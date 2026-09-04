Se você está procurando comprar ingressos para Villarreal x Real Betis na temporada 2026/27, pode usar os links abaixo para garantir ingressos e pacotes.
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Villarreal e Real Betis se enfrentam no domingo, 13 de setembro de 2026, no Estadio de la Ceramica, em Villarreal.
Quando será o pontapé inicial de Villarreal x Real Betis por LaLiga?
Villarreal enfrenta o Real Betis no Estadio de la Ceramica, em Villarreal.
Como comprar ingressos para Villarreal x Real Betis por LaLiga?
Para comprar ingressos para a partida entre Villarreal x Real Betis no Estadio de la Cerámica, siga estes passos padrão:
- Site oficial do clube: O método mais seguro e direto é pelo portal oficial de ingressos do Villarreal CF. Os ingressos para o público geral normalmente começam a ser vendidos de 1 a 2 semanas antes da data da partida.
- Bilheteria do estádio: Você pode comprar ingressos pessoalmente na bilheteria do Estadio de la Cerámica ou nas lojas oficiais do clube em Vila-real, sujeito à disponibilidade.
- Pacotes de hospitalidade e VIP: Opções premium para o dia do jogo e assentos VIP podem ser reservados diretamente pelo portal oficial de experiências do Villarreal.
- Mercados secundários: Se os ingressos de admissão geral se esgotarem pelos canais oficiais, plataformas secundárias de revenda, como a StubHub, podem se tornar uma opção alternativa.
Quanto custam os ingressos para Villarreal x Real Betis por LaLiga?
Os preços dos ingressos para a partida entre Villarreal x Real Betis variam de acordo com a categoria e o canal de compra:
- Ingressos oficiais pelo valor de face: Os ingressos padrão de admissão geral comprados diretamente pela bilheteria oficial do Villarreal variam de €30 a €80 para categorias gerais de assentos, como os setores Fondo e Gol, até a Tribuna.
- VIP e hospitalidade: As opções premium para o dia do jogo e acesso a lounges começam em mais de €150.
- Plataformas secundárias de revenda: Em plataformas secundárias de venda de ingressos, como a StubHub, os preços normalmente começam em cerca de €50 a €85 para entrada básica e podem chegar a mais de €140 para visões centrais privilegiadas, dependendo da disponibilidade e da demanda.
Villarreal x Real Betis por LaLiga: tudo o que você precisa saber
Momento de Villarreal x Real Betis
Os últimos cinco jogos do Villarreal renderam duas vitórias, dois empates e uma derrota. O resultado competitivo mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Atletico Madrid em LaLiga, em 23 de agosto, após um empate por 2 a 2 na rodada de abertura com o Racing Santander. Na pré-temporada, a equipe venceu o Galatasaray por 2 a 1 e o Levante por 1 a 0, mas perdeu por 3 a 1 para o Lens. Ao longo desses cinco jogos, o Villarreal marcou oito gols e sofreu sete.
O Real Betis chega com um embalo recente mais forte. Nos últimos cinco jogos, somou três vitórias, um empate e uma derrota. A partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre a Real Sociedad por LaLiga, em 21 de agosto. Também venceu o Arsenal por 3 a 1 e o Almeria por 1 a 0 na pré-temporada, empatou por 2 a 2 com o AFC Bournemouth e perdeu por 1 a 0 para a Inter. O Betis marcou cinco gols e sofreu três nesses cinco jogos.
Villarreal x Real Betis: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em LaLiga, em 17 de janeiro de 2026, quando o Real Betis recebeu o Villarreal e venceu por 2 a 0. Antes disso, os clubes empataram por 2 a 2 no Estadio de la Ceramica, em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos por LaLiga, o Villarreal soma três vitórias contra uma do Betis, além de um empate, embora o Betis tenha vencido o duelo mais recente. As equipes também registraram uma vitória do Villarreal por 2 a 1 em Seville, em abril de 2025, e outro triunfo do Villarreal por 2 a 1 em dezembro de 2024.
Confrontos
Classificação de Villarreal x Real Betis
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|3
|3
|0
|0
|12
|2
|+10
|9
V
V
V
|2
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|+8
|9
V
V
V
|3
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|+4
|7
V
E
V
|4
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
V
E
V
|5
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
V
V
E
|6
|3
|2
|0
|1
|6
|5
|+1
|6
D
V
V
|7
|3
|2
|0
|1
|4
|5
|-1
|6
D
V
V
|8
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|+2
|5
V
E
E
|9
|3
|1
|1
|1
|5
|5
|0
|4
V
E
D
|10
|3
|1
|1
|1
|5
|5
|0
|4
V
D
E
|11
|4
|1
|1
|2
|3
|6
|-3
|4
E
V
D
D
|12
|3
|1
|0
|2
|5
|4
|+1
|3
D
D
V
|13
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
V
D
D
|14
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
D
V
D
|15
|3
|0
|2
|1
|4
|5
|-1
|2
D
E
E
|16
|4
|0
|2
|2
|1
|4
|-3
|2
E
D
D
E
|17
|3
|0
|1
|2
|1
|4
|-3
|1
D
D
E
|18
|3
|0
|1
|2
|4
|8
|-4
|1
D
E
D
|19
|3
|0
|1
|2
|3
|9
|-6
|1
D
D
E
|20
|3
|0
|1
|2
|1
|7
|-6
|1
D
E
D