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Como conseguir ingressos para Sunderland x Brighton & Hove Albion: preços da Premier League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Sunderland enfrenta o Brighton & Hove Albion na Premier League. Veja como garantir seus ingressos

Sunderland enfrenta o Brighton & Hove Albion no sábado, 10 de outubro de 2026, no Stadium of Light, em Sunderland.

Este confronto será um teste crucial para os dois times no início da campanha 2026/27, enquanto buscam estabilidade no meio da tabela e embalo para ficar na metade de cima. No encontro mais recente entre os dois pela liga em Wearside, em março de 2026, o Brighton venceu por 1 a 0 o Sunderland.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Sunderland x Brighton & Hove Albion, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Sunderland x Brighton & Hove Albion pela Premier League?

Sunderland x Brighton & Hove Albion acontece no Stadium of Light, em Sunderland.

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Premier League - Rodada 6
Stadium of Light

Como comprar ingressos para Sunderland x Brighton & Hove Albion pela Premier League?

Para comprar ingressos para a partida da Premier League entre Sunderland e Brighton & Hove Albion em 10 de outubro de 2026, no Stadium of Light, siga estas principais opções de compra:

Ingressos oficiais do mandante (bilheteria do Sunderland)

  • Portal oficial de ingressos: A forma mais segura e confiável de comprar ingressos comuns para os mandantes é diretamente no site oficial de venda de ingressos ou na bilheteria do Sunderland.
  • Prioridade para associados: Os ingressos são disponibilizados em fases. Os detentores de carnê de temporada do Sunderland e os membros oficiais do clube recebem janelas de compra prioritárias antes de quaisquer assentos restantes serem colocados à venda para o público em geral.
  • Venda geral: Se a demanda permitir, ingressos não alocados serão colocados à venda geral para não membros mais perto do dia do jogo.

Ingressos oficiais para visitantes (Brighton & Hove Albion)

  • Acesso ao setor visitante: Torcedores visitantes que desejarem se sentar no setor visitante devem comprar ingressos diretamente pelo portal oficial de ingressos do Brighton & Hove Albion.
  • Pontos de fidelidade & MyAlbion+: A liberação dos ingressos para visitantes segue uma estrutura em níveis com base em pontos de fidelidade para os detentores de carnê de temporada, seguidos pelos membros do MyAlbion+.

Pacotes oficiais de hospitalidade

  • Acesso garantido: Torcedores que buscam entrada garantida sem depender dos níveis padrão de sorteio ou das filas de associação podem comprar pacotes oficiais de hospitalidade para o dia do jogo.
  • Benefícios incluídos: Os pacotes de hospitalidade normalmente incluem assentos premium no Stadium of Light, refeição antes da partida e acesso ao lounge.

Quanto custam os ingressos para Sunderland x Brighton & Hove Albion pela Premier League?

Os preços dos ingressos para o jogo Sunderland x Brighton & Hove Albion, em 10 de outubro de 2026, no Stadium of Light, dependem de onde e como você os compra:

  • Venda geral oficial (valor de face): Os ingressos padrão para adultos comprados diretamente na bilheteria oficial do Sunderland ou no portal de ingressos variam de £28 a £45, dependendo do setor do estádio e da categoria do assento.
  • Hospitalidade no dia do jogo: Os pacotes oficiais de hospitalidade do clube geralmente variam de £150 a £350+ por pessoa, incluindo acesso ao lounge, refeição e assentos premium.

Sunderland x Brighton & Hove Albion pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Forma de Sunderland x Brighton & Hove Albion

O Sunderland chega para esta partida com um retrospecto de três vitórias e uma derrota em seus últimos cinco compromissos competitivos, com um resultado de amistoso adicional incluído nessa sequência. Sua apresentação mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Fulham pela Premier League em 30 de agosto, e o time também venceu o Ipswich Town por 2 a 1 antes de perder para o mesmo rival por 2 a 1 na liga em 22 de agosto. Ao longo desses cinco jogos, o Sunderland marcou sete gols e sofreu quatro.

Os últimos cinco resultados do Brighton mostram três vitórias, um empate e uma derrota. Sua atuação mais expressiva veio em uma vitória por 4 a 0 sobre o Aston Villa pela Premier League em 23 de agosto, e o time também bateu o Tromsø por 4 a 0 na fase qualificatória da Conference League em 27 de agosto. A derrota veio mais recentemente, um revés por 4 a 3 fora de casa para o Chelsea em 30 de agosto. O Brighton marcou 13 gols nesses cinco jogos e sofreu sete, refletindo um time capaz tanto de marcar com liberdade quanto de sofrer gols.

SUN

SUN - Sequência

IPS
D2-1
FUL
V1-0
BRE
E1-1
HUL
V1-0
ARS
D0-2
Gol marcado (sofrido)
4/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
BHA

BHA - Sequência

AVL
V4-0
TRO
V4-0
CHE
D4-3
LEE
E1-1
COV
V0-5
Gol marcado (sofrido)
17/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Sunderland x Brighton & Hove Albion: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes terminou com vitória do Brighton por 1 a 0 no Stadium of Light, pela Premier League, em 14 de março de 2026. Antes disso, os times empataram por 0 a 0 quando o Brighton recebeu o Sunderland em dezembro de 2025. Nos últimos cinco encontros registrados, o Brighton venceu três e o Sunderland nenhum, com dois empates, embora duas dessas partidas remontem, respectivamente, a 2010 e 2005.

Confrontos

SunderlandEmpateBrighton
0
2
3
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Brighton badge
Brighton
BHA
1
FJ
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
0
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
FJ
Carabao Cup
Brighton badge
Brighton
BHA
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
FJ
Amistosos de clubes
Brighton badge
Brighton
BHA
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FJ
Championship
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FJ
2Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Sunderland x Brighton & Hove Albion: classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
V
V
V
V
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
V
V
V
V
3
LeedsLeedsLEE
422073+48
V
E
E
V
4
HullHullHUL
422052+38
E
E
V
V
5
BrightonBrightonBHA
4211135+87
V
E
D
V
6
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
E
D
V
V
7
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
E
E
E
V
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
E
V
E
E
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
E
E
E
V
10
IpswichIpswichIPS
4202710-36
V
D
D
V
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
V
E
E
D
12
NewcastleNewcastleNEW
412178-15
D
E
V
E
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
D
E
V
D
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
D
E
V
D
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
E
E
E
D
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
D
V
D
D
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
E
E
D
D
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
E
D
D
D
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
D
E
D
D
20
CoventryCoventryCOV
4004010-100
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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