A Tchéquia abre sua campanha da UEFA Nations League 2026/27 em casa contra a Croácia, dando início a uma exigente agenda do Grupo A3 da Liga A, que também inclui Inglaterra e Espanha. As duas seleções voltam a se enfrentar no jogo de volta, em Osijek, em novembro, dando aos torcedores duas chances de acompanhar este confronto ao longo da campanha.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para Tchéquia x Croácia, incluindo datas das partidas, preços e onde comprar.

Quando será o pontapé inicial de Tchéquia x Croácia pela UEFA Nations League A?

Liga das Nações A - Rodada 1 26 de set. de 2026 - 14:45 Fortuna Arena

Onde comprar ingressos para Tchéquia x Croácia?

Os ingressos para o jogo em Praga são disponibilizados primeiro pelos canais oficiais de venda da Associação de Futebol da República Tcheca, com prioridade normalmente dada aos membros da federação antes de qualquer remanescente ser colocado à venda para o público geral. Os canais oficiais da Federação Croata de Futebol (HNS) são o equivalente para o jogo de volta em Osijek.

Alguns pontos importantes sobre a compra de ingressos para este confronto:

Venda geral oficial – abre depois que terminam as janelas de prioridade para membros, normalmente mais perto de cada dia de jogo

Ingressos para visitantes – as cotas em Osijek para torcedores tchecos visitantes são geridas pelos canais da HNS e podem ser limitadas

Transferências garantidas – toda compra no StubHub é respaldada pelo programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores a confiança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o dia do jogo

Mercado secundário – o StubHub é a sua melhor opção se as entradas listadas no site oficial estiverem esgotadas

Com as duas seleções em busca de pontos em um grupo competitivo, recomenda-se comprar com antecedência para os dois jogos, especialmente para a partida de abertura em Praga.

Quanto custam os ingressos para Tchéquia x Croácia?

Os preços oficiais para o jogo em Praga são definidos pelos canais de venda da Associação de Futebol da República Tcheca, com toda a faixa, dos assentos padrão aos premium, disponível pelo valor de face enquanto durar a disponibilidade. A precificação oficial da HNS vale para o jogo em Osijek da mesma forma.

Assentos mais baratos (Praga): a partir de cerca de € 40 a € 50, normalmente nos anéis superiores atrás dos gols na Fortuna Arena

Assentos intermediários (Praga): lugares centrais ao longo da linha do meio-campo, por um valor consideravelmente mais alto

Jogo de volta em Osijek: em geral mais acessível no valor de face do que a abertura em Praga, embora a oferta possa ficar mais apertada à medida que a partida se aproxima

Como em qualquer jogo internacional em um grupo competitivo, os preços podem mudar à medida que o dia da partida se aproxima, então garantir seu lugar o quanto antes costuma ser a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.

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