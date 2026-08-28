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Como conseguir ingressos para Valencia x Real Sociedad: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Valencia enfrenta a Real Sociedad em LaLiga. Veja como você pode garantir seus ingressos

Valencia e Real Sociedad se enfrentam na quarta-feira, 20 de setembro de 2026, no Estadio Mestalla, em Valência.

No encontro mais recente entre as equipes, em maio de 2026, o Valencia conquistou uma dramática vitória fora de casa por 4 a 3 sobre a Real Sociedad em uma partida movimentada. Historicamente, os confrontos recentes entre os dois clubes têm sido equilibrados, com uma combinação de vitórias por margem mínima e empates.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Valencia x Real Sociedad, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Valencia x Real Sociedad por LaLiga?

Valencia x Real Sociedad acontece no Estadio Mestalla, em Valência, com o horário de início a ser confirmado pela sua emissora local.

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La Liga - Rodada 7
Estadio Mestalla

Como comprar ingressos para Valencia x Real Sociedad por LaLiga?

Para comprar ingressos para o jogo entre Valencia e Real Sociedad por LaLiga no Estadio Mestalla em 20 de setembro de 2026, você pode usar estes canais oficiais e secundários:

  • Site oficial do Valencia CF: A fonte principal e mais segura é diretamente pelo portal oficial de ingressos do Valencia CF. Os ingressos geralmente são colocados à venda para o público em geral algumas semanas antes do dia da partida, depois que os sócios-torcedores (socis) garantem seus lugares.
  • Bilheteria do Estadio Mestalla: Você pode comprar ingressos presencialmente na bilheteria do estádio em Valência nos dias que antecedem o jogo ou no dia da partida, desde que o confronto não esteja completamente esgotado.
  • Mercados secundários e agregadores: Se os ingressos estiverem esgotados pelos canais oficiais, plataformas secundárias como a StubHub oferecem ingressos revendidos para jogos no Mestalla.

Quanto custam os ingressos para Valencia x Real Sociedad por LaLiga?

Os preços dos ingressos para o jogo entre Valencia e Real Sociedad por LaLiga no Estadio Mestalla dependem do canal de compra e da categoria do assento:

  • Venda oficial para o público geral (valor de face): Diretamente com o Valencia CF, os ingressos comuns para o dia do jogo geralmente variam de £25 a £75 (€30 a €85) para assentos padrão nos anéis superior e inferior, dependendo da localização no estádio.
  • Mercado secundário e revendedores: Em agregadores de ingressos e plataformas de revenda como a StubHub, os assentos mais básicos normalmente começam em torno de £45 a £60 ($59 a $76), enquanto os ingressos padrão médios custam cerca de £180 a £200. Opções VIP ou de hospitalidade podem começar em £600+.

Valencia x Real Sociedad por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Valencia e Real Sociedad

O Valencia venceu um, empatou um e perdeu três dos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o Real Betis em LaLiga, em 25 de agosto, após um empate por 0 a 0 com o Celta de Vigo três dias antes. Sua única vitória nessa sequência veio em um amistoso de pré-temporada contra o Hercules, por 2 a 0. O Valencia não marcou em três dessas cinco partidas, e seus dois compromissos competitivos nesta temporada terminaram sem gols a favor.

A Real Sociedad perdeu seus cinco jogos mais recentes. Sua última partida foi uma derrota por 1 a 0 para o Real Betis em LaLiga, em 21 de agosto, e antes disso a equipe foi derrotada por 3 a 1 pelo Chelsea e sofreu derrotas consecutivas para o FC Koeln na pré-temporada. Duas derrotas para o Koeln e um revés por 2 a 1 para o Toulouse completam uma sequência de cinco derrotas seguidas. O time de Matarazzo marcou três gols e sofreu dez nesses cinco jogos.

VAL

VAL - Sequência

NEW
D1-2
CDT
D0-1
HER
V2-0
CEL
E0-0
BET
D0-1
Gol marcado (sofrido)
3/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
RSO

RSO - Sequência

KOE
D2-0
KOE
D2-1
CHE
D3-1
BET
D1-0
RMA
D4-1
Gol marcado (sofrido)
3/12
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Valencia x Real Sociedad: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu por LaLiga em 17 de maio de 2026, quando o Valencia venceu a Real Sociedad fora de casa por 4 a 3. Antes disso, os dois clubes empataram por 1 a 1 no Estadio Mestalla em agosto de 2025. Nos últimos cinco confrontos por LaLiga, o Valencia soma duas vitórias, assim como a Real Sociedad, além de um empate. O compromisso mais recente em casa no Mestalla, em janeiro de 2025, terminou com vitória do Valencia por 1 a 0.

Confrontos

ValenciaEmpateReal Sociedad
2
1
2
La Liga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
3
Valencia badge
Valencia
VAL
4
FJ
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
1
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Real Sociedad
RSO
1
FJ
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
FJ
La Liga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
3
Valencia badge
Valencia
VAL
0
FJ
La Liga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Valencia badge
Valencia
VAL
0
FJ
6Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação de Valencia e Real Sociedad

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220070+76
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
V
V
3
SevillaSevillaSEV
220052+36
V
V
4
BétisBétisBET
220020+26
V
V
5
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
E
V
6
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
211042+24
E
V
7
OsasunaOsasunaOSA
211021+14
V
E
8
EspanyolEspanyolESP
210142+23
D
V
9
GetafeGetafeGET
210113-23
V
D
10
VillarrealVillarrealVIL
20204402
E
E
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
E
E
12
Racing SantanderRacing SantanderSAN
302123-12
E
D
E
13
ElcheElcheELC
302116-52
E
D
E
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
E
D
15
Celta de VigoCelta de VigoCEL
201112-11
D
E
16
ValenciaValenciaVAL
201101-11
D
E
17
MalagaMalagaMAL
201113-21
E
D
18
LevanteLevanteLEV
201103-31
E
D
19
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
200215-40
D
D
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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