Valencia e Real Sociedad se enfrentam na quarta-feira, 20 de setembro de 2026, no Estadio Mestalla, em Valência.
No encontro mais recente entre as equipes, em maio de 2026, o Valencia conquistou uma dramática vitória fora de casa por 4 a 3 sobre a Real Sociedad em uma partida movimentada. Historicamente, os confrontos recentes entre os dois clubes têm sido equilibrados, com uma combinação de vitórias por margem mínima e empates.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Valencia x Real Sociedad, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o jogo entre Valencia x Real Sociedad por LaLiga?
Valencia x Real Sociedad acontece no Estadio Mestalla, em Valência, com o horário de início a ser confirmado pela sua emissora local.
Como comprar ingressos para Valencia x Real Sociedad por LaLiga?
Para comprar ingressos para o jogo entre Valencia e Real Sociedad por LaLiga no Estadio Mestalla em 20 de setembro de 2026, você pode usar estes canais oficiais e secundários:
- Site oficial do Valencia CF: A fonte principal e mais segura é diretamente pelo portal oficial de ingressos do Valencia CF. Os ingressos geralmente são colocados à venda para o público em geral algumas semanas antes do dia da partida, depois que os sócios-torcedores (socis) garantem seus lugares.
- Bilheteria do Estadio Mestalla: Você pode comprar ingressos presencialmente na bilheteria do estádio em Valência nos dias que antecedem o jogo ou no dia da partida, desde que o confronto não esteja completamente esgotado.
- Mercados secundários e agregadores: Se os ingressos estiverem esgotados pelos canais oficiais, plataformas secundárias como a StubHub oferecem ingressos revendidos para jogos no Mestalla.
Quanto custam os ingressos para Valencia x Real Sociedad por LaLiga?
Os preços dos ingressos para o jogo entre Valencia e Real Sociedad por LaLiga no Estadio Mestalla dependem do canal de compra e da categoria do assento:
- Venda oficial para o público geral (valor de face): Diretamente com o Valencia CF, os ingressos comuns para o dia do jogo geralmente variam de £25 a £75 (€30 a €85) para assentos padrão nos anéis superior e inferior, dependendo da localização no estádio.
- Mercado secundário e revendedores: Em agregadores de ingressos e plataformas de revenda como a StubHub, os assentos mais básicos normalmente começam em torno de £45 a £60 ($59 a $76), enquanto os ingressos padrão médios custam cerca de £180 a £200. Opções VIP ou de hospitalidade podem começar em £600+.
Valencia x Real Sociedad por LaLiga: tudo o que você precisa saber
Momento de Valencia e Real Sociedad
O Valencia venceu um, empatou um e perdeu três dos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o Real Betis em LaLiga, em 25 de agosto, após um empate por 0 a 0 com o Celta de Vigo três dias antes. Sua única vitória nessa sequência veio em um amistoso de pré-temporada contra o Hercules, por 2 a 0. O Valencia não marcou em três dessas cinco partidas, e seus dois compromissos competitivos nesta temporada terminaram sem gols a favor.
A Real Sociedad perdeu seus cinco jogos mais recentes. Sua última partida foi uma derrota por 1 a 0 para o Real Betis em LaLiga, em 21 de agosto, e antes disso a equipe foi derrotada por 3 a 1 pelo Chelsea e sofreu derrotas consecutivas para o FC Koeln na pré-temporada. Duas derrotas para o Koeln e um revés por 2 a 1 para o Toulouse completam uma sequência de cinco derrotas seguidas. O time de Matarazzo marcou três gols e sofreu dez nesses cinco jogos.
Valencia x Real Sociedad: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu por LaLiga em 17 de maio de 2026, quando o Valencia venceu a Real Sociedad fora de casa por 4 a 3. Antes disso, os dois clubes empataram por 1 a 1 no Estadio Mestalla em agosto de 2025. Nos últimos cinco confrontos por LaLiga, o Valencia soma duas vitórias, assim como a Real Sociedad, além de um empate. O compromisso mais recente em casa no Mestalla, em janeiro de 2025, terminou com vitória do Valencia por 1 a 0.
Confrontos
Classificação de Valencia e Real Sociedad
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|2
|2
|0
|0
|7
|0
|+7
|6
V
V
|2
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
V
V
|3
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
V
V
|4
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
V
V
|5
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
E
V
|6
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
E
V
|7
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
V
E
|8
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
D
V
|9
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|-2
|3
V
D
|10
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
E
E
|11
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
E
E
|12
|3
|0
|2
|1
|2
|3
|-1
|2
E
D
E
|13
|3
|0
|2
|1
|1
|6
|-5
|2
E
D
E
|14
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
E
D
|15
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
D
E
|16
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
D
E
|17
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
E
D
|18
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|1
E
D
|19
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
D
D
|20
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
D
D