Como conseguir ingressos para Tottenham Hotspur x Newcastle United: preços da Premier League 2026/27, informações sobre a partida, horário de início e mais

O Tottenham busca deixar para trás o susto do rebaixamento da última temporada e subir na tabela da Premier League sob o comando de Roberto De Zerbi. Um desempenho melhor em casa é indispensável, e o Tottenham fará sua primeira partida na liga no Tottenham Hotspur Stadium no sábado, 29 de agosto, quando enfrenta o Newcastle United.

Incrivelmente, o Tottenham precisou esperar até a última partida da temporada para conquistar sua primeira vitória em casa em 2026, mas esse triunfo por 1 a 0 sobre o Everton se mostrou crucial. Os torcedores do Tottenham vão perdoar e esquecer as últimas duas temporadas problemáticas se o time de De Zerbi conseguir um início forte e se as contratações de alto custo, Sandro Tonali e Mateus Fernandes, começarem muito bem.

Será que o Tottenham conseguirá uma vitória contra o Newcastle pela primeira vez desde 2023? Você pode descobrir isso pessoalmente ao reservar ingressos hoje mesmo. Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Tottenham Hotspur x Newcastle United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo da Premier League entre Tottenham Hotspur e Newcastle United?

Tottenham Hotspur x Newcastle United está marcado para começar às 17h30 BST no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, no sábado, 29 de agosto.

Premier League - Rodada 2 29 de ago. de 2026 - 12:30 Tottenham Hotspur Stadium

Como comprar ingressos para Tottenham Hotspur x Newcastle United pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de ingressos avulsos para partidas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem ao clube os jogos que não forem usar.

Membros oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida se esgotar, os membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver em busca de ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Tottenham Hotspur x Newcastle United pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços em diferentes faixas para Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.

Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em faixas (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os preços de face mais altos.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto assentos nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de filiação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma filiação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League ampliou oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada do nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para membros.

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