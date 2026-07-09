Como conseguir ingressos para ver Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo: ingressos de Portugal para a Copa do Mundo, informações e mais

Cristiano Ronaldo e Portugal estão oficialmente fora da Copa do Mundo de 2026. Embora os torcedores não possam mais ver a lenda portuguesa ao vivo na América do Norte, o torneio está esquentando à medida que entra nas fases finais.

A campanha de Portugal na Copa do Mundo FIFA de 2026 terminou nas oitavas de final após uma derrota por 1 a 0 para a Espanha em 6 de julho de 2026. A partida, disputada no Dallas Stadium, em Arlington, Texas, permaneceu sem gols até que o reserva Mikel Merino marcou o gol da vitória da Espanha nos acréscimos do segundo tempo, aos 91 minutos.

As vendas de ingressos disparam sempre que lendas do futebol entram em campo, já que os torcedores correm para testemunhar a história ao vivo. Se você pretende acompanhar esses espetáculos memoráveis enquanto faz apostas pré-jogo ou ao vivo, garantir um reforço para o seu bankroll é uma decisão inteligente. Confira nossa análise dedicada para desbloquear os principais benefícios com o nosso código promocional da Megapari.

Embora Portugal esteja oficialmente fora, ainda restam alguns ingressos para a Copa do Mundo.

Tabela e resultados de Portugal na Copa do Mundo de 2026

Data Partida Ingressos qua., 17 de junho Portugal x RD Congo 1-1 ter., 23 de junho Portugal x Uzbequistão 5-0 sáb., 27 de junho Portugal x Colômbia 0-0 sex., 3 de julho Fase de 32: Portugal x Croácia 2-1 seg., 6 de julho Oitavas de final: Portugal x Espanha 0-1

Tabela completa dos próximos jogos da Copa do Mundo de 2026

Data e horário do jogo Detalhes da partida Local Ingressos 9 de julho, 18h EDT Quartas de final 1: França x Marrocos Gillette Stadium (Boston), EUA Comprar ingressos 10 de julho, 18h PDT Quartas de final 2: Espanha x Bélgica SoFi Stadium (Los Angeles), EUA Comprar ingressos 11 de julho, 16h EDT Quartas de final 3: Noruega x Inglaterra Hard Rock Stadium (Miami), EUA Comprar ingressos 11 de julho, 18h CDT Quartas de final 4: Argentina x Suíça Arrowhead Stadium (Kansas City), EUA Comprar ingressos 14 de julho, 19h CDT Semifinal 1: França/Marrocos x Espanha/Bélgica Dallas Stadium, EUA Comprar ingressos 15 de julho, 20h EDT Semifinal 2: Noruega/Inglaterra x Argentina/Suíça Atlanta Stadium, EUA Comprar ingressos 18 de julho, 15h EDT Disputa de 3º lugar: França / Marrocos / Espanha / Bélgica x Noruega / Inglaterra / Argentina / Suíça Miami Stadium, EUA Comprar ingressos 19 de julho, 15h EDT Final da Copa do Mundo: França / Marrocos / Espanha / Bélgica x Noruega / Inglaterra / Argentina / Suíça New York New Jersey Stadium, EUA Comprar ingressos

Como comprar ingressos de Portugal para a Copa do Mundo de 2026?

Até hoje, as principais loterias oficiais de ingressos da Copa do Mundo, incluindo a pré-venda Visa, o Early Ticket Draw e o Random Selection Draw pós-sorteio, foram oficialmente encerradas.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade primária agora está em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber rapidamente:

A Fase de Vendas de Última Hora está ativa no momento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos por ordem rigorosa de chegada, com confirmação imediata. Isso representa a oportunidade final de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

está ativa no momento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos por ordem rigorosa de chegada, com confirmação imediata. Isso representa a oportunidade final de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Esta plataforma agora é o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Esta plataforma agora é o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem recorrer a mercados secundários como o StubHub para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os T&Cs de quaisquer sites secundários para os ingressos que estiver comprando.

Quanto custam os ingressos de Portugal para a Copa do Mundo de 2026?

Os ingressos para partidas da Copa do Mundo FIFA de 2026 estão divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada no anel inferior de assentos.

A mais cara, localizada no anel inferior de assentos. Categoria 2: Abrange os anéis superior e inferior fora das áreas da Categoria 1.

Abrange os anéis superior e inferior fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente no anel superior, além das Categorias 1 e 2.

Principalmente no anel superior, além das Categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada no anel superior fora das outras categorias.

Os preços oscilaram ao longo das várias liberações/fases de venda de ingressos. As estimativas iniciais estão abaixo:

Fase Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exc. países-sede) US$ 60 - US$ 620 Fase de grupos (jogos de EUA, Canadá e México) US$ 75 - US$ 2.735 Fase de 32 US$ 105 - US$ 750 Oitavas de final US$ 170 - US$ 980 Quartas de final US$ 275 - US$ 1.775 Semifinais US$ 420 - US$ 3.295 Final US$ 2.030 - US$ 7.875

Acompanhe os portais de ingressos da Copa do Mundo da FIFA para mais informações e os sites de venda secundária, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

O que esperar de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo de 2026?

Cristiano Ronaldo, que de forma impressionante estreou por Portugal em 2003, mais uma vez deu um excelente exemplo para seus companheiros durante a bem-sucedida campanha de classificação da equipe para a Copa do Mundo de 2026. Ele liderou a artilharia do time, balançando as redes em cinco ocasiões.

A lenda portuguesa lidera com folga a lista de maiores artilheiros da história das seleções, tendo marcado 143 gols em 226 partidas por seu país. Com seu rival mais próximo, Lionel Messi, 27 gols atrás dele, é improvável que o recorde de Ronaldo seja batido tão cedo, se é que algum dia será.

Três dos oito gols de Ronaldo em Copas do Mundo antes deste torneio vieram em uma grande partida da fase de grupos contra o rival ibérico Espanha, em 2018. CR7 completou seu hat-trick com uma cobrança de falta impressionante aos 88 minutos para empatar o placar em 3 a 3.

Não é surpresa que a ascensão de Portugal no ranking da FIFA tenha coincidido com a chegada de Cristiano Ronaldo ao cenário internacional. Antes de se classificar para Coreia/Japão 2002, a seleção havia participado de apenas duas Copas do Mundo em 70 anos.

Portugal agora é uma potência no cenário global, tendo participado de todas as Copas do Mundo desde então e terminado memoravelmente em 4º lugar em 2006. Além disso, a Seleção das Quinas venceu a Eurocopa de 2016, e também foi campeã da Liga das Nações da UEFA em 2019 e 2025.

O interesse por ingressos para partidas com Cristiano Ronaldo continua extremamente alto, já que os torcedores querem ver o lendário atacante representar seu país em uma grande competição. As atualizações oficiais sobre ingressos são acompanhadas de perto por fãs que esperam garantir lugares para esses disputados jogos internacionais. Além da presença no estádio, os fãs de futebol também acompanham ativamente notícias das equipes, odds individuais de jogadores e promoções de casas de apostas antes do apito inicial. Quem tiver interesse em explorar possíveis incentivos de boas-vindas em plataformas modernas de apostas pode ler sobre o código promocional da Betano para saber mais sobre os requisitos de criação de conta e os termos da oferta. Manter-se informado sobre detalhes promocionais permite que os entusiastas do esporte avaliem minuciosamente os recursos de apostas disponíveis.