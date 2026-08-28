RB Leipzig e Hamburger SV se enfrentam no domingo, 13 de setembro de 2026, na Red Bull Arena, em Leipzig.

As duas equipes vão buscar pontos cruciais para ganhar embalo na parte inicial da classificação da primeira divisão. Os dois clubes se enfrentaram pela última vez pela Bundesliga em março de 2026, quando o RB Leipzig venceu o Hamburg fora de casa por 2 a 1.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para RB Leipzig x Hamburger SV, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de RB Leipzig x Hamburger SV pela Bundesliga?

RB Leipzig x Hamburger SV acontece na Red Bull Arena, em Leipzig, com pontapé inicial marcado.

Bundesliga - Rodada 3 13 de set. de 2026 - 09:30 Red Bull Arena Leipzig

Como comprar ingressos para RB Leipzig x Hamburger SV pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para a partida entre RB Leipzig e Hamburger SV pela Bundesliga, você pode adquiri-los por meio de plataformas oficiais ou secundárias de ingressos:

Loja oficial de ingressos do RB Leipzig: O principal e mais seguro lugar para comprar ingressos para jogos em casa é diretamente pela loja oficial de ingressos do RB Leipzig ou pelo aplicativo RBL Ticket. Torcedores da casa podem registrar uma conta para ver mapas de assentos, checar a disponibilidade e comprar ingressos pelos preços padrão de face.

Troca oficial de ingressos (mercado de revenda): Se os lugares padrão se esgotarem, o RB Leipzig opera uma troca oficial secundária de ingressos (RBL Ticketmarkt) em seu site, onde os detentores de carnê revendem legalmente seus assentos pelo valor de face.

Cota destinada ao clube visitante: Torcedores visitantes que quiserem ficar no setor do Hamburger SV devem comprar ingressos pela loja oficial de ingressos do clube ou pelo portal do torcedor do Hamburger SV.

Mercado secundário e agregadores de ingressos: Plataformas como a StubHub oferecem opções de revenda caso os canais oficiais estejam totalmente esgotados, embora os preços nessas plataformas variem acima do valor de face, dependendo da demanda.

Quanto custam os ingressos para RB Leipzig x Hamburger SV pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para o jogo entre RB Leipzig e Hamburger SV na Red Bull Arena variam dependendo de você comprá-los pelo valor de face por meio dos canais oficiais do clube ou via plataformas de revenda no mercado secundário.

Preços oficiais de face dos ingressos (venda primária)

Área em pé / área da torcida (Sektor B): £13 – £17

Categoria 4–5 (atrás dos gols / cantos do anel superior): £20 – £34

Categoria 2–3 (laterais / cantos do anel inferior): £38 – £56

Categoria 1 (setor central da arquibancada principal e arquibancada oposta): £60 – £85

Ingressos com desconto e para jovens: £9 – £25 (disponíveis na maioria das categorias padrão para estudantes, idosos e crianças)

Preços de revenda e do mercado secundário

Devido à alta demanda e à disponibilidade limitada para não membros, os preços nas plataformas secundárias autorizadas de ingressos (como a StubHub) variam de acordo com a procura do mercado:

Preços iniciais (menor valor disponível): ~£15 – £25 (para assentos individuais ou lugares em pé em setores altos)

Preço médio de revenda: ~£60 – £120 (dependendo da escolha da fileira, da demanda por assentos lado a lado e da proximidade do dia do jogo)

RB Leipzig x Hamburger SV pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de RB Leipzig e Hamburger SV

O Leipzig chega para esta partida com uma campanha de três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 6 a 0 sobre o Eintracht Trier pela DFB-Pokal, atuação que trouxe alguma confiança após uma pré-temporada difícil. Antes disso, perdeu por 3 a 1 para o Bayern de Munique e por 2 a 0 para o Leeds United em amistosos. O Leipzig marcou 12 gols nesses cinco jogos e sofreu seis.

O Hamburg chega em boa forma. Os últimos cinco resultados mostram três vitórias, um empate e uma derrota. O mais recente deles foi uma vitória por 3 a 0 fora de casa sobre o SC Verl pela DFB-Pokal, após um empate em 2 a 2 com o Lille e uma vitória por 2 a 1 sobre o Toulouse na pré-temporada. O Hamburg marcou nove gols nesses cinco jogos e sofreu sete, com o resultado contra o Verl representando um jogo sem sofrer gols em sua primeira partida competitiva.

RB Leipzig x Hamburger SV: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses dois clubes terminou em 1 a 2 para o Leipzig, disputado no estádio do Hamburg pela Bundesliga em 1º de março de 2026. Antes disso, o Leipzig venceu em casa por 2 a 1 em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Leipzig venceu quatro vezes e houve um empate, marcando 11 gols contra cinco do Hamburg.

RB Leipzig x Hamburger SV: classificação

Na atual tabela da Bundesliga, o Hamburger SV ocupa a 10ª colocação, enquanto o RB Leipzig aparece quatro posições abaixo, em 14º.