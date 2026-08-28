Valencia e Real Sociedad se enfrentam na quarta-feira, 20 de setembro de 2026, no Estadio Mestalla, em Valência.

No encontro mais recente entre as equipes, em maio de 2026, o Valencia conquistou uma dramática vitória fora de casa por 4 a 3 sobre a Real Sociedad em uma partida movimentada. Historicamente, os confrontos recentes entre os dois clubes têm sido equilibrados, com uma combinação de vitórias por margem mínima e empates.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Valencia x Real Sociedad, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Valencia x Real Sociedad por LaLiga?

Valencia x Real Sociedad acontece no Estadio Mestalla, em Valência, com o horário de início a ser confirmado pela sua emissora local.

La Liga - Rodada 7 20 de set. de 2026 - 09:00 Estadio Mestalla

Como comprar ingressos para Valencia x Real Sociedad por LaLiga?

Para comprar ingressos para o jogo entre Valencia e Real Sociedad por LaLiga no Estadio Mestalla em 20 de setembro de 2026, você pode usar estes canais oficiais e secundários:

Site oficial do Valencia CF: A fonte principal e mais segura é diretamente pelo portal oficial de ingressos do Valencia CF. Os ingressos geralmente são colocados à venda para o público em geral algumas semanas antes do dia da partida, depois que os sócios-torcedores ( socis ) garantem seus lugares.

Bilheteria do Estadio Mestalla: Você pode comprar ingressos presencialmente na bilheteria do estádio em Valência nos dias que antecedem o jogo ou no dia da partida, desde que o confronto não esteja completamente esgotado.

Mercados secundários e agregadores: Se os ingressos estiverem esgotados pelos canais oficiais, plataformas secundárias como a StubHub oferecem ingressos revendidos para jogos no Mestalla.

Quanto custam os ingressos para Valencia x Real Sociedad por LaLiga?

Os preços dos ingressos para o jogo entre Valencia e Real Sociedad por LaLiga no Estadio Mestalla dependem do canal de compra e da categoria do assento:

Venda oficial para o público geral (valor de face): Diretamente com o Valencia CF, os ingressos comuns para o dia do jogo geralmente variam de £25 a £75 (€30 a €85) para assentos padrão nos anéis superior e inferior, dependendo da localização no estádio.

Mercado secundário e revendedores: Em agregadores de ingressos e plataformas de revenda como a StubHub, os assentos mais básicos normalmente começam em torno de £45 a £60 ($59 a $76), enquanto os ingressos padrão médios custam cerca de £180 a £200 . Opções VIP ou de hospitalidade podem começar em £600+ .

Valencia x Real Sociedad por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Valencia e Real Sociedad

O Valencia venceu um, empatou um e perdeu três dos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o Real Betis em LaLiga, em 25 de agosto, após um empate por 0 a 0 com o Celta de Vigo três dias antes. Sua única vitória nessa sequência veio em um amistoso de pré-temporada contra o Hercules, por 2 a 0. O Valencia não marcou em três dessas cinco partidas, e seus dois compromissos competitivos nesta temporada terminaram sem gols a favor.

A Real Sociedad perdeu seus cinco jogos mais recentes. Sua última partida foi uma derrota por 1 a 0 para o Real Betis em LaLiga, em 21 de agosto, e antes disso a equipe foi derrotada por 3 a 1 pelo Chelsea e sofreu derrotas consecutivas para o FC Koeln na pré-temporada. Duas derrotas para o Koeln e um revés por 2 a 1 para o Toulouse completam uma sequência de cinco derrotas seguidas. O time de Matarazzo marcou três gols e sofreu dez nesses cinco jogos.

Valencia x Real Sociedad: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu por LaLiga em 17 de maio de 2026, quando o Valencia venceu a Real Sociedad fora de casa por 4 a 3. Antes disso, os dois clubes empataram por 1 a 1 no Estadio Mestalla em agosto de 2025. Nos últimos cinco confrontos por LaLiga, o Valencia soma duas vitórias, assim como a Real Sociedad, além de um empate. O compromisso mais recente em casa no Mestalla, em janeiro de 2025, terminou com vitória do Valencia por 1 a 0.