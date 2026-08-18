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Como conseguir ingressos para Sunderland x Fulham: preços da Premier League 2026/27, informações sobre a partida, horário de início e mais

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Tudo o que você precisa saber para garantir seu lugar na estreia do Sunderland em casa na Premier League, no Stadium of Light

A temporada promete ser enorme para o Sunderland, que se classificou para a Europa pela primeira vez desde 1973, e apenas pela segunda vez em toda a sua história. A Premier League segue sendo a prioridade, é claro, e o talentoso elenco tentará fazer a torcida do Sunderland vibrar na estreia em casa na temporada, contra o Fulham, no domingo, 30 de agosto.

O Sunderland superou todas as expectativas em seu retorno à Premier League na última temporada, terminando em sétimo lugar e garantindo uma vaga na Liga Europa da UEFA. Esse sucesso foi construído sobre uma impressionante campanha em casa, com os comandados de Régis Le Bris conseguindo vitórias memoráveis contra Chelsea, Tottenham, Bournemouth e, em especial, Newcastle, no Stadium of Light.

Você pode estar presente na estreia do Sunderland em casa na Premier League, no último domingo de agosto. Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Sunderland x Fulham, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Sunderland e Fulham pela Premier League?

Sunderland x Fulham será disputado no Stadium of Light, em Sunderland, no domingo, 30 de agosto, com início previsto para as 14h no horário BST.

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Premier League - Rodada 2
Stadium of Light

Como comprar ingressos para Sunderland x Fulham pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de bilhetes avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administradas por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

  • Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem jogos que não usarão ao clube.
  • Membros oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se inscrevem dentro de uma janela definida, semanas antes da partida, para participar do sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida se esgotar, os membros que não forem contemplados no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio da Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: As vendas abertas ao público em geral que não é membro praticamente não existem para partidas da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Sunderland x Fulham pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços escalonados entre categorias como adulto, júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), estudante e idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.
  • Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em categorias (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.
  • Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto os lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.
  • Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou dos sistemas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, e confirmou a medida pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente a detentores de carnê de temporada do nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para membros.

Forma

SUN

SUN - Sequência

LIV
D4-2
LEE
D1-0
WRE
V1-0
RCL
V0-2
REN
V2-1
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
FUL

FUL - Sequência

AHL
E1-1
FAR
V1-2
CRY
D1-2
MAL
E2-2
STU
V1-0
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Retrospecto recente do confronto

Confrontos

SunderlandEmpateFulham
0
1
4
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Fulham badge
Fulham
FUL
3
FJ
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
FJ
Copa da Inglaterra
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Fulham badge
Fulham
FUL
3
FJ
Copa da Inglaterra
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FJ
Championship
Fulham badge
Fulham
FUL
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FJ
5Gols marcados10
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Sunderland x Fulham

Sunderland crest
Sunderland
SUN
Formação
Fulham crest
Fulham
FUL
Fulham crest
Fulham
FUL

Técnico

  • R. Le Bris

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
NewcastleNewcastleNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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