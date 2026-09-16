Como conseguir ingressos para Sunderland x Brighton & Hove Albion: preços da Premier League, informações da partida, vendas de última hora e mais

Sunderland enfrenta o Brighton & Hove Albion no sábado, 10 de outubro de 2026, no Stadium of Light, em Sunderland.

Este confronto será um teste crucial para os dois times no início da campanha 2026/27, enquanto buscam estabilidade no meio da tabela e embalo para ficar na metade de cima. No encontro mais recente entre os dois pela liga em Wearside, em março de 2026, o Brighton venceu por 1 a 0 o Sunderland.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Sunderland x Brighton & Hove Albion, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Sunderland x Brighton & Hove Albion pela Premier League?

Sunderland x Brighton & Hove Albion acontece no Stadium of Light, em Sunderland.

Premier League - Rodada 6 10 de out. de 2026 - 10:00 Stadium of Light

Como comprar ingressos para Sunderland x Brighton & Hove Albion pela Premier League?

Para comprar ingressos para a partida da Premier League entre Sunderland e Brighton & Hove Albion em 10 de outubro de 2026, no Stadium of Light, siga estas principais opções de compra:

Ingressos oficiais do mandante (bilheteria do Sunderland)

Portal oficial de ingressos: A forma mais segura e confiável de comprar ingressos comuns para os mandantes é diretamente no site oficial de venda de ingressos ou na bilheteria do Sunderland.

Prioridade para associados: Os ingressos são disponibilizados em fases. Os detentores de carnê de temporada do Sunderland e os membros oficiais do clube recebem janelas de compra prioritárias antes de quaisquer assentos restantes serem colocados à venda para o público em geral.

Venda geral: Se a demanda permitir, ingressos não alocados serão colocados à venda geral para não membros mais perto do dia do jogo.

Ingressos oficiais para visitantes (Brighton & Hove Albion)

Acesso ao setor visitante: Torcedores visitantes que desejarem se sentar no setor visitante devem comprar ingressos diretamente pelo portal oficial de ingressos do Brighton & Hove Albion.

Pontos de fidelidade & MyAlbion+: A liberação dos ingressos para visitantes segue uma estrutura em níveis com base em pontos de fidelidade para os detentores de carnê de temporada, seguidos pelos membros do MyAlbion+.

Pacotes oficiais de hospitalidade

Acesso garantido: Torcedores que buscam entrada garantida sem depender dos níveis padrão de sorteio ou das filas de associação podem comprar pacotes oficiais de hospitalidade para o dia do jogo.

Benefícios incluídos: Os pacotes de hospitalidade normalmente incluem assentos premium no Stadium of Light, refeição antes da partida e acesso ao lounge.

Quanto custam os ingressos para Sunderland x Brighton & Hove Albion pela Premier League?

Os preços dos ingressos para o jogo Sunderland x Brighton & Hove Albion, em 10 de outubro de 2026, no Stadium of Light, dependem de onde e como você os compra:

Venda geral oficial (valor de face): Os ingressos padrão para adultos comprados diretamente na bilheteria oficial do Sunderland ou no portal de ingressos variam de £28 a £45 , dependendo do setor do estádio e da categoria do assento.

Hospitalidade no dia do jogo: Os pacotes oficiais de hospitalidade do clube geralmente variam de £150 a £350+ por pessoa, incluindo acesso ao lounge, refeição e assentos premium.

Sunderland x Brighton & Hove Albion pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Forma de Sunderland x Brighton & Hove Albion

O Sunderland chega para esta partida com um retrospecto de três vitórias e uma derrota em seus últimos cinco compromissos competitivos, com um resultado de amistoso adicional incluído nessa sequência. Sua apresentação mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Fulham pela Premier League em 30 de agosto, e o time também venceu o Ipswich Town por 2 a 1 antes de perder para o mesmo rival por 2 a 1 na liga em 22 de agosto. Ao longo desses cinco jogos, o Sunderland marcou sete gols e sofreu quatro.

Os últimos cinco resultados do Brighton mostram três vitórias, um empate e uma derrota. Sua atuação mais expressiva veio em uma vitória por 4 a 0 sobre o Aston Villa pela Premier League em 23 de agosto, e o time também bateu o Tromsø por 4 a 0 na fase qualificatória da Conference League em 27 de agosto. A derrota veio mais recentemente, um revés por 4 a 3 fora de casa para o Chelsea em 30 de agosto. O Brighton marcou 13 gols nesses cinco jogos e sofreu sete, refletindo um time capaz tanto de marcar com liberdade quanto de sofrer gols.

Sunderland x Brighton & Hove Albion: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes terminou com vitória do Brighton por 1 a 0 no Stadium of Light, pela Premier League, em 14 de março de 2026. Antes disso, os times empataram por 0 a 0 quando o Brighton recebeu o Sunderland em dezembro de 2025. Nos últimos cinco encontros registrados, o Brighton venceu três e o Sunderland nenhum, com dois empates, embora duas dessas partidas remontem, respectivamente, a 2010 e 2005.