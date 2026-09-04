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Como conseguir ingressos para Villarreal x Real Betis: preços da LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Se você está procurando comprar ingressos para Villarreal x Real Betis na temporada 2026/27, pode usar os links abaixo para garantir ingressos e pacotes.

Villarreal e Real Betis se enfrentam no domingo, 13 de setembro de 2026, no Estadio de la Ceramica, em Villarreal.

Quando será o pontapé inicial de Villarreal x Real Betis por LaLiga?

Villarreal enfrenta o Real Betis no Estadio de la Ceramica, em Villarreal.

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La Liga - Rodada 5
Estadio de la Ceramica

Como comprar ingressos para Villarreal x Real Betis por LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida entre Villarreal x Real Betis no Estadio de la Cerámica, siga estes passos padrão:

  • Site oficial do clube: O método mais seguro e direto é pelo portal oficial de ingressos do Villarreal CF. Os ingressos para o público geral normalmente começam a ser vendidos de 1 a 2 semanas antes da data da partida.
  • Bilheteria do estádio: Você pode comprar ingressos pessoalmente na bilheteria do Estadio de la Cerámica ou nas lojas oficiais do clube em Vila-real, sujeito à disponibilidade.
  • Pacotes de hospitalidade e VIP: Opções premium para o dia do jogo e assentos VIP podem ser reservados diretamente pelo portal oficial de experiências do Villarreal.
  • Mercados secundários: Se os ingressos de admissão geral se esgotarem pelos canais oficiais, plataformas secundárias de revenda, como a StubHub, podem se tornar uma opção alternativa.

Quanto custam os ingressos para Villarreal x Real Betis por LaLiga?

Os preços dos ingressos para a partida entre Villarreal x Real Betis variam de acordo com a categoria e o canal de compra:

  • Ingressos oficiais pelo valor de face: Os ingressos padrão de admissão geral comprados diretamente pela bilheteria oficial do Villarreal variam de €30 a €80 para categorias gerais de assentos, como os setores Fondo e Gol, até a Tribuna.
  • VIP e hospitalidade: As opções premium para o dia do jogo e acesso a lounges começam em mais de €150.
  • Plataformas secundárias de revenda: Em plataformas secundárias de venda de ingressos, como a StubHub, os preços normalmente começam em cerca de €50 a €85 para entrada básica e podem chegar a mais de €140 para visões centrais privilegiadas, dependendo da disponibilidade e da demanda.

Villarreal x Real Betis por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Villarreal x Real Betis

Os últimos cinco jogos do Villarreal renderam duas vitórias, dois empates e uma derrota. O resultado competitivo mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Atletico Madrid em LaLiga, em 23 de agosto, após um empate por 2 a 2 na rodada de abertura com o Racing Santander. Na pré-temporada, a equipe venceu o Galatasaray por 2 a 1 e o Levante por 1 a 0, mas perdeu por 3 a 1 para o Lens. Ao longo desses cinco jogos, o Villarreal marcou oito gols e sofreu sete.

O Real Betis chega com um embalo recente mais forte. Nos últimos cinco jogos, somou três vitórias, um empate e uma derrota. A partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre a Real Sociedad por LaLiga, em 21 de agosto. Também venceu o Arsenal por 3 a 1 e o Almeria por 1 a 0 na pré-temporada, empatou por 2 a 2 com o AFC Bournemouth e perdeu por 1 a 0 para a Inter. O Betis marcou cinco gols e sofreu três nesses cinco jogos.

VIL

VIL - Sequência

LEV
V1-0
GAL
V1-2
SAN
E2-2
ATM
E2-2
ALA
D1-0
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BET

BET - Sequência

BOU
E2-2
INT
D1-0
RSO
V1-0
VAL
V0-1
LEV
D5-2
Gol marcado (sofrido)
6/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Villarreal x Real Betis: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em LaLiga, em 17 de janeiro de 2026, quando o Real Betis recebeu o Villarreal e venceu por 2 a 0. Antes disso, os clubes empataram por 2 a 2 no Estadio de la Ceramica, em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos por LaLiga, o Villarreal soma três vitórias contra uma do Betis, além de um empate, embora o Betis tenha vencido o duelo mais recente. As equipes também registraram uma vitória do Villarreal por 2 a 1 em Seville, em abril de 2025, e outro triunfo do Villarreal por 2 a 1 em dezembro de 2024.

Confrontos

VillarrealEmpateBétis
2
1
2
La Liga
Bétis badge
Bétis
BET
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FJ
La Liga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Bétis badge
Bétis
BET
2
FJ
La Liga
Bétis badge
Bétis
BET
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
FJ
La Liga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Bétis badge
Bétis
BET
2
FJ
La Liga
Bétis badge
Bétis
BET
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
FJ
8Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Classificação de Villarreal x Real Betis

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
3300122+109
V
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
3300102+89
V
V
V
3
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
321073+47
V
E
V
4
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
321051+47
V
E
V
5
OsasunaOsasunaOSA
321031+27
V
V
E
6
SevillaSevillaSEV
320165+16
D
V
V
7
BétisBétisBET
320145-16
D
V
V
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
312053+25
V
E
E
9
LevanteLevanteLEV
31115504
V
E
D
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
31115504
V
D
E
11
Real SociedadReal SociedadRSO
411236-34
E
V
D
D
12
EspanyolEspanyolESP
310254+13
D
D
V
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
310235-23
V
D
D
14
GetafeGetafeGET
310214-33
D
V
D
15
VillarrealVillarrealVIL
302145-12
D
E
E
16
Celta de VigoCelta de VigoCEL
402214-32
E
D
D
E
17
ValenciaValenciaVAL
301214-31
D
D
E
18
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
301248-41
D
E
D
19
ElcheElcheELC
301239-61
D
D
E
20
MalagaMalagaMAL
301217-61
D
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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