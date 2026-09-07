A Inglaterra enfrenta a Tchéquia duas vezes em um intervalo de quinze dias como parte de sua campanha na UEFA Nations League 2026/27, com o time de Thomas Tuchel viajando para Praga antes de receber o jogo de volta em Wembley. As duas partidas fazem parte de uma dura agenda do Grupo A3 da Liga A, que também inclui Espanha e Croácia, e este duelo duplo pode se mostrar decisivo para a forma como o grupo será definido no fim.

Deixe a GOAL explicar tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para Tchéquia x Inglaterra, incluindo datas das partidas, preços e onde comprar.

Quando será o pontapé inicial de República Tcheca x Inglaterra pela UEFA Nations League A?

Tchéquia x Inglaterra começa às 20h45 no horário local de terça-feira, 29 de setembro de 2026, na Fortuna Arena, em Praga.

Liga das Nações A - Rodada 2 29 de set. de 2026 - 14:45 Fortuna Arena

Onde comprar ingressos para Tchéquia x Inglaterra?

Os ingressos para o jogo em Wembley são disponibilizados primeiro por meio do portal oficial de bilheteria England Football, com prioridade normalmente dada aos membros do England Supporters Travel Club e aos detentores de carnês afiliados à FA antes que qualquer lote restante seja colocado à venda geral. Os canais oficiais da federação tcheca são o equivalente como primeiro destino para o jogo fora de casa, em Praga.

StubHub é a melhor opção se os anúncios no site oficial estiverem esgotados. A plataforma lista uma ampla variedade de opções de assento para o jogo em Wembley, em outubro, assim como anúncios para torcedores que viajarão a Praga para a partida fora de casa, em setembro.

Alguns pontos que vale a pena saber sobre a compra de ingressos para este duelo duplo:

Venda geral oficial – abre depois que as janelas de prioridade para membros se encerram, normalmente mais perto do dia de cada jogo

Ingressos para o jogo fora – os lotes para Praga são geridos pelos canais da federação tcheca, com oferta limitada para os torcedores da Inglaterra fora de casa

Transferências garantidas – toda compra na StubHub é respaldada pelo programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores confiança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o dia do jogo

Mercado secundário – StubHub é a melhor opção se os anúncios no site oficial estiverem esgotados

Como esta é uma das quatro partidas que a Inglaterra disputa em uma janela de duas semanas, a recomendação é reservar com antecedência para os dois jogos, especialmente o duelo em casa, em Wembley.

Quanto custam os ingressos para Tchéquia x Inglaterra?

Os preços oficiais para o jogo em Wembley variam de acordo com a localização do assento, com o portal de bilheteria England Football oferecendo toda a faixa, de assentos padrão a premium, pelo valor de face enquanto houver disponibilidade. A precificação oficial da federação tcheca se aplica ao jogo em Praga da mesma forma.

StubHub é a melhor opção se os anúncios no site oficial estiverem esgotados, e aqui está um guia aproximado do que esperar por lá:

Assentos mais baratos (Wembley): a partir de cerca de £ 40 a £ 60, normalmente nos anéis superiores atrás dos gols

Assentos intermediários (Wembley): lugares centrais ao longo da linha do meio-campo, por um preço visivelmente mais alto

Assentos premium (Wembley): acima de £ 200 para o maior jogo dos dois

Ingressos para o jogo fora (Praga): em geral mais acessíveis no valor de face do que uma noite em Wembley, embora a oferta para o lote da Inglaterra seja limitada

Como em qualquer partida internacional, os preços podem mudar à medida que o dia do jogo se aproxima, por isso garantir seu lugar mais cedo, e não mais tarde, costuma ser a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.

Tchéquia x Inglaterra pela UEFA Nations League A: tudo o que você precisa saber

Forma de Tchéquia x Inglaterra

A Tchéquia chega para esta partida em uma sequência difícil de resultados, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 0 para o México na Copa do Mundo, e também empatou por 1 a 1 com a África do Sul durante esse torneio. Ao longo dessas cinco partidas, a Tchéquia marcou sete gols e sofreu sete, com suas vitórias vindo em amistosos contra Guatemala e Kosovo.

Os últimos cinco jogos da Inglaterra mostram um cenário mais sólido. O time de Tuchel venceu quatro e perdeu um, marcando 14 gols e sofrendo sete nesse período. Sua partida mais recente foi uma vitória por 6 a 4 sobre a França nas quartas de final da Copa do Mundo. A única derrota nessa sequência veio contra a Argentina, que eliminou a Inglaterra na semifinal.

Tchéquia x Inglaterra: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu na Euro 2020, quando a Inglaterra venceu por 1 a 0 em Praga. Antes disso, a Tchéquia bateu a Inglaterra por 2 a 1 em Praga nas Eliminatórias da Euro, em outubro de 2019, resultado que veio depois da vitória inglesa por 5 a 0 no jogo de volta em Wembley no início daquele ano. Os quatro confrontos do conjunto de dados também incluem um empate amistoso por 2 a 2 em agosto de 2008.

Tchéquia x Inglaterra: classificação

No Grupo A3 da UEFA Nations League, a Tchéquia ocupa atualmente a segunda colocação, enquanto a Inglaterra está em terceiro.