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Tyla ticketsGetty Images
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Como conseguir ingressos para Tyla: datas, preços dos ingressos e mais

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Veja exatamente como você pode garantir ingressos para Tyla

A sensação sul-africana Tyla, vencedora do Grammy, conquistou o cenário musical global com seu contagiante som de Amapiano e grandes sucessos como Water.

Após seu álbum de estreia recordista, suas apresentações ao vivo continuam a cativar públicos ao redor do mundo com coreografias de alta energia e vocais impressionantes.

GOAL reuniu todos os detalhes essenciais sobre datas, locais e preços dos ingressos para que você garanta agora mesmo seu lugar nos próximos shows dela.

Quando é Tyla?

Data e hora

Evento

Local

Ingressos

12 de outubro de 2026 às 20h

Tyla Live

Zénith Paris, Paris, França

Ingressos

15 de outubro de 2026 às 20h

Tyla Live

O2 Academy Brixton, Londres, Reino Unido

Ingressos

19 de outubro de 2026 às 20h

Tyla Live

O2 Apollo, Manchester, Reino Unido

Ingressos

27 de outubro de 2026 às 20h

Tyla Live

Uber Eats Music Hall, Berlim, Alemanha

Ingressos

13 de novembro de 2026 às 20h

Tyla Live

Bill Graham Civic Auditorium, San Francisco, Estados Unidos

Ingressos

17 de novembro de 2026 às 20h

Tyla Live

WAMU Theater, Seattle, Estados Unidos

Ingressos

22 de novembro de 2026 às 20h

Tyla Live

Aragon Ballroom, Chicago, Estados Unidos

Ingressos

28 de novembro de 2026 às 20h

Tyla Live

Brooklyn Paramount, Brooklyn, Estados Unidos

Ingressos

2 de dezembro de 2026 às 20h

Tyla Live

The Anthem, Washington D.C., Estados Unidos

Ingressos

6 de dezembro de 2026 às 20h

Tyla Live

Coca-Cola Roxy, Atlanta, Estados Unidos

Ingressos

16 de dezembro de 2026 às 20h

Tyla Live

YouTube Theater, Los Angeles, Estados Unidos

Ingressos

19 de dezembro de 2026 às 20h

Tyla Live

Fontainebleau, Las Vegas, Estados Unidos

Ingressos

Onde comprar ingressos para Tyla?

Os ingressos oficiais para os shows de Tyla foram disponibilizados em plataformas primárias de venda, como Ticketmaster e AXS. Fãs que buscam entradas diretas pelo valor de face podem consultar os canais primários para verificar a disponibilidade da alocação inicial.

Se você não conseguir garantir entradas durante as vendas iniciais, StubHub é a sua melhor opção caso as listagens no site oficial estejam esgotadas. A StubHub oferece aos frequentadores de shows uma plataforma acessível para navegar por seções de assentos disponíveis em todo o mundo.

Quanto custam os ingressos para Tyla?

Os preços oficiais dos ingressos nos sites dos vendedores primários começam em US$ 45 para entrada geral padrão e assentos nos níveis superiores, dependendo do local.

Se as alocações gerais oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de revenda como a StubHub oferecem uma opção alternativa para garantir assentos de última hora. Os preços no mercado secundário começam em torno de US$ 65 para as opções de entrada.

Aqui está um resumo rápido dos preços iniciais:

  • Entrada geral padrão (oficial): a partir de US$ 45
  • Assentos reservados (oficial): de US$ 75 a US$ 150
  • Entrada no mercado secundário (StubHub): a partir de US$ 65

Tudo o que você precisa saber sobre Tyla

Tyla Laura Seethal é uma cantora e compositora sul-africana que alcançou rapidamente o estrelato mundial. Seu single de sucesso Water causou impacto histórico nas paradas globais e lhe rendeu o Grammy Award inaugural de Best African Music Performance.

Misturando ritmos vibrantes de Amapiano com elementos de pop e R&B, sua turnê traz um design de palco incrível, dançarinos e performances vocais ao vivo excepcionais.

Os locais recomendam chegar cedo para ter tempo suficiente para a verificação dos ingressos, as checagens de segurança e para encontrar seus assentos antes do início do show.

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