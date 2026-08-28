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Como conseguir ingressos para Union Berlin x Schalke 04: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Union Berlin enfrenta o Schalke 04 na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos

Union Berlin enfrenta o Schalke 04 na sexta-feira, 11 de setembro de 2026, no Alte Foersterei, em Berlim.

As duas equipes chegam a esta rodada buscando estabelecer um impulso inicial crucial e subir na tabela da Bundesliga. Os confrontos competitivos anteriores entre elas na elite do futebol alemão historicamente tiveram duelos muito equilibrados, o que dá ainda mais peso a este jogo.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Union Berlin x Schalke 04, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Union Berlin x Schalke 04 pela Bundesliga?

Union Berlin x Schalke 04 acontece no Alte Foersterei, em Berlim, com as informações sobre o horário de início a serem confirmadas mais perto da data da partida.

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Bundesliga - Rodada 3
Alte Foersterei

Como comprar ingressos para Union Berlin x Schalke 04 pela Bundesliga?

Sorteio oficial do clube e bilheteria

  • Associação ao clube: Membros pagantes do clube têm acesso prioritário. Quando uma partida em casa é aberta, os sócios se inscrevem em um sorteio de ingressos no site oficial de venda de entradas do clube (Union Zeughaus) cerca de 2 semanas antes.
  • Troca oficial de ingressos (Zweitmarkt): Se você ficar de fora do sorteio, os sócios podem acessar o Zweitmarkt no portal oficial de ingressos. Os detentores de carnê de temporada que não puderem comparecer revendem seus ingressos aqui pelo valor de face.
  • Público geral: Os ingressos raramente chegam à venda geral. Se restar algum após a alocação para sócios e o sorteio, eles são liberados no portal oficial, mas se esgotam em minutos.
  • Plataformas de revenda de terceiros: Agregadores de revenda de terceiros e plataformas de marketplace (como StubHub) anunciam ingressos para jogos de alta demanda.

Quanto custam os ingressos para Union Berlin x Schalke 04 pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para a partida entre Union Berlin x FC Schalke 04 no Stadion An der Alten Försterei variam dependendo de você comprá-los pelos canais oficiais do clube ou por plataformas secundárias de revenda.

Preços oficiais de face (direto do clube)

Se você tiver a sorte de conseguir ingressos por meio do sorteio oficial de ingressos do Union Berlin ou da troca oficial de ingressos do clube (Zweitmarkt), os preços padrão de face estão entre os mais acessíveis do futebol europeu:

  • Ingressos em pé (Stehplatz): Aproximadamente £13 – £17 (€15 – €20)
  • Ingressos sentados (Sitzplatz): Aproximadamente £25 – £55 (€30 – €65)
  • Ingressos com desconto / para jovens: Faixa de preço mais baixa a partir de £9 – £13 (€10 – €15)

Mercado secundário e plataformas de revenda

Os ingressos quase sempre se esgotam entre os sócios oficiais do clube, e a demanda em sites de marketplace secundário, como StubHub, eleva os preços significativamente:

  • Assentos de revenda de entrada: Espere preços iniciais em torno de £135 – £150 (US$ 173+) por ingresso.
  • Preço médio de revenda: Assentos de alta demanda em plataformas secundárias custam em média cerca de £250 – £450, com assentos premium ou centrais chegando a £500+ por ingresso nos momentos de pico de demanda.

Union Berlin x Schalke 04 pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Union Berlin e Schalke 04

O Union Berlin somou duas vitórias, um empate e duas derrotas em seus últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 4 a 2 sobre o Eintracht Braunschweig na DFB-Pokal, em 23 de agosto. Antes disso, perdeu por 4 a 2 para o Ipswich Town em um amistoso, venceu o Aris Limassol por 3 a 2, empatou em 2 a 2 com o Cagliari e perdeu por 2 a 1 para o Dynamo Dresden. Ao longo desses cinco jogos, o Union marcou dez gols e sofreu dez.

O Schalke 04 venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 2 na prorrogação sobre o Hallescher FC na DFB-Pokal, em 24 de agosto, na qual Edin Dzeko marcou duas vezes. Antes disso, o Schalke perdeu por 3 a 0 para o Real Madrid e por 3 a 0 para a Atalanta em amistosos de pré-temporada, mas venceu o Hessen Kassel por 5 a 0 e o Fagiano Okayama FC por 3 a 1 no início do verão. O Schalke marcou 15 gols e sofreu oito nesses cinco confrontos.

FCU

FCU - Sequência

DOD
D2-1
CGL
E2-2
ARL
V3-2
IPS
D2-4
EBS
V2-4
Gol marcado (sofrido)
12/12
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
S04

S04 - Sequência

OKA
V3-1
HES
V0-5
ATA
D0-3
RMA
D0-3
HAL
V2-5
Gol marcado (sofrido)
13/9
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Union Berlin x Schalke 04: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em 19 de fevereiro de 2023, quando Union Berlin e Schalke empataram por 0 a 0 na Bundesliga, no Alte Foersterei. Os cinco confrontos documentados entre as equipes pela Bundesliga produziram uma vitória do Schalke, uma do Union Berlin e três empates. O resultado mais desigual aconteceu em 27 de agosto de 2022, quando o Union Berlin venceu o Schalke por 6 a 1 fora de casa. Os três encontros restantes terminaram empatados, incluindo um empate por 1 a 1 em outubro de 2020 e dois empates sem gols.

Confrontos

Union BerlinEmpateSchalke
1
4
0
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
Schalke badge
Schalke
S04
0
FJ
Bundesliga
Schalke badge
Schalke
S04
1
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
6
FJ
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
Schalke badge
Schalke
S04
0
FJ
Bundesliga
Schalke badge
Schalke
S04
1
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
1
FJ
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
1
Schalke badge
Schalke
S04
1
FJ
8Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Classificação de Union Berlin e Schalke 04

Na tabela atual da Bundesliga, o Schalke 04 está em 15º lugar e o Union Berlin ocupa a 16ª posição.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
ColôniaColôniaKOE
00000000
9
FreiburgFreiburgSCF
00000000
10
HamburgoHamburgoHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
MainzMainzM05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
LeipzigLeipzigRBL
00000000
15
SchalkeSchalkeS04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
StuttgartStuttgartSTU
00000000
18
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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