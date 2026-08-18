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Como conseguir ingressos para Tottenham Hotspur x Newcastle United: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

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Tudo o que você precisa saber sobre a compra de ingressos para a estreia do Tottenham em casa na Premier League contra o Newcastle

O Tottenham busca deixar para trás o susto do rebaixamento da última temporada e subir na tabela da Premier League sob o comando de Roberto De Zerbi. Um melhor desempenho em casa é indispensável, e o Tottenham fará sua primeira partida de liga no Tottenham Hotspur Stadium no sábado, 29 de agosto, quando enfrenta o Newcastle United.

De forma impressionante, o Tottenham precisou esperar até a última partida da temporada para conquistar sua primeira vitória em casa de 2026, mas esse triunfo por 1 a 0 sobre o Everton se mostrou crucial. Os torcedores do Spurs vão perdoar e esquecer as duas últimas temporadas problemáticas se o time de De Zerbi começar bem e se as contratações milionárias Sandro Tonali e Mateus Fernandes tiverem impacto imediato.

Será que o Tottenham pode conquistar uma vitória contra o Newcastle pela primeira vez desde 2023? Você pode descobrir isso pessoalmente reservando ingressos hoje mesmo. Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Tottenham Hotspur x Newcastle United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo da Premier League entre Tottenham Hotspur e Newcastle United?

Tottenham Hotspur x Newcastle United está marcado para começar às 17h30 BST no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, no sábado, 29 de agosto.

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Premier League - Rodada 2
Tottenham Hotspur Stadium

Como comprar ingressos para Tottenham Hotspur x Newcastle United pela Premier League

Há várias opções de bilheteria disponíveis para jogos da Premier League, de ingressos avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administradas por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

  • Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem ao clube as partidas que não forem usar.
  • Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para participar do sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida tiver ingressos esgotados, os membros que não conseguirem no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: Vendas abertas ao público em geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver buscando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Tottenham Hotspur x Newcastle United pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e categorias com concessão: A maioria dos clubes oferece preços por faixas para Adulto, Júnior (geralmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.
  • Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em categorias (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top-6 ou adversários de clássicos entram na Categoria A, com os preços de face mais altos.
  • Localização do assento: Assentos centrais nas laterais e nos setores inferiores têm preços premium, enquanto os lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais econômicas.
  • Associação oficial necessária: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para participar dos sorteios ou das plataformas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, e confirmou a medida pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cotas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos de associação.

Forma

TOT

TOT - Sequência

SFC
V1-1
CHE
V1-2
GET
E1-1
TSG
V3-0
TSG
E2-2
Gol marcado (sofrido)
9/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
NEW

NEW - Sequência

BRC
D4-1
VAL
V1-2
EVE
D3-1
B04
D1-2
STR
D1-1
Gol marcado (sofrido)
6/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

Retrospecto recente do confronto

Confrontos

TottenhamEmpateNewcastle
0
2
3
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
FJ
Premier League
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
FJ
Carabao Cup
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
FJ
Amistosos de clubes
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Newcastle badge
Newcastle
NEW
1
FJ
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
FJ
5Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Tottenham x Newcastle

Tottenham crest
Tottenham
TOT
Formação
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Newcastle crest
Newcastle
NEW

Técnico

  • R. De Zerbi

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
NewcastleNewcastleNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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