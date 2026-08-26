Racing Santander enfrenta o Deportivo Alaves no domingo, 13 de setembro de 2026, no Estadio El Sardinero, em Santander.

As equipes se enfrentaram pela última vez em um amistoso de verão em 8 de agosto de 2026, que terminou em 1 a 1 antes de o Alaves prevalecer por 7 a 6 na disputa de pênaltis. O Racing Santander não contará com Pedro Felipe e Giorgi Guliashvili por lesão, enquanto o Deportivo Alaves viaja sem o suspenso Facundo Garcés e o atacante lesionado Lucas Boyé.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Racing Santander x Deportivo Alaves, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Racing Santander x Deportivo Alaves por LaLiga?

Racing Santander x Deportivo Alaves acontece no Estadio El Sardinero, com informações oficiais de transmissão ainda não disponíveis para este jogo de LaLiga.

La Liga - Rodada 5 13 de set. de 2026 - 09:00 Estadio El Sardinero

Como comprar ingressos para Racing Santander x Deportivo Alaves por LaLiga?

Para comprar ingressos para o jogo de LaLiga entre Racing Santander e Deportivo Alavés no Estadio El Sardinero:

1. Canais oficiais do clube

Site oficial: Visite o portal oficial de ingressos do Racing Santander (realracingclub.es). Os ingressos para jogos específicos de LaLiga normalmente são colocados à venda para o público em geral de 1 a 2 semanas antes da partida.

Bilheteria do estádio (Taquillas): Você pode comprar os ingressos restantes diretamente no Estadio El Sardinero, em Santander, nos dias que antecedem a partida ou no dia do jogo, sujeito à disponibilidade.

2. Opções de associação ao clube

Vendas para sócio / detentor de carnê de temporada: Membros oficiais do clube ( socios ) frequentemente têm acesso prioritário ou descontos antes de a venda para o público em geral ser aberta.

3. Mercados secundários

Plataformas secundárias de ingressos: Se a carga geral se esgotar, mercados secundários como o StubHub disponibilizam ingressos de revenda, embora os preços variem em relação ao valor de face.

Quanto custam os ingressos para Racing Santander x Deportivo Alaves por LaLiga?

Os preços dos ingressos para uma partida entre Athletic Bilbao e Elche no San Mamés variam com base nos canais de compra, na localização do assento e na demanda:

Setores atrás dos gols (Fondo Norte / Fondo Sur) : cerca de €30 a €50

Anel superior lateral (Preferencial / Lateral High) : cerca de €55 a €90

Tribuna principal lateral (Tribuna Principal / Central) : cerca de €85 a £140

Se os ingressos padrão se esgotarem pelos canais oficiais, plataformas secundárias de troca de ingressos, como StubHub, ou revendedores de viagens autorizados têm como faixa típica de preços:

Entrada / atrás do gol : cerca de €60 a €80

Vista lateral / tribuna principal : cerca de €80 a €140

Pacotes VIP e hospitality (incluem assentos premium e acesso a lounge/catering): cerca de €250 a €450+ por ingresso

Racing Santander x Deportivo Alaves por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Racing Santander e Deportivo Alaves

O Racing Santander registrou uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Seu resultado competitivo mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Getafe em LaLiga, e a equipe empatou por 2 a 2 com o Villarreal na semana anterior. A única vitória nessa sequência veio em um amistoso de pré-temporada contra o Sporting Gijon, vencido por 4 a 1. O Racing sofreu gols em todas as cinco partidas e perdeu por 3 a 0 para o Wolverhampton Wanderers durante o verão.

O Deportivo Alaves venceu três e empatou duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Sua apresentação mais recente foi um empate por 1 a 1 fora de casa com o Rayo Vallecano em LaLiga, e antes disso venceu o Getafe por 3 a 0 na rodada de abertura da temporada. O Alaves também registrou vitórias por 3 a 0 contra o Castellon e por 1 a 0 fora de casa diante do Girona na pré-temporada, com sua única derrota nesse período vindo contra o Racing Santander em um amistoso.

Racing Santander x Deportivo Alaves: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em um amistoso de pré-temporada em 7 de agosto de 2026, quando os dois times empataram por 1 a 1. Antes disso, um amistoso em julho de 2024 também terminou sem gols.

Nos últimos cinco confrontos diretos, o Alaves tem o retrospecto competitivo mais forte, incluindo uma vitória por 3 a 0 em casa na Segunda Division em janeiro de 2023 e um triunfo por 2 a 1 em um amistoso em julho de 2023. A única exceção foi o empate por 1 a 1 quando o Racing recebeu o Alaves na Segunda Division em novembro de 2022.

Classificação de Racing Santander x Deportivo Alaves

Em LaLiga, o Deportivo Alaves ocupa atualmente a segunda colocação na tabela, enquanto o Racing Santander está em 13º.