O Shabab Al Ahli recebe o Tractor no Rashid Stadium, em Dubai, na segunda-feira, 14 de setembro, com a partida começando às 20h no horário local, enquanto as duas equipes abrem suas campanhas na AFC Champions League Elite 2026/27.
O Shabab Al Ahli chega embalado por uma forte temporada na UAE Pro League, tendo terminado como vice-campeão na última edição, enquanto o Tractor entra para o confronto como um dos times em melhor forma do Irã, após uma campanha igualmente impressionante de segundo lugar na Persian Gulf Pro League.
O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir seu lugar nesta abertura da AFC Champions League Elite, incluindo onde comprar e quanto custam os ingressos.
Quando será o pontapé inicial de Shabab Al-Ahli Dubai FC x Tractor pela AFC Champions League Elite?
Shabab Al-Ahli Dubai FC x Tractor começa na AFC Champions League Elite, embora os detalhes sobre o local e o horário exato do pontapé inicial não estejam confirmados nos dados disponíveis.
Onde comprar ingressos para Shabab Al Ahli x Tractor?
Os ingressos para Shabab Al Ahli x Tractor são vendidos oficialmente pela Platinumlist, a plataforma de bilheteria do estádio para eventos no Rashid Stadium, onde os torcedores podem selecionar diretamente a categoria de sua preferência para o confronto.
Se as entradas no site oficial estiverem esgotadas, Ticombo é o caminho. A plataforma permite que os torcedores naveguem pelas opções disponíveis para a partida e garantam um lugar mesmo depois que a carga oficial se esgotar.
Quanto custam os ingressos para Shabab Al Ahli x Tractor?
Os ingressos na Platinumlist, a plataforma oficial, custam a partir de AED 30, com os preços subindo pela Zona A e até as categorias mais altas, dependendo de onde você quiser se sentar dentro do Rashid Stadium.
No mercado secundário, Ticombo disponibiliza ingressos para torcedores que querem uma gama maior de opções quando as entradas oficiais ficam limitadas, com preços dependendo da categoria e da demanda.
Shabab Al-Ahli Dubai FC x Tractor pela AFC Champions League Elite: tudo o que você precisa saber
Momento de Shabab Al-Ahli Dubai FC e Tractor
O Shabab Al-Ahli Dubai FC soma três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco jogos pela Arabian Gulf League. Sua partida mais recente terminou em 1 a 1 contra o United FC, após uma derrota por 3 a 1 para o Al-Jazira. Antes desses resultados, a equipe de Dubai engatou três vitórias seguidas, incluindo um triunfo por 5 a 1 sobre o Khorfakkan e uma vitória por 2 a 0 diante do Al-Dhafra. Ao longo dessas cinco partidas, o time marcou dez gols e sofreu cinco.
Os últimos cinco jogos do Tractor pela Persian Gulf Pro League renderam três vitórias, um empate e uma derrota. A partida mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o Esteghlal Khuzestan, embora antes disso o time tivesse vencido dois jogos consecutivos, superando o Gol Gohar por 1 a 0 e o Chadormalu Ardakan SC por 2 a 0 fora de casa. Também conquistou uma vitória por 1 a 0 sobre o Persepolis. O Tractor marcou quatro gols e sofreu um nessas cinco partidas, mantendo a meta sem sofrer gols em três delas.
Shabab Al-Ahli Dubai FC x Tractor: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em abril de 2026, quando o Shabab Al-Ahli Dubai FC venceu o Tractor por 3 a 0 fora de casa na AFC Champions League Elite. Antes disso, os clubes empataram por 1 a 1 em Dubai, em setembro de 2025, na mesma competição. Ao longo dos quatro confrontos registrados, o Shabab Al-Ahli leva vantagem com duas vitórias contra uma do Tractor, além de um empate, com oito gols marcados contra três do Tractor.