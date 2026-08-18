O Tottenham busca deixar para trás o susto do rebaixamento da última temporada e subir na tabela da Premier League sob o comando de Roberto De Zerbi. Um melhor desempenho em casa é indispensável, e o Tottenham fará sua primeira partida de liga no Tottenham Hotspur Stadium no sábado, 29 de agosto, quando enfrenta o Newcastle United.

De forma impressionante, o Tottenham precisou esperar até a última partida da temporada para conquistar sua primeira vitória em casa de 2026, mas esse triunfo por 1 a 0 sobre o Everton se mostrou crucial. Os torcedores do Spurs vão perdoar e esquecer as duas últimas temporadas problemáticas se o time de De Zerbi começar bem e se as contratações milionárias Sandro Tonali e Mateus Fernandes tiverem impacto imediato.

Será que o Tottenham pode conquistar uma vitória contra o Newcastle pela primeira vez desde 2023? Você pode descobrir isso pessoalmente reservando ingressos hoje mesmo. Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Tottenham Hotspur x Newcastle United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo da Premier League entre Tottenham Hotspur e Newcastle United?

Tottenham Hotspur x Newcastle United está marcado para começar às 17h30 BST no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, no sábado, 29 de agosto.

Premier League - Rodada 2 29 de ago. de 2026 - 12:30 Tottenham Hotspur Stadium

Como comprar ingressos para Tottenham Hotspur x Newcastle United pela Premier League

Há várias opções de bilheteria disponíveis para jogos da Premier League, de ingressos avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administradas por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem ao clube as partidas que não forem usar.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para participar do sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida tiver ingressos esgotados, os membros que não conseguirem no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: Vendas abertas ao público em geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver buscando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Tottenham Hotspur x Newcastle United pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e categorias com concessão: A maioria dos clubes oferece preços por faixas para Adulto, Júnior (geralmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.

Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em categorias (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top-6 ou adversários de clássicos entram na Categoria A, com os preços de face mais altos.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais e nos setores inferiores têm preços premium, enquanto os lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais econômicas.

Associação oficial necessária: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para participar dos sorteios ou das plataformas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, e confirmou a medida pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cotas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos de associação.

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