A temporada promete ser enorme para o Sunderland, que se classificou para a Europa pela primeira vez desde 1973, e apenas pela segunda vez em toda a sua história. A Premier League continua sendo fundamental, é claro, e o talentoso elenco vai tentar fazer os torcedores do Sunderland vibrarem na estreia da temporada em casa, no Stadium of Light, contra o Fulham, no domingo, 30 de agosto.

O Sunderland superou todas as expectativas em seu retorno à Premier League na temporada passada, terminando em sétimo e garantindo vaga na Liga Europa da UEFA. Esse sucesso foi construído sobre uma campanha impressionante em casa, com os comandados de Régis Le Bris conseguindo vitórias memoráveis contra Chelsea, Tottenham, Bournemouth e, em especial, Newcastle, no Stadium of Light.

Você pode estar lá na estreia do Sunderland em casa na Premier League, no último domingo de agosto. Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Sunderland x Fulham, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Sunderland e Fulham pela Premier League?

Sunderland x Fulham acontece no Stadium of Light, em Sunderland, no domingo, 30 de agosto, com início previsto para as 14h BST.

Premier League - Rodada 2 30 de ago. de 2026 - 09:00 Stadium of Light

Como comprar ingressos para Sunderland x Fulham pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem jogos não utilizados ao clube.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante um período determinado, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida se esgotar, membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio da Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: Vendas abertas ao público em geral não associado são praticamente inexistentes para jogos da Premier League.

Se estiver em busca de ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Sunderland x Fulham pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados nas categorias Adulto, Júnior (geralmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e os limites de idade variem de time para time.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis, como Categoria A, B ou C. Grandes confrontos contra rivais do top 6 ou adversários de derby entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto os assentos dos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para entrar nos sorteios ou nas trocas de revenda.

Preço e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, e confirmou a medida pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou aos sorteios básicos para associados.

Forma

Retrospecto recente do confronto direto

Notícias das equipes e elencos