliminação mais precoce do italiano em um Grand Slam desde que foi eliminado na mesma fase em Roland Garros em 2023.

A busca de Jannik Sinner pela glória em Wimbledon ganhou um impulso pelo fato de que seu principal rival em Grand Slam nos últimos dois anos, Carlos Alcaraz, estará ausente do grande evento de tênis do All England Club.

Infelizmente para os fãs de tênis, Alcaraz, que não joga desde meados de abril devido a uma lesão no pulso, confirmou que não participará de Wimbledon e provavelmente não retornará às competições do Circuito ATP antes de agosto, no mínimo.

A competição de simples feminino parece estar mais aberta. Iga Swiatek conquistou o título de Wimbledon em 2025, tornando-se a oitava vencedora diferente a conquistar a coroa em cada um dos últimos oito anos. A estrela polonesa agora busca se tornar a primeira jogadora a conquistar títulos consecutivos no torneio de grama desde Serena Williams em 2016.

Embora Swiatek seja uma das favoritas para 2026, espera-se que Aryna Sabalenka comece a quinzena de Wimbledon como a favorita ao título. Sabalenka espera quebrar este ano a maldição das semifinais, já que ela foi eliminada nessa fase em cada uma de suas três participações anteriores em Wimbledon.

Onde se hospedar perto de Wimbledon 2026

Se for sua primeira vez em Wimbledon, você pode encontrar um lugar para se hospedar no sudoeste de Londres, perto do próprio All England Club, ou talvez prefira ficar em uma localização mais central para aproveitar ao máximo sua visita à capital.

É extremamente fácil se locomover a pé pelo sudoeste de Londres, e a região tem ótimas conexões com o resto da cidade, com muitas estações de trem e metrô nas proximidades.

Use o mapa interativo abaixo para dar uma olhada no que está disponível nas proximidades do torneio durante o evento — você também pode passar o mouse sobre as opções de hospedagem para ver o que se encaixa no seu orçamento, dependendo das datas em que deseja viajar.

