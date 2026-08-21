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Como conseguir ingressos para Schalke 04 x Bayern de Munique: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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O Schalke 04 enfrenta o Bayern de Munique na Bundesliga. Veja como você pode garantir seus ingressos

Schalke 04 enfrenta o Bayern de Munique no sábado, 5 de setembro de 2026, na VELTINS-Arena, em Gelsenkirchen.

Este jogo da 2ª rodada apresenta ao Schalke uma desafiadora oportunidade no início da temporada para dar uma resposta em casa após seu retorno à elite do futebol. O histórico favorece amplamente os visitantes, já que o Bayern de Munique domina o retrospecto do confronto direto com cinco vitórias consecutivas sobre o Schalke, marcando 21 gols e sem sofrer nenhum nesses encontros.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Schalke 04 x Bayern de Munique, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Schalke 04 x Bayern de Munique pela Bundesliga?

O Schalke 04 recebe o Bayern de Munique na VELTINS-Arena, em Gelsenkirchen, com o horário de início ainda a ser confirmado mais perto da data da partida.

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Bundesliga - Rodada 2
VELTINS-Arena

Como comprar ingressos para Schalke 04 x Bayern de Munique pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para o jogo entre Schalke 04 e Bayern de Munique na VELTINS-Arena em 5 de setembro de 2026:

  • Loja oficial de ingressos do Schalke 04: Os ingressos principais para o setor mandante são distribuídos diretamente pelo portal oficial de venda de ingressos do Schalke.
  • Portal de ingressos do FC Bayern de Munique: Os ingressos para o setor visitante destinados aos torcedores que viajam são disponibilizados pelo sistema oficial de ingressos para jogos fora de casa do Bayern de Munique.
  • Troca oficial de ingressos: O clube opera um mercado oficial de revenda (Ticketbörse), no qual os sócios-torcedores com ingresso de temporada revendem ingressos pelo valor de face para partidas individuais.
  • Mercados secundários: Opções secundárias podem ser consultadas em plataformas como StubHub.

Quanto custam os ingressos para Schalke 04 x Bayern de Munique pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para o jogo da Bundesliga entre Schalke 04 x Bayern de Munique na VELTINS-Arena, em 5 de setembro de 2026, convertidos para libras esterlinas:

  • Ingresso oficial de admissão geral (mandante e visitante): Os ingressos padrão do mercado primário variam de aproximadamente £13 a £60+, com os setores em pé, como a Nordkurve do Schalke, oferecendo os preços mais baixos, e os assentos centrais de categoria superior no topo da faixa.
  • Anúncios no mercado secundário: Em agregadores de revenda como StubHub, os ingressos secundários atualmente começam entre £125 e £153, dependendo da localização no estádio e da demanda em tempo real.
  • Categorias premium e hospitalidade: As opções de assentos premium e os e-tickets de fornecedores secundários verificados podem ultrapassar £245+.

Schalke 04 x Bayern de Munique pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Schalke 04 x Bayern de Munique

O Schalke chega à nova temporada da Bundesliga com uma campanha mista na pré-temporada, com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 3 a 0 para o Real Madrid, e a equipe foi batida pelo mesmo placar diante da Atalanta no início de agosto. Antes dessas derrotas, o Schalke embalou três vitórias seguidas, incluindo um triunfo por 5 a 0 sobre o Hessen Kassel e uma vitória por 3 a 1 contra o Fagiano Okayama FC. Ao longo dessas cinco partidas, marcou 10 gols e sofreu nove.

O Bayern de Munique entra na temporada após vencer todos os seus cinco amistosos de pré-temporada. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 2 sobre o FC Heidenheim em 18 de agosto, e depois de um triunfo por 3 a 1 contra o RB Leipzig vieram vitórias sobre Aston Villa e Jeju SK. Seu resultado mais chamativo foi a goleada por 15 a 0 sobre o time amador FC Rottach-Egern. O Bayern marcou 24 gols nesses cinco jogos e sofreu cinco.

S04

S04 - Sequência

KHA
V2-0
OKA
V3-1
HES
V0-5
ATA
D0-3
RMA
D0-3
Gol marcado (sofrido)
10/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
FCB

FCB - Sequência

REG
V0-15
JEJ
V2-1
AVL
V2-1
RBL
V3-1
HDH
V2-4
Gol marcado (sofrido)
26/5
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Schalke 04 x Bayern de Munique: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em maio de 2023, quando o Bayern de Munique venceu por 6 a 0 em Munique. Nos últimos cinco confrontos em todas as competições, o Bayern venceu todos os cinco, com o Schalke sem conseguir marcar em quatro dessas partidas. O Bayern marcou 21 gols e não sofreu nenhum nessa sequência, incluindo uma vitória por 8 a 0 em setembro de 2020.

Confrontos

SchalkeEmpateBayern de Munique
0
0
5
Bundesliga
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
6
Schalke badge
Schalke
S04
0
FJ
Bundesliga
Schalke badge
Schalke
S04
0
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
2
FJ
Bundesliga
Schalke badge
Schalke
S04
0
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
4
FJ
Bundesliga
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
8
Schalke badge
Schalke
S04
0
FJ
Copa da Alemanha
Schalke badge
Schalke
S04
0
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
1
FJ
0Gols marcados21
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram0/5

Classificação de Schalke 04 x Bayern de Munique

Na tabela da Bundesliga, o Schalke 04 ocupa a 15ª colocação, enquanto o Bayern de Munique aparece em terceiro antes deste confronto.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
ColôniaColôniaKOE
00000000
9
FreiburgFreiburgSCF
00000000
10
HamburgoHamburgoHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
MainzMainzM05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
LeipzigLeipzigRBL
00000000
15
SchalkeSchalkeS04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
StuttgartStuttgartSTU
00000000
18
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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