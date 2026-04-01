Como conseguir ingressos para Real Madrid x Bayern de Munique: preços da Liga dos Campeões, informações sobre o jogo, horário do pontapé inicial e muito mais

O Real Madrid recebe o Bayern de Munique no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na terça-feira, 7 de abril.

O Real Madrid ocupa atualmente a 9ª posição na fase de grupos da Liga dos Campeões, tendo passado por uma repescagem para chegar até aqui, enquanto o Bayern de Munique está em 2º lugar, tendo garantido uma vaga direta nas oitavas de final como um dos melhores times da competição.

Deixe que o GOAL lhe forneça tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Real Madrid x Bayern de Munique, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa o jogo Real Madrid x Bayern de Munique pela Liga dos Campeões?

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Estadio Bernabeu

Como comprar ingressos para Real Madrid x Bayern de Munique na Liga dos Campeões?

Exceto para a final da Liga dos Campeões da UEFA, não é possível comprar ingressos para jogos da Liga dos Campeões diretamente pela própria UEFA. Em vez disso, eles são vendidos individualmente por cada clube entre as equipes que disputam a edição desta temporada.

Você deve visitar os sites de cada clube para o jogo que deseja assistir e comprar seu ingresso por lá.

Embora os portais oficiais dos clubes sejam a forma mais segura para os torcedores adquirirem ingressos para a Liga dos Campeões, quem deseja assistir aos jogos pode considerar mercados secundários, como o StubHub, que podem oferecer a melhor oportunidade de garantir lugares de última hora.

Quanto custam os ingressos para Real Madrid x Bayern de Munique na Liga dos Campeões?

O preço dos ingressos para a Liga dos Campeões da UEFA varia de acordo com vários fatores, incluindo quais clubes estão envolvidos, o local do jogo e a fase da competição.

Por exemplo, uma semifinal com o Real Madrid ou o Arsenal custaria muito mais do que um confronto da fase de grupos em Limassol, contra o Pafos.

Os clubes geralmente definem os preços dos ingressos da Liga dos Campeões da UEFA no início da temporada para a fase de grupos.

Se uma equipe avançar para as fases eliminatórias, os preços podem aumentar para certos jogos, dependendo do adversário, do local e da demanda.

Fique de olho nos portais oficiais de venda de ingressos dos clubes para obter mais informações sobre disponibilidade e preços. Atualmente, há ingressos disponíveis em sites de revenda, como o StubHub.

O que esperar do Real Madrid x Bayern de Munique?

Este confronto, frequentemente apelidado de Clássico Europeu, tem um peso imenso, já que ambas as equipes buscam uma vaga nas semifinais.

O Real Madrid chega a este confronto em excelente forma. Recentemente, o time derrotou o Manchester City por 3 a 0 em casa, no dia 11 de março, seguido por uma vitória certeira por 2 a 1 no Etihad, no dia 17 de março, garantindo sua classificação.

Com Vinícius Júnior e Jude Bellingham liderando um ataque explosivo, o Los Blancos está no auge no momento certo da temporada.

O Bayern de Munique chega a Madri após uma campanha histórica nas oitavas de final, onde goleou a Atalanta por 6 a 1 fora de casa (10 de março) e fechou a conta com uma vitória por 4 a 1 em Munique (18 de março), vencendo por 10 a 2 no placar agregado.

Para o Bayern, esta é uma chance de redenção após a dramática eliminação nas semifinais para o Real Madrid em 2024, tornando este talvez o confronto tático mais esperado do ano.

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