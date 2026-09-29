A sensação sul-africana Tyla, vencedora do Grammy, conquistou o cenário musical global com seu contagiante som de Amapiano e grandes sucessos como Water.

Após seu álbum de estreia recordista, suas apresentações ao vivo continuam a cativar públicos ao redor do mundo com coreografias de alta energia e vocais impressionantes.

GOAL reuniu todos os detalhes essenciais sobre datas, locais e preços dos ingressos para que você garanta agora mesmo seu lugar nos próximos shows dela.

Quando é Tyla?

Data e hora Evento Local Ingressos 12 de outubro de 2026 às 20h Tyla Live Zénith Paris, Paris, França Ingressos 15 de outubro de 2026 às 20h Tyla Live O2 Academy Brixton, Londres, Reino Unido Ingressos 19 de outubro de 2026 às 20h Tyla Live O2 Apollo, Manchester, Reino Unido Ingressos 27 de outubro de 2026 às 20h Tyla Live Uber Eats Music Hall, Berlim, Alemanha Ingressos 13 de novembro de 2026 às 20h Tyla Live Bill Graham Civic Auditorium, San Francisco, Estados Unidos Ingressos 17 de novembro de 2026 às 20h Tyla Live WAMU Theater, Seattle, Estados Unidos Ingressos 22 de novembro de 2026 às 20h Tyla Live Aragon Ballroom, Chicago, Estados Unidos Ingressos 28 de novembro de 2026 às 20h Tyla Live Brooklyn Paramount, Brooklyn, Estados Unidos Ingressos 2 de dezembro de 2026 às 20h Tyla Live The Anthem, Washington D.C., Estados Unidos Ingressos 6 de dezembro de 2026 às 20h Tyla Live Coca-Cola Roxy, Atlanta, Estados Unidos Ingressos 16 de dezembro de 2026 às 20h Tyla Live YouTube Theater, Los Angeles, Estados Unidos Ingressos 19 de dezembro de 2026 às 20h Tyla Live Fontainebleau, Las Vegas, Estados Unidos Ingressos

Onde comprar ingressos para Tyla?

Os ingressos oficiais para os shows de Tyla foram disponibilizados em plataformas primárias de venda, como Ticketmaster e AXS. Fãs que buscam entradas diretas pelo valor de face podem consultar os canais primários para verificar a disponibilidade da alocação inicial.

Se você não conseguir garantir entradas durante as vendas iniciais, StubHub é a sua melhor opção caso as listagens no site oficial estejam esgotadas. A StubHub oferece aos frequentadores de shows uma plataforma acessível para navegar por seções de assentos disponíveis em todo o mundo.

Quanto custam os ingressos para Tyla?

Os preços oficiais dos ingressos nos sites dos vendedores primários começam em US$ 45 para entrada geral padrão e assentos nos níveis superiores, dependendo do local.

Se as alocações gerais oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de revenda como a StubHub oferecem uma opção alternativa para garantir assentos de última hora. Os preços no mercado secundário começam em torno de US$ 65 para as opções de entrada.

Aqui está um resumo rápido dos preços iniciais:

Entrada geral padrão (oficial): a partir de US$ 45

Assentos reservados (oficial): de US$ 75 a US$ 150

Entrada no mercado secundário (StubHub): a partir de US$ 65

Tudo o que você precisa saber sobre Tyla

Tyla Laura Seethal é uma cantora e compositora sul-africana que alcançou rapidamente o estrelato mundial. Seu single de sucesso Water causou impacto histórico nas paradas globais e lhe rendeu o Grammy Award inaugural de Best African Music Performance.

Misturando ritmos vibrantes de Amapiano com elementos de pop e R&B, sua turnê traz um design de palco incrível, dançarinos e performances vocais ao vivo excepcionais.

Os locais recomendam chegar cedo para ter tempo suficiente para a verificação dos ingressos, as checagens de segurança e para encontrar seus assentos antes do início do show.