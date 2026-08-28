Como conseguir ingressos para Union Berlin x Schalke 04: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Union Berlin enfrenta o Schalke 04 na sexta-feira, 11 de setembro de 2026, no Alte Foersterei, em Berlim.

As duas equipes chegam a esta rodada buscando estabelecer um impulso inicial crucial e subir na tabela da Bundesliga. Os confrontos competitivos anteriores entre elas na elite do futebol alemão historicamente tiveram duelos muito equilibrados, o que dá ainda mais peso a este jogo.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Union Berlin x Schalke 04, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Union Berlin x Schalke 04 pela Bundesliga?

Union Berlin x Schalke 04 acontece no Alte Foersterei, em Berlim, com as informações sobre o horário de início a serem confirmadas mais perto da data da partida.

Bundesliga - Rodada 3 11 de set. de 2026 - 14:30 Alte Foersterei

Como comprar ingressos para Union Berlin x Schalke 04 pela Bundesliga?

Sorteio oficial do clube e bilheteria

Associação ao clube: Membros pagantes do clube têm acesso prioritário. Quando uma partida em casa é aberta, os sócios se inscrevem em um sorteio de ingressos no site oficial de venda de entradas do clube ( Union Zeughaus ) cerca de 2 semanas antes.

Troca oficial de ingressos ( Zweitmarkt ): Se você ficar de fora do sorteio, os sócios podem acessar o Zweitmarkt no portal oficial de ingressos. Os detentores de carnê de temporada que não puderem comparecer revendem seus ingressos aqui pelo valor de face.

Público geral: Os ingressos raramente chegam à venda geral. Se restar algum após a alocação para sócios e o sorteio, eles são liberados no portal oficial, mas se esgotam em minutos.

Plataformas de revenda de terceiros: Agregadores de revenda de terceiros e plataformas de marketplace (como StubHub) anunciam ingressos para jogos de alta demanda.

Quanto custam os ingressos para Union Berlin x Schalke 04 pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para a partida entre Union Berlin x FC Schalke 04 no Stadion An der Alten Försterei variam dependendo de você comprá-los pelos canais oficiais do clube ou por plataformas secundárias de revenda.

Preços oficiais de face (direto do clube)

Se você tiver a sorte de conseguir ingressos por meio do sorteio oficial de ingressos do Union Berlin ou da troca oficial de ingressos do clube (Zweitmarkt), os preços padrão de face estão entre os mais acessíveis do futebol europeu:

Ingressos em pé ( Stehplatz ): Aproximadamente £13 – £17 (€15 – €20)

Ingressos sentados ( Sitzplatz ): Aproximadamente £25 – £55 (€30 – €65)

Ingressos com desconto / para jovens: Faixa de preço mais baixa a partir de £9 – £13 (€10 – €15)

Mercado secundário e plataformas de revenda

Os ingressos quase sempre se esgotam entre os sócios oficiais do clube, e a demanda em sites de marketplace secundário, como StubHub, eleva os preços significativamente:

Assentos de revenda de entrada: Espere preços iniciais em torno de £135 – £150 (US$ 173+) por ingresso.

Preço médio de revenda: Assentos de alta demanda em plataformas secundárias custam em média cerca de £250 – £450 , com assentos premium ou centrais chegando a £500+ por ingresso nos momentos de pico de demanda.

Union Berlin x Schalke 04 pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Union Berlin e Schalke 04

O Union Berlin somou duas vitórias, um empate e duas derrotas em seus últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 4 a 2 sobre o Eintracht Braunschweig na DFB-Pokal, em 23 de agosto. Antes disso, perdeu por 4 a 2 para o Ipswich Town em um amistoso, venceu o Aris Limassol por 3 a 2, empatou em 2 a 2 com o Cagliari e perdeu por 2 a 1 para o Dynamo Dresden. Ao longo desses cinco jogos, o Union marcou dez gols e sofreu dez.

O Schalke 04 venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 2 na prorrogação sobre o Hallescher FC na DFB-Pokal, em 24 de agosto, na qual Edin Dzeko marcou duas vezes. Antes disso, o Schalke perdeu por 3 a 0 para o Real Madrid e por 3 a 0 para a Atalanta em amistosos de pré-temporada, mas venceu o Hessen Kassel por 5 a 0 e o Fagiano Okayama FC por 3 a 1 no início do verão. O Schalke marcou 15 gols e sofreu oito nesses cinco confrontos.

Union Berlin x Schalke 04: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em 19 de fevereiro de 2023, quando Union Berlin e Schalke empataram por 0 a 0 na Bundesliga, no Alte Foersterei. Os cinco confrontos documentados entre as equipes pela Bundesliga produziram uma vitória do Schalke, uma do Union Berlin e três empates. O resultado mais desigual aconteceu em 27 de agosto de 2022, quando o Union Berlin venceu o Schalke por 6 a 1 fora de casa. Os três encontros restantes terminaram empatados, incluindo um empate por 1 a 1 em outubro de 2020 e dois empates sem gols.

Classificação de Union Berlin e Schalke 04

Na tabela atual da Bundesliga, o Schalke 04 está em 15º lugar e o Union Berlin ocupa a 16ª posição.