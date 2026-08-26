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Como conseguir ingressos para Racing Santander x Deportivo Alavés: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Racing Santander enfrenta o Deportivo Alavés em LaLiga. Veja como garantir seus ingressos

Racing Santander enfrenta o Deportivo Alaves no domingo, 13 de setembro de 2026, no Estadio El Sardinero, em Santander.

As equipes se enfrentaram pela última vez em um amistoso de verão em 8 de agosto de 2026, que terminou em 1 a 1 antes de o Alaves prevalecer por 7 a 6 na disputa de pênaltis. O Racing Santander não contará com Pedro Felipe e Giorgi Guliashvili por lesão, enquanto o Deportivo Alaves viaja sem o suspenso Facundo Garcés e o atacante lesionado Lucas Boyé.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Racing Santander x Deportivo Alaves, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Racing Santander x Deportivo Alaves por LaLiga?

Racing Santander x Deportivo Alaves acontece no Estadio El Sardinero, com informações oficiais de transmissão ainda não disponíveis para este jogo de LaLiga.

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La Liga - Rodada 5
Estadio El Sardinero

Como comprar ingressos para Racing Santander x Deportivo Alaves por LaLiga?

Para comprar ingressos para o jogo de LaLiga entre Racing Santander e Deportivo Alavés no Estadio El Sardinero:

1. Canais oficiais do clube

  • Site oficial: Visite o portal oficial de ingressos do Racing Santander (realracingclub.es). Os ingressos para jogos específicos de LaLiga normalmente são colocados à venda para o público em geral de 1 a 2 semanas antes da partida.
  • Bilheteria do estádio (Taquillas): Você pode comprar os ingressos restantes diretamente no Estadio El Sardinero, em Santander, nos dias que antecedem a partida ou no dia do jogo, sujeito à disponibilidade.

2. Opções de associação ao clube

  • Vendas para sócio / detentor de carnê de temporada: Membros oficiais do clube (socios) frequentemente têm acesso prioritário ou descontos antes de a venda para o público em geral ser aberta.

3. Mercados secundários

  • Plataformas secundárias de ingressos: Se a carga geral se esgotar, mercados secundários como o StubHub disponibilizam ingressos de revenda, embora os preços variem em relação ao valor de face.

Quanto custam os ingressos para Racing Santander x Deportivo Alaves por LaLiga?

Os preços dos ingressos para uma partida entre Athletic Bilbao e Elche no San Mamés variam com base nos canais de compra, na localização do assento e na demanda:

  • Setores atrás dos gols (Fondo Norte / Fondo Sur): cerca de €30 a €50
  • Anel superior lateral (Preferencial / Lateral High): cerca de €55 a €90
  • Tribuna principal lateral (Tribuna Principal / Central): cerca de €85 a £140

Se os ingressos padrão se esgotarem pelos canais oficiais, plataformas secundárias de troca de ingressos, como StubHub, ou revendedores de viagens autorizados têm como faixa típica de preços:

  • Entrada / atrás do gol: cerca de €60 a €80
  • Vista lateral / tribuna principal: cerca de €80 a €140
  • Pacotes VIP e hospitality (incluem assentos premium e acesso a lounge/catering): cerca de €250 a €450+ por ingresso

Racing Santander x Deportivo Alaves por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Racing Santander e Deportivo Alaves

O Racing Santander registrou uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Seu resultado competitivo mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Getafe em LaLiga, e a equipe empatou por 2 a 2 com o Villarreal na semana anterior. A única vitória nessa sequência veio em um amistoso de pré-temporada contra o Sporting Gijon, vencido por 4 a 1. O Racing sofreu gols em todas as cinco partidas e perdeu por 3 a 0 para o Wolverhampton Wanderers durante o verão.

O Deportivo Alaves venceu três e empatou duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Sua apresentação mais recente foi um empate por 1 a 1 fora de casa com o Rayo Vallecano em LaLiga, e antes disso venceu o Getafe por 3 a 0 na rodada de abertura da temporada. O Alaves também registrou vitórias por 3 a 0 contra o Castellon e por 1 a 0 fora de casa diante do Girona na pré-temporada, com sua única derrota nesse período vindo contra o Racing Santander em um amistoso.

SAN

SAN - Sequência

WOL
D3-0
ALA
D1-1
SPG
V4-1
VIL
E2-2
GET
D1-0
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
ALA

ALA - Sequência

GIR
V0-1
CAS
V3-0
SAN
V1-1
GET
V3-0
RAY
E1-1
Gol marcado (sofrido)
9/2
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Racing Santander x Deportivo Alaves: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em um amistoso de pré-temporada em 7 de agosto de 2026, quando os dois times empataram por 1 a 1. Antes disso, um amistoso em julho de 2024 também terminou sem gols.

Nos últimos cinco confrontos diretos, o Alaves tem o retrospecto competitivo mais forte, incluindo uma vitória por 3 a 0 em casa na Segunda Division em janeiro de 2023 e um triunfo por 2 a 1 em um amistoso em julho de 2023. A única exceção foi o empate por 1 a 1 quando o Racing recebeu o Alaves na Segunda Division em novembro de 2022.

Confrontos

Racing SantanderEmpateDeportivo Alaves
0
1
4
Amistosos de clubes
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FJ
Amistosos de clubes
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
FJ
Amistosos de clubes
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
FJ
Segunda Division
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
3
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
FJ
Segunda Division
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FJ
2Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação de Racing Santander x Deportivo Alaves

Em LaLiga, o Deportivo Alaves ocupa atualmente a segunda colocação na tabela, enquanto o Racing Santander está em 13º.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
SevillaSevillaSEV
220052+36
V
V
2
BétisBétisBET
220020+26
V
V
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
E
V
4
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
211042+24
E
V
5
BarcelonaBarcelonaBAR
110050+53
V
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
D
V
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
8
GetafeGetafeGET
210113-23
V
D
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
E
E
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
E
E
11
Celta de VigoCelta de VigoCEL
10100001
E
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
E
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
D
E
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
E
D
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
D
E
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
E
D
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
E
D
18
ElcheElcheELC
201116-51
D
E
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
D
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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