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Como conseguir ingressos para RB Leipzig x Eintracht Frankfurt: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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RB Leipzig enfrenta o Eintracht Frankfurt na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos

RB Leipzig e Eintracht Frankfurt se enfrentam no sábado, 10 de outubro de 2026, na Red Bull Arena, em Leipzig.

No histórico geral do confronto direto, o RB Leipzig leva vantagem com 9 vitórias, contra 6 triunfos do Eintracht Frankfurt, além de 8 empates. No encontro mais recente entre as equipes, em 18 de abril de 2026, o RB Leipzig conquistou uma vitória fora de casa por 3 a 1 na Deutsche Bank Park, pela Bundesliga.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para RB Leipzig x Eintracht Frankfurt, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de RB Leipzig x Eintracht Frankfurt pela Bundesliga?

RB Leipzig x Eintracht Frankfurt começa na Red Bull Arena, em Leipzig, no sábado, 10 de outubro.

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Bundesliga - Rodada 5
Red Bull Arena Leipzig

Como comprar ingressos para RB Leipzig x Eintracht Frankfurt pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para a partida entre RB Leipzig e Eintracht Frankfurt pela Bundesliga, siga estas etapas padrão por meio de canais oficiais e primários:

1. Loja oficial online de ingressos do RB Leipzig (para lugares no setor mandante)

  • O RB Leipzig normalmente abre a venda de ingressos em fases, dando prioridade inicial aos membros oficiais do clube e aos detentores de carnê de temporada. Se ainda houver lugares disponíveis, a venda para o público geral será aberta mais perto do dia do jogo. =

2. Loja oficial online de ingressos do Eintracht Frankfurt (para lugares no setor visitante)

  • Se você vai torcer pelo Eintracht Frankfurt, visite a loja oficial principal de ingressos do Eintracht Frankfurt ou o aplicativo mainaquila. As cotas para jogos fora de casa são fortemente restritas e priorizadas para membros oficiais do Eintracht Frankfurt e torcidas oficiais, devido à alta demanda.

3. Mercado secundário de ingressos e troca de ingressos (revenda)

  • Troca oficial de ingressos do RBL (Ticketbörse): Se a partida estiver esgotada, consulte o mercado secundário oficial do RB Leipzig (Ticketbörse) em seu portal de ingressos, onde os detentores de carnê de temporada revendem seus lugares para partidas individuais pelo valor de face.

Quanto custam os ingressos para RB Leipzig x Eintracht Frankfurt pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para o jogo entre RB Leipzig e Eintracht Frankfurt pela Bundesliga variam de acordo com a localização do assento, o canal de compra e a categoria.

Preços oficiais do mercado primário (valor de face)

  • Lugar em pé / setor da torcida (setor B): €15 a €25
  • Categorias 4 e 3 (anel superior / atrás dos gols): €25 a €45
  • Categorias 2 e 1 (laterais / anel inferior e intermediário): €50 a €85
  • Pacotes VIP e hospitalidade: €150 a €400+

Cota para torcida visitante (setor do Eintracht Frankfurt)

  • Ingressos de visitante para lugar em pé: ~€15 a €20
  • Ingressos de visitante para assento: ~€30 a €45

Mercado secundário de ingressos

  • Troca oficial de ingressos do RBL (Ticketbörse): Vendidos estritamente pelo valor de face (€15 a €85), mais taxas administrativas/de processamento nominais.

RB Leipzig x Eintracht Frankfurt pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de RB Leipzig e Eintracht Frankfurt

O RB Leipzig somou duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos, marcando nove gols e sofrendo sete. Sua partida mais recente foi uma derrota por 3 a 1 para o Werder Bremen, pela Bundesliga. Antes disso, o Leipzig venceu o Borussia Mönchengladbach por 3 a 0 na rodada de abertura da Bundesliga e marcou seis gols no Eintracht Trier pela DFB-Pokal. As duas derrotas na pré-temporada vieram contra Bayern de Munique e Leeds United.

O Eintracht Frankfurt teve uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos, marcando 21 gols, mas sofrendo 17. O resultado mais recente foi uma derrota por 4 a 1 para o Augsburg, pela Bundesliga. O grande destaque do Frankfurt nessa sequência foi a vitória por 11 a 0 sobre o SC St. Tönis pela DFB-Pokal, embora isso tenha sido compensado pela derrota por 7 a 0 para o Brentford em amistoso e pelo empate em 3 a 3 fora de casa com o Union Berlin na 1ª rodada.

RBL

RBL - Sequência

ETR
V0-6
BMG
V3-0
SVW
D3-1
COM
D4-1
HSV
V5-0
Gol marcado (sofrido)
16/7
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
SGE

SGE - Sequência

BRE
D7-0
STT
V0-11
FCU
E3-3
FCA
D1-4
M05
V1-3
Gol marcado (sofrido)
18/15
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

RB Leipzig x Eintracht Frankfurt: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre estes dois clubes aconteceu em 18 de abril de 2026, quando o RB Leipzig venceu o Eintracht Frankfurt por 3 a 1 em uma partida da Bundesliga, em Frankfurt. Antes disso, o Leipzig havia vencido em casa por 6 a 0 em dezembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Leipzig leva clara vantagem, com quatro vitórias contra uma do Frankfurt, tendo marcado 14 gols contra seis do Frankfurt nesse período.

Confrontos

LeipzigEmpateEintracht Frankfurt
4
0
1
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
Leipzig badge
Leipzig
RBL
3
FJ
Bundesliga
Leipzig badge
Leipzig
RBL
6
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
0
FJ
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
4
Leipzig badge
Leipzig
RBL
0
FJ
Bundesliga
Leipzig badge
Leipzig
RBL
2
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
FJ
Copa da Alemanha
Leipzig badge
Leipzig
RBL
3
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
0
FJ
14Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram2/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
FreiburgFreiburgSCF
3300101+99
V
V
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
330082+69
V
V
V
3
AugsburgAugsburgFCA
321093+67
E
V
V
4
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
321072+57
V
E
V
5
LeipzigLeipzigRBL
320193+66
V
D
V
6
ElversbergElversbergELV
320187+16
D
V
V
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
E
V
D
8
MainzMainzM05
311163+34
D
V
E
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
311178-14
V
D
E
10
Werder BremenWerder BremenSVW
311156-14
E
V
D
11
SchalkeSchalkeS04
311134-14
V
E
D
12
ColôniaColôniaKOE
311157-24
E
D
V
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
V
D
D
14
StuttgartStuttgartSTU
310268-23
D
V
D
15
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
D
D
E
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
3012410-61
D
D
E
17
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
3003312-90
D
D
D
18
HamburgoHamburgoHSV
3003012-120
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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