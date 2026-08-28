Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Bundesliga
team-logoLeipzig
Red Bull Arena Leipzig
team-logoHamburgo
Book RB Leipzig vs Hamburger SV Tickets
GOAL-e

Com o apoio de

Como conseguir ingressos para RB Leipzig x Hamburger SV: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Leipzig
Hamburgo
Bundesliga

RB Leipzig enfrenta o Hamburger SV na Bundesliga. Veja como você pode garantir seus ingressos

RB Leipzig e Hamburger SV se enfrentam no domingo, 13 de setembro de 2026, na Red Bull Arena, em Leipzig.

As duas equipes vão buscar pontos cruciais para ganhar embalo na parte inicial da classificação da primeira divisão. Os dois clubes se enfrentaram pela última vez pela Bundesliga em março de 2026, quando o RB Leipzig venceu o Hamburg fora de casa por 2 a 1.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para RB Leipzig x Hamburger SV, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de RB Leipzig x Hamburger SV pela Bundesliga?

RB Leipzig x Hamburger SV acontece na Red Bull Arena, em Leipzig, com pontapé inicial marcado.

crest
Bundesliga - Rodada 3
Red Bull Arena Leipzig

Como comprar ingressos para RB Leipzig x Hamburger SV pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para a partida entre RB Leipzig e Hamburger SV pela Bundesliga, você pode adquiri-los por meio de plataformas oficiais ou secundárias de ingressos:

  • Loja oficial de ingressos do RB Leipzig: O principal e mais seguro lugar para comprar ingressos para jogos em casa é diretamente pela loja oficial de ingressos do RB Leipzig ou pelo aplicativo RBL Ticket. Torcedores da casa podem registrar uma conta para ver mapas de assentos, checar a disponibilidade e comprar ingressos pelos preços padrão de face.
  • Troca oficial de ingressos (mercado de revenda): Se os lugares padrão se esgotarem, o RB Leipzig opera uma troca oficial secundária de ingressos (RBL Ticketmarkt) em seu site, onde os detentores de carnê revendem legalmente seus assentos pelo valor de face.
  • Cota destinada ao clube visitante: Torcedores visitantes que quiserem ficar no setor do Hamburger SV devem comprar ingressos pela loja oficial de ingressos do clube ou pelo portal do torcedor do Hamburger SV.
  • Mercado secundário e agregadores de ingressos: Plataformas como a StubHub oferecem opções de revenda caso os canais oficiais estejam totalmente esgotados, embora os preços nessas plataformas variem acima do valor de face, dependendo da demanda.

Quanto custam os ingressos para RB Leipzig x Hamburger SV pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para o jogo entre RB Leipzig e Hamburger SV na Red Bull Arena variam dependendo de você comprá-los pelo valor de face por meio dos canais oficiais do clube ou via plataformas de revenda no mercado secundário.

Preços oficiais de face dos ingressos (venda primária)

  • Área em pé / área da torcida (Sektor B): £13 – £17
  • Categoria 4–5 (atrás dos gols / cantos do anel superior): £20 – £34
  • Categoria 2–3 (laterais / cantos do anel inferior): £38 – £56
  • Categoria 1 (setor central da arquibancada principal e arquibancada oposta): £60 – £85
  • Ingressos com desconto e para jovens: £9 – £25 (disponíveis na maioria das categorias padrão para estudantes, idosos e crianças)

Preços de revenda e do mercado secundário

Devido à alta demanda e à disponibilidade limitada para não membros, os preços nas plataformas secundárias autorizadas de ingressos (como a StubHub) variam de acordo com a procura do mercado:  

  • Preços iniciais (menor valor disponível): ~£15 – £25 (para assentos individuais ou lugares em pé em setores altos)
  • Preço médio de revenda: ~£60 – £120 (dependendo da escolha da fileira, da demanda por assentos lado a lado e da proximidade do dia do jogo)

RB Leipzig x Hamburger SV pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de RB Leipzig e Hamburger SV

O Leipzig chega para esta partida com uma campanha de três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 6 a 0 sobre o Eintracht Trier pela DFB-Pokal, atuação que trouxe alguma confiança após uma pré-temporada difícil. Antes disso, perdeu por 3 a 1 para o Bayern de Munique e por 2 a 0 para o Leeds United em amistosos. O Leipzig marcou 12 gols nesses cinco jogos e sofreu seis.

O Hamburg chega em boa forma. Os últimos cinco resultados mostram três vitórias, um empate e uma derrota. O mais recente deles foi uma vitória por 3 a 0 fora de casa sobre o SC Verl pela DFB-Pokal, após um empate em 2 a 2 com o Lille e uma vitória por 2 a 1 sobre o Toulouse na pré-temporada. O Hamburg marcou nove gols nesses cinco jogos e sofreu sete, com o resultado contra o Verl representando um jogo sem sofrer gols em sua primeira partida competitiva.

RBL

RBL - Sequência

FCI
V1-0
VEL
V4-0
LEE
D2-0
FCB
D3-1
ETR
V0-6
Gol marcado (sofrido)
12/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
HSV

HSV - Sequência

HDH
V3-1
EVE
D1-2
LIL
E2-2
TFC
V1-2
VEL
V0-3
Gol marcado (sofrido)
11/6
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

RB Leipzig x Hamburger SV: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses dois clubes terminou em 1 a 2 para o Leipzig, disputado no estádio do Hamburg pela Bundesliga em 1º de março de 2026. Antes disso, o Leipzig venceu em casa por 2 a 1 em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Leipzig venceu quatro vezes e houve um empate, marcando 11 gols contra cinco do Hamburg.

Confrontos

LeipzigEmpateHamburgo
4
1
0
Bundesliga
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
1
Leipzig badge
Leipzig
RBL
2
FJ
Bundesliga
Leipzig badge
Leipzig
RBL
2
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
1
FJ
Copa da Alemanha
Leipzig badge
Leipzig
RBL
4
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
0
FJ
Copa da Alemanha
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
1
Leipzig badge
Leipzig
RBL
3
FJ
Bundesliga
Leipzig badge
Leipzig
RBL
1
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
1
FJ
12Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

RB Leipzig x Hamburger SV: classificação

Na atual tabela da Bundesliga, o Hamburger SV ocupa a 10ª colocação, enquanto o RB Leipzig aparece quatro posições abaixo, em 14º.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
ColôniaColôniaKOE
00000000
9
FreiburgFreiburgSCF
00000000
10
HamburgoHamburgoHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
MainzMainzM05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
LeipzigLeipzigRBL
00000000
15
SchalkeSchalkeS04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
StuttgartStuttgartSTU
00000000
18
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google