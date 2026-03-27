Como conseguir ingressos para West Ham x Leeds: preços da FA Cup, informações sobre o jogo, horário do início e muito mais

O West Ham recebe o Leeds no London Stadium, em Londres, no domingo, 5 de abril, em uma partida decisiva das quartas de final da FA Cup entre dois rivais históricos que buscam uma vaga nas semifinais em Wembley.

Embora ambas as equipes estejam atualmente na metade inferior da tabela da Premier League, esta partida eliminatória oferece uma oportunidade crucial para definir suas temporadas por meio de uma boa campanha na copa.

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Quando começa a partida entre West Ham e Leeds pela FA Cup?

Copa da Inglaterra - FA Cup London Stadium

Como comprar ingressos para West Ham x Leeds pela FA Cup?

A compra de ingressos diretamente nos sites oficiais dos clubes é geralmente considerada o método mais seguro para adquirir ingressos para a FA Cup.

É essencial reservar com antecedência, sendo que os titulares de ingressos para a temporada e os membros registrados geralmente têm mais chances de garantir seus lugares.

Os ingressos para a FA Cup não estão automaticamente incluídos no preço do ingresso de temporada de um time, mas os titulares (e sócios do clube) geralmente têm períodos de acesso prioritário para comprar seus lugares.

Além de comprar ingressos para a FA Cup pelos canais oficiais, os torcedores têm a opção de obtê-los no mercado secundário em plataformas como o StubHub, caso estejam procurando ingressos de última hora.

West Ham x Leeds pela FA Cup: tudo o que você precisa saber

West Ham x Leeds: Desempenho

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Classificação do West Ham x Leeds

O que esperar de West Ham x Leeds?

O West Ham United chega a esta fase das quartas de final após um período de desempenho irregular no campeonato nacional. Os Hammers ocupam atualmente a 18ª posição na Premier League, e garantiram sua vaga entre os oito melhores após um dramático empate em 2 a 2 e a subsequente vitória nos pênaltis contra o Brentford, em 18 de março.

O Leeds United, em 15º lugar na primeira divisão, chegou a esta fase após uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Norwich City na quinta rodada, em 8 de março.

Mais recentemente, a equipe de Daniel Farke empatou sem gols (0 a 0) contra o Brentford em 21 de março de 2026. A estabilidade defensiva tem sido fundamental para os Whites, com o goleiro Karl Darlow e o capitão Ethan Ampadu proporcionando uma base sólida.

Esta partida no domingo de Páscoa marca um raro encontro de copa no London Stadium, onde é esperada uma lotação esgotada. Com o Leeds levando sua cota total de 15% dos ingressos para visitantes, totalizando 9.000 bilhetes, a atmosfera será altamente eletrizante.

A partida representa a primeira vez que o Leeds chega às quartas de final da FA Cup desde 2003, o que confere um peso histórico significativo ao confronto.

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