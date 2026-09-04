Se você está procurando comprar ingressos para Villarreal x Real Betis na temporada 2026/27, pode usar os links abaixo para garantir ingressos e pacotes.

Villarreal e Real Betis se enfrentam no domingo, 13 de setembro de 2026, no Estadio de la Ceramica, em Villarreal.

Quando será o pontapé inicial de Villarreal x Real Betis por LaLiga?

Villarreal enfrenta o Real Betis no Estadio de la Ceramica, em Villarreal.

La Liga - Rodada 5 14 de set. de 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

Como comprar ingressos para Villarreal x Real Betis por LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida entre Villarreal x Real Betis no Estadio de la Cerámica, siga estes passos padrão:

Site oficial do clube: O método mais seguro e direto é pelo portal oficial de ingressos do Villarreal CF. Os ingressos para o público geral normalmente começam a ser vendidos de 1 a 2 semanas antes da data da partida.

Bilheteria do estádio: Você pode comprar ingressos pessoalmente na bilheteria do Estadio de la Cerámica ou nas lojas oficiais do clube em Vila-real, sujeito à disponibilidade.

Pacotes de hospitalidade e VIP: Opções premium para o dia do jogo e assentos VIP podem ser reservados diretamente pelo portal oficial de experiências do Villarreal.

Mercados secundários: Se os ingressos de admissão geral se esgotarem pelos canais oficiais, plataformas secundárias de revenda, como a StubHub, podem se tornar uma opção alternativa.

Quanto custam os ingressos para Villarreal x Real Betis por LaLiga?

Os preços dos ingressos para a partida entre Villarreal x Real Betis variam de acordo com a categoria e o canal de compra:

Ingressos oficiais pelo valor de face: Os ingressos padrão de admissão geral comprados diretamente pela bilheteria oficial do Villarreal variam de €30 a €80 para categorias gerais de assentos, como os setores Fondo e Gol , até a Tribuna .

VIP e hospitalidade: As opções premium para o dia do jogo e acesso a lounges começam em mais de €150.

Plataformas secundárias de revenda: Em plataformas secundárias de venda de ingressos, como a StubHub, os preços normalmente começam em cerca de €50 a €85 para entrada básica e podem chegar a mais de €140 para visões centrais privilegiadas, dependendo da disponibilidade e da demanda.

Villarreal x Real Betis por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Villarreal x Real Betis

Os últimos cinco jogos do Villarreal renderam duas vitórias, dois empates e uma derrota. O resultado competitivo mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Atletico Madrid em LaLiga, em 23 de agosto, após um empate por 2 a 2 na rodada de abertura com o Racing Santander. Na pré-temporada, a equipe venceu o Galatasaray por 2 a 1 e o Levante por 1 a 0, mas perdeu por 3 a 1 para o Lens. Ao longo desses cinco jogos, o Villarreal marcou oito gols e sofreu sete.

O Real Betis chega com um embalo recente mais forte. Nos últimos cinco jogos, somou três vitórias, um empate e uma derrota. A partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre a Real Sociedad por LaLiga, em 21 de agosto. Também venceu o Arsenal por 3 a 1 e o Almeria por 1 a 0 na pré-temporada, empatou por 2 a 2 com o AFC Bournemouth e perdeu por 1 a 0 para a Inter. O Betis marcou cinco gols e sofreu três nesses cinco jogos.

Villarreal x Real Betis: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em LaLiga, em 17 de janeiro de 2026, quando o Real Betis recebeu o Villarreal e venceu por 2 a 0. Antes disso, os clubes empataram por 2 a 2 no Estadio de la Ceramica, em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos por LaLiga, o Villarreal soma três vitórias contra uma do Betis, além de um empate, embora o Betis tenha vencido o duelo mais recente. As equipes também registraram uma vitória do Villarreal por 2 a 1 em Seville, em abril de 2025, e outro triunfo do Villarreal por 2 a 1 em dezembro de 2024.