Como conseguir ingressos para Sérvia x Grécia: preços da Liga das Nações da UEFA A, informações da partida, vendas de última hora e mais

A Sérvia abre sua campanha na UEFA Nations League 2026/27 em casa contra a Grécia, no Estádio Rajko Mitić, em Belgrado, na quinta-feira, 24 de setembro, antes de as duas seleções voltarem a se enfrentar no jogo de volta, no Estádio Panthessaliko, em novembro. As duas partidas fazem parte da programação do Grupo A2 da Liga A, que também inclui Alemanha e Holanda.

GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir agora mesmo seus ingressos para Sérvia x Grécia, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.

Quando será o pontapé inicial de Sérvia x Grécia pela UEFA Nations League A?

Sérvia x Grécia acontece no Stadion Rajko Mitic, em Belgrado, com os detalhes oficiais do horário de início ainda a serem confirmados. Consulte a emissora detentora dos direitos na sua região para saber a programação exata.

Liga das Nações A - Rodada 1 24 de set. de 2026 - 14:45 Stadion Rajko Mitic

Onde comprar ingressos para Sérvia x Grécia?

Os ingressos para o jogo em Belgrado são disponibilizados primeiro pelos canais oficiais de bilheteria da Federação de Futebol da Sérvia, com prioridade normalmente dada aos membros antes de qualquer carga remanescente ir para venda geral. Os canais oficiais da Federação Helênica de Futebol (EPO) são o ponto de partida equivalente para o jogo de volta no Panthessaliko.

Ticombo é a sua melhor opção se os anúncios no site oficial estiverem esgotados. A plataforma lista uma ampla variedade de opções de assento para o jogo de abertura no Estádio Rajko Mitić, em Belgrado, assim como anúncios para o jogo de volta no Estádio Panthessaliko, em novembro.

Alguns pontos que vale a pena saber sobre a compra de ingressos para este confronto:

Venda geral oficial – abre após o fechamento das janelas de prioridade para membros, normalmente mais perto de cada dia de jogo

Anúncios verificados – a Ticombo obtém ingressos de uma variedade de vendedores, dando aos compradores um leque mais amplo de disponibilidade quando as cargas oficiais se esgotam

Ingressos para visitantes – as cargas do Panthessaliko para torcedores da Sérvia em viagem são administradas pelos canais da EPO e podem ser limitadas

Mercado secundário – a Ticombo é a sua melhor opção se os anúncios no site oficial estiverem esgotados

Dado o tamanho do público que este confronto provavelmente atrairá em Belgrado, a recomendação é reservar com antecedência para os dois jogos.

Quanto custam os ingressos para Sérvia x Grécia?

Os preços oficiais para o jogo em Belgrado são definidos pelos canais de bilheteria da Federação de Futebol da Sérvia, com toda a faixa de opções, dos lugares padrão aos premium, disponível pelo valor de face enquanto houver carga. A precificação oficial da EPO vale da mesma forma para o jogo no Panthessaliko.

Ticombo é a sua melhor opção se os anúncios no site oficial estiverem esgotados, e aqui está um guia aproximado do que esperar por lá:

Lugares mais baratos (Belgrado): os anúncios para a partida de abertura no Estádio Rajko Mitić começam em faixas de preço acessíveis nos anéis superiores atrás dos gols

Lugares intermediários (Belgrado): assentos centrais ao longo da linha do meio-campo, em uma faixa de preço visivelmente mais alta

Jogo de volta no Panthessaliko: em geral, mais acessível pelo valor de face do que a partida de abertura em Belgrado, embora a oferta possa ficar mais apertada à medida que o confronto se aproxima

Como em qualquer partida internacional em um grupo competitivo, os preços podem mudar à medida que o dia do jogo se aproxima, então garantir seu lugar mais cedo, e não mais tarde, geralmente é a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.

Sérvia x Grécia pela UEFA Nations League A: tudo o que você precisa saber

Forma de Sérvia e Grécia

A Sérvia venceu duas, empatou nenhuma e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Sua atuação mais recente terminou em derrota por 5 a 1 para o México, e também perdeu por 3 a 0 para Cabo Verde e Espanha nessa sequência. Suas duas vitórias vieram contra a Arábia Saudita, por 2 a 1 em março, e Letônia, também por 2 a 1, nas Eliminatórias da Copa do Mundo em novembro de 2025.

A Grécia não venceu em seus últimos cinco jogos, com três empates e duas derrotas. Sua partida mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para a Itália em amistoso, em 7 de junho. Antes disso, empatou por 2 a 2 com a Suécia e não marcou em três das cinco partidas, embora tenha sofrido apenas três gols nesse período.

Sérvia x Grécia: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu em novembro de 2014, quando a Sérvia venceu por 2 a 0 fora de casa, na Grécia, em amistoso. A única outra partida no retrospecto disponível foi disputada em agosto de 2010, quando a Grécia bateu a Sérvia por 1 a 0 em casa, em outro amistoso. A Sérvia leva vantagem no retrospecto desses dois jogos, com uma vitória para cada lado no papel, mas com a Sérvia tendo levado a melhor no encontro mais recente.

Classificação de Sérvia x Grécia

No Grupo 2 da Liga A da UEFA Nations League, a Sérvia ocupa atualmente a quarta colocação, enquanto a Grécia está em segundo.