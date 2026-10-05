Romênia e Suécia se enfrentam em um aguardado duelo da Liga das Nações da Uefa na Arena Națională, em Bucareste, no dia 5 de outubro de 2026. Este importante confronto do Grupo H coloca frente a frente duas determinadas seleções europeias em busca de posições cruciais no grupo.

GOAL traz todas as informações essenciais para você garantir seu lugar na Arena Națională. Descubra os canais oficiais de compra de ingressos, detalhes de preços e como garantir sua entrada hoje.

Quando será o pontapé inicial de Romênia x Suécia pela Liga das Nações B da Uefa?

Romênia x Suécia acontece na Arena Națională, em Bucareste, com os detalhes do horário de início ainda a serem confirmados.

Liga das Nações B - Rodada 4 5 de out. de 2026 - 14:45 Arena Nationala

Onde comprar ingressos para Romênia x Suécia?

Os ingressos oficiais da partida podem ser comprados diretamente pelo portal de ingressos da Federação Romena de Futebol (FRF), responsável pela distribuição primária dos jogos em casa. O site oficial da FRF é sua primeira parada para garantir ingressos pelo valor de face durante as janelas de pré-venda e venda geral ao público.

Se as opções no site oficial estiverem esgotadas, plataformas secundárias como StubHub são o caminho a seguir.

Quanto custam os ingressos para Romênia x Suécia?

Os preços-padrão dos ingressos no portal oficial da FRF normalmente começam em € 20 para assentos de entrada geral atrás dos gols, com valores maiores de acordo com o setor e a visão na Arena Națională.

Em mercados secundários, como StubHub, os preços dos ingressos no mercado secundário atualmente começam em € 45 por assento, com os valores finais variando de acordo com a demanda do mercado em tempo real e a disponibilidade de lugares.

Romênia x Suécia pela Liga das Nações B da Uefa: tudo o que você precisa saber

Momento de Romênia e Suécia

A Romênia somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o País de Gales em um amistoso, e a seleção também bateu San Marino por 7 a 1 nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Nesse mesmo período, perdeu para Turquia e Eslováquia, marcando 11 gols e sofrendo quatro nos cinco jogos.

A Suécia tem uma vitória, dois empates e duas derrotas nas últimas cinco partidas. O jogo mais recente foi uma derrota por 3 a 0 para a França na Copa do Mundo, e a seleção também perdeu por 5 a 1 para os Países Baixos na fase de grupos. O grande resultado da equipe nessa sequência foi a vitória por 5 a 1 sobre a Tunísia. A Suécia marcou oito gols e sofreu dez nesses cinco jogos.

Romênia x Suécia: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu em novembro de 2019, quando a Suécia venceu por 2 a 0 em Bucareste, nas Eliminatórias da Eurocopa. A Suécia também venceu o confronto do primeiro turno naquele ano, ao bater a Romênia por 2 a 1 em Estocolmo, em março de 2019. A única outra partida no retrospecto disponível é uma vitória da Romênia por 1 a 0 em um amistoso, em março de 2018, o que dá à Suécia duas vitórias em três encontros, contra uma da Romênia.



