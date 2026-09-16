Como conseguir ingressos para Sunderland x Brighton & Hove Albion: preços da Premier League, informações da partida, vendas de última hora e mais

Sunderland enfrenta o Brighton & Hove Albion no sábado, 10 de outubro de 2026, no Stadium of Light, em Sunderland.
Este confronto será um teste crucial para os dois times no início da campanha 2026/27, enquanto buscam estabilidade no meio da tabela e embalo para ficar na metade de cima. No encontro mais recente entre os dois pela liga em Wearside, em março de 2026, o Brighton venceu por 1 a 0 o Sunderland.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Sunderland x Brighton & Hove Albion, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Sunderland x Brighton & Hove Albion pela Premier League?
Sunderland x Brighton & Hove Albion acontece no Stadium of Light, em Sunderland.
Como comprar ingressos para Sunderland x Brighton & Hove Albion pela Premier League?
Para comprar ingressos para a partida da Premier League entre Sunderland e Brighton & Hove Albion em 10 de outubro de 2026, no Stadium of Light, siga estas principais opções de compra:
Ingressos oficiais do mandante (bilheteria do Sunderland)
- Portal oficial de ingressos: A forma mais segura e confiável de comprar ingressos comuns para os mandantes é diretamente no site oficial de venda de ingressos ou na bilheteria do Sunderland.
- Prioridade para associados: Os ingressos são disponibilizados em fases. Os detentores de carnê de temporada do Sunderland e os membros oficiais do clube recebem janelas de compra prioritárias antes de quaisquer assentos restantes serem colocados à venda para o público em geral.
- Venda geral: Se a demanda permitir, ingressos não alocados serão colocados à venda geral para não membros mais perto do dia do jogo.
Ingressos oficiais para visitantes (Brighton & Hove Albion)
- Acesso ao setor visitante: Torcedores visitantes que desejarem se sentar no setor visitante devem comprar ingressos diretamente pelo portal oficial de ingressos do Brighton & Hove Albion.
- Pontos de fidelidade & MyAlbion+: A liberação dos ingressos para visitantes segue uma estrutura em níveis com base em pontos de fidelidade para os detentores de carnê de temporada, seguidos pelos membros do MyAlbion+.
Pacotes oficiais de hospitalidade
- Acesso garantido: Torcedores que buscam entrada garantida sem depender dos níveis padrão de sorteio ou das filas de associação podem comprar pacotes oficiais de hospitalidade para o dia do jogo.
- Benefícios incluídos: Os pacotes de hospitalidade normalmente incluem assentos premium no Stadium of Light, refeição antes da partida e acesso ao lounge.
Quanto custam os ingressos para Sunderland x Brighton & Hove Albion pela Premier League?
Os preços dos ingressos para o jogo Sunderland x Brighton & Hove Albion, em 10 de outubro de 2026, no Stadium of Light, dependem de onde e como você os compra:
- Venda geral oficial (valor de face): Os ingressos padrão para adultos comprados diretamente na bilheteria oficial do Sunderland ou no portal de ingressos variam de £28 a £45, dependendo do setor do estádio e da categoria do assento.
- Hospitalidade no dia do jogo: Os pacotes oficiais de hospitalidade do clube geralmente variam de £150 a £350+ por pessoa, incluindo acesso ao lounge, refeição e assentos premium.
Sunderland x Brighton & Hove Albion pela Premier League: tudo o que você precisa saber
Forma de Sunderland x Brighton & Hove Albion
O Sunderland chega para esta partida com um retrospecto de três vitórias e uma derrota em seus últimos cinco compromissos competitivos, com um resultado de amistoso adicional incluído nessa sequência. Sua apresentação mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Fulham pela Premier League em 30 de agosto, e o time também venceu o Ipswich Town por 2 a 1 antes de perder para o mesmo rival por 2 a 1 na liga em 22 de agosto. Ao longo desses cinco jogos, o Sunderland marcou sete gols e sofreu quatro.
Os últimos cinco resultados do Brighton mostram três vitórias, um empate e uma derrota. Sua atuação mais expressiva veio em uma vitória por 4 a 0 sobre o Aston Villa pela Premier League em 23 de agosto, e o time também bateu o Tromsø por 4 a 0 na fase qualificatória da Conference League em 27 de agosto. A derrota veio mais recentemente, um revés por 4 a 3 fora de casa para o Chelsea em 30 de agosto. O Brighton marcou 13 gols nesses cinco jogos e sofreu sete, refletindo um time capaz tanto de marcar com liberdade quanto de sofrer gols.
Sunderland x Brighton & Hove Albion: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre esses dois clubes terminou com vitória do Brighton por 1 a 0 no Stadium of Light, pela Premier League, em 14 de março de 2026. Antes disso, os times empataram por 0 a 0 quando o Brighton recebeu o Sunderland em dezembro de 2025. Nos últimos cinco encontros registrados, o Brighton venceu três e o Sunderland nenhum, com dois empates, embora duas dessas partidas remontem, respectivamente, a 2010 e 2005.
Confrontos
Sunderland x Brighton & Hove Albion: classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|4
|4
|0
|0
|8
|1
|+7
|12
V
V
V
V
|2
|4
|4
|0
|0
|8
|2
|+6
|12
V
V
V
V
|3
|4
|2
|2
|0
|7
|3
|+4
|8
V
E
E
V
|4
|4
|2
|2
|0
|5
|2
|+3
|8
E
E
V
V
|5
|4
|2
|1
|1
|13
|5
|+8
|7
V
E
D
V
|6
|4
|2
|1
|1
|10
|9
|+1
|7
E
D
V
V
|7
|4
|1
|3
|0
|7
|4
|+3
|6
E
E
E
V
|8
|4
|1
|3
|0
|6
|4
|+2
|6
E
V
E
E
|9
|4
|1
|3
|0
|5
|3
|+2
|6
E
E
E
V
|10
|4
|2
|0
|2
|7
|10
|-3
|6
V
D
D
V
|11
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|5
V
E
E
D
|12
|4
|1
|2
|1
|7
|8
|-1
|5
D
E
V
E
|13
|4
|1
|1
|2
|7
|7
|0
|4
D
E
V
D
|14
|4
|1
|1
|2
|3
|5
|-2
|4
D
E
V
D
|15
|4
|0
|3
|1
|6
|7
|-1
|3
E
E
E
D
|16
|4
|1
|0
|3
|6
|11
|-5
|3
D
V
D
D
|17
|4
|0
|2
|2
|0
|5
|-5
|2
E
E
D
D
|18
|4
|0
|1
|3
|4
|7
|-3
|1
E
D
D
D
|19
|4
|0
|1
|3
|1
|7
|-6
|1
D
E
D
D
|20
|4
|0
|0
|4
|0
|10
|-10
|0
D
D
D
D