Schalke 04 enfrenta o Bayern de Munique no sábado, 5 de setembro de 2026, na VELTINS-Arena, em Gelsenkirchen.

Este jogo da 2ª rodada apresenta ao Schalke uma desafiadora oportunidade no início da temporada para dar uma resposta em casa após seu retorno à elite do futebol. O histórico favorece amplamente os visitantes, já que o Bayern de Munique domina o retrospecto do confronto direto com cinco vitórias consecutivas sobre o Schalke, marcando 21 gols e sem sofrer nenhum nesses encontros.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Schalke 04 x Bayern de Munique, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Schalke 04 x Bayern de Munique pela Bundesliga?

O Schalke 04 recebe o Bayern de Munique na VELTINS-Arena, em Gelsenkirchen, com o horário de início ainda a ser confirmado mais perto da data da partida.

Bundesliga - Rodada 2 5 de set. de 2026 - 12:30 VELTINS-Arena

Como comprar ingressos para Schalke 04 x Bayern de Munique pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para o jogo entre Schalke 04 e Bayern de Munique na VELTINS-Arena em 5 de setembro de 2026:

Loja oficial de ingressos do Schalke 04: Os ingressos principais para o setor mandante são distribuídos diretamente pelo portal oficial de venda de ingressos do Schalke.

Portal de ingressos do FC Bayern de Munique: Os ingressos para o setor visitante destinados aos torcedores que viajam são disponibilizados pelo sistema oficial de ingressos para jogos fora de casa do Bayern de Munique.

Troca oficial de ingressos: O clube opera um mercado oficial de revenda (Ticketbörse), no qual os sócios-torcedores com ingresso de temporada revendem ingressos pelo valor de face para partidas individuais.

Mercados secundários: Opções secundárias podem ser consultadas em plataformas como StubHub .

Quanto custam os ingressos para Schalke 04 x Bayern de Munique pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para o jogo da Bundesliga entre Schalke 04 x Bayern de Munique na VELTINS-Arena, em 5 de setembro de 2026, convertidos para libras esterlinas:

Ingresso oficial de admissão geral (mandante e visitante): Os ingressos padrão do mercado primário variam de aproximadamente £13 a £60+ , com os setores em pé, como a Nordkurve do Schalke, oferecendo os preços mais baixos, e os assentos centrais de categoria superior no topo da faixa.

Anúncios no mercado secundário: Em agregadores de revenda como StubHub , os ingressos secundários atualmente começam entre £125 e £153 , dependendo da localização no estádio e da demanda em tempo real.

Categorias premium e hospitalidade: As opções de assentos premium e os e-tickets de fornecedores secundários verificados podem ultrapassar £245+ .

Schalke 04 x Bayern de Munique pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Schalke 04 x Bayern de Munique

O Schalke chega à nova temporada da Bundesliga com uma campanha mista na pré-temporada, com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 3 a 0 para o Real Madrid, e a equipe foi batida pelo mesmo placar diante da Atalanta no início de agosto. Antes dessas derrotas, o Schalke embalou três vitórias seguidas, incluindo um triunfo por 5 a 0 sobre o Hessen Kassel e uma vitória por 3 a 1 contra o Fagiano Okayama FC. Ao longo dessas cinco partidas, marcou 10 gols e sofreu nove.

O Bayern de Munique entra na temporada após vencer todos os seus cinco amistosos de pré-temporada. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 2 sobre o FC Heidenheim em 18 de agosto, e depois de um triunfo por 3 a 1 contra o RB Leipzig vieram vitórias sobre Aston Villa e Jeju SK. Seu resultado mais chamativo foi a goleada por 15 a 0 sobre o time amador FC Rottach-Egern. O Bayern marcou 24 gols nesses cinco jogos e sofreu cinco.

Schalke 04 x Bayern de Munique: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em maio de 2023, quando o Bayern de Munique venceu por 6 a 0 em Munique. Nos últimos cinco confrontos em todas as competições, o Bayern venceu todos os cinco, com o Schalke sem conseguir marcar em quatro dessas partidas. O Bayern marcou 21 gols e não sofreu nenhum nessa sequência, incluindo uma vitória por 8 a 0 em setembro de 2020.

Classificação de Schalke 04 x Bayern de Munique

Na tabela da Bundesliga, o Schalke 04 ocupa a 15ª colocação, enquanto o Bayern de Munique aparece em terceiro antes deste confronto.