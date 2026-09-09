Como conseguir ingressos para Turquia x Itália: preços da Liga das Nações da UEFA A, informações da partida, vendas de última hora e mais

A Turquia recebe a Itália no Atatürk Sports Complex, em Bursa, na segunda-feira, 28 de setembro, antes de as duas seleções voltarem a se enfrentar no jogo de volta, no Stadio Renato Dall'Ara, em Bolonha, uma semana depois. As duas partidas fazem parte de uma exigente programação do Grupo A1 da Liga A, que também inclui França e Bélgica, dando aos torcedores duas chances de ver a Azzurra em ação contra uma Turquia determinada a evitar o rebaixamento da elite.

Este confronto encerra um início de calendário agitado para a Itália, que disputa quatro partidas em apenas 11 dias contra Bélgica, Turquia, França e Turquia novamente. Com a classificação para as quartas de final e a permanência longe do rebaixamento em jogo, esta rodada dupla tem peso real para as duas nações.

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Quando é o pontapé inicial de Turquia x Itália pela Liga A da UEFA Nations League?

Turquia x Itália acontece no Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu, em Bursa, com o pontapé inicial programado para este jogo da Liga A da UEFA Nations League.

Liga das Nações A - Rodada 2 28 de set. de 2026 - 14:45 Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu

Onde comprar ingressos para Itália x Turquia?

Os ingressos para o jogo em Bursa são disponibilizados primeiro pelos canais oficiais de venda da Federação Turca de Futebol, com prioridade normalmente dada aos membros antes de qualquer lote restante ser colocado à venda para o público geral. Os canais oficiais da FIGC (Federação Italiana de Futebol) são o equivalente inicial para o jogo de volta em Bolonha.

Ticombo é a melhor opção se os anúncios no site oficial estiverem esgotados. A plataforma oferece uma ampla variedade de opções de assento para o jogo de ida no Atatürk Sports Complex, em Bursa, assim como anúncios para o jogo de volta no Stadio Renato Dall'Ara, em Bolonha.

Algumas coisas que vale a pena saber sobre a compra de ingressos para este confronto:

Venda geral oficial – abre depois que as janelas de prioridade para membros se encerram, normalmente mais perto de cada dia de jogo

Anúncios verificados – a Ticombo obtém ingressos de diversos vendedores, dando aos compradores um leque mais amplo de opções quando as cotas oficiais acabam

Ingressos para a torcida visitante – as cotas em Bolonha para os torcedores da Turquia que viajam são administradas pelos canais da FIGC e podem ser limitadas

Mercado secundário – a Ticombo é a melhor opção se os anúncios no site oficial estiverem esgotados

Dada a agenda cheia desta sequência de jogos da Itália, recomenda-se reservar com antecedência para os dois jogos deste confronto.

Quanto custam os ingressos para Itália x Turquia?

Os preços oficiais para o jogo em Bursa são definidos pelos canais de venda da Federação Turca de Futebol, com toda a gama de lugares, dos assentos padrão aos premium, disponível pelo valor de face enquanto durar a disponibilidade. Os preços oficiais da FIGC valem para o jogo de volta em Bolonha da mesma forma.

Ticombo é a melhor opção se os anúncios no site oficial estiverem esgotados, e aqui está um guia aproximado do que esperar por lá:

Assentos mais baratos (Bursa): a partir de cerca de €40 a €50, normalmente nos anéis superiores atrás dos gols no Atatürk Sports Complex

Assentos intermediários (Bursa): lugares centrais ao longo da linha do meio-campo, com um preço consideravelmente mais alto

Jogo de volta em Bolonha: espera-se que os preços no Stadio Renato Dall'Ara sigam uma linha semelhante, com a demanda aumentando à medida que o jogo se aproxima

Como em qualquer partida de um grupo competitivo, os preços podem mudar à medida que o dia do jogo se aproxima, então garantir seu lugar mais cedo, e não mais tarde, costuma ser a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.

Turquia x Itália pela Liga A da UEFA Nations League: tudo o que você precisa saber

Momento de Turquia x Itália

A Turquia soma duas vitórias, duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre os Estados Unidos na Copa do Mundo, em 26 de junho, após derrotas anteriores na fase de grupos para Austrália (0 a 2) e Paraguai (0 a 1). Ao longo desses cinco jogos, a Turquia marcou oito gols e sofreu sete, mostrando produção ofensiva e vulnerabilidade defensiva.

A Itália venceu três e perdeu dois dos últimos cinco compromissos. A partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre a Grécia em amistoso, em 7 de junho, e também venceu Luxemburgo por 1 a 0 três dias antes. As únicas derrotas nesta sequência vieram contra a Bósnia e Herzegovina em uma eliminatória da Copa do Mundo e em um revés por 1 a 4 para a Noruega em novembro de 2025. A Itália marcou cinco gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

Turquia x Itália: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas seleções terminou em empate por 0 a 0 em um amistoso disputado na Itália, em 4 de junho de 2024. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Itália tem o retrospecto mais forte, incluindo uma vitória por 3 a 0 sobre a Turquia na UEFA Euro 2020 e um triunfo por 3 a 2 em um amistoso de 2022, na Turquia. Os dois encontros anteriores, em 2002 e 2006, terminaram ambos em 1 a 1.

Classificação de Turquia x Itália

No Grupo 1 da Liga A da UEFA Nations League, a Turquia ocupa atualmente o quarto lugar e a Itália está em terceiro.