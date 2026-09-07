A atual campeã da Liga das Nações, Portugal, abre a defesa do seu título em casa contra o País de Gales, em Lisboa, antes de as duas seleções voltarem a se enfrentar no jogo de volta, no Cardiff City Stadium, em novembro. As duas partidas fazem parte de um competitivo calendário do Grupo A4 da Liga A, que também inclui Dinamarca e Noruega, e este confronto traz muita história especialmente para os torcedores galeses.

Deixe a GOAL explicar tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para Portugal x País de Gales, incluindo datas das partidas, preços e onde comprar.

Quando é o pontapé inicial de Portugal x País de Gales pela Liga A da Liga das Nações da Uefa?

Portugal x País de Gales será disputado no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com os detalhes oficiais do horário de início ainda a serem confirmados pela sua emissora regional.

Liga das Nações A - Rodada 1 24 de set. de 2026 - 14:45 Estadio Jose Alvalade

Onde comprar ingressos para Portugal x País de Gales?

A forma mais confiável de garantir ingressos para os dois jogos é por meio da StubHub. Como um dos maiores marketplaces de ingressos do mundo, a StubHub oferece uma ampla variedade de opções de assentos para o jogo de abertura no Estádio José Alvalade, em Lisboa, além de anúncios para o confronto de volta no Cardiff City Stadium, em novembro.

Aqui está o motivo pelo qual vale a pena conferir a StubHub para este confronto:

Acesso além das cotas oficiais – útil depois que membros das federações e detentores de carnê garantirem a sua parte em qualquer um dos jogos

Transferências garantidas – toda compra é respaldada pelo programa FanProtect da StubHub, dando aos compradores a confiança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o dia da partida

Sem necessidade de associação – um caminho confiável para conseguir lugares para torcedores sem acesso aos canais das federações de Portugal ou do País de Gales

Ampla seleção de assentos – de lugares nos anéis superiores atrás dos gols a assentos centrais premium nos dois estádios

Opções de hospitalidade – disponíveis para torcedores que desejam uma experiência de dia de jogo mais completa, especialmente para a partida de abertura em Lisboa

Dado o status de Portugal como atual campeão e a história ligada a este confronto, recomenda-se reservar cedo para os dois jogos, especialmente para a partida de abertura em Lisboa.

Quanto custam os ingressos para Portugal x País de Gales?

Os preços para as duas partidas variam dependendo da localização do assento e da proximidade da compra com o dia do jogo. Aqui está um guia aproximado do que esperar na StubHub:

Assentos mais baratos (Lisboa): de cerca de € 45 a € 60, normalmente nos anéis superiores atrás dos gols no Estádio José Alvalade

Assentos intermediários (Lisboa): lugares centrais ao longo da linha de meio-campo, com preço consideravelmente mais alto

Premium e hospitalidade (Lisboa): a partir de € 250, incluindo assentos acolchoados e extras adicionais no dia da partida para a visita dos campeões europeus

Jogo de volta em Cardiff: os preços para a partida de novembro no Cardiff City Stadium estão em alta devido à ocasião, com anúncios de revenda já subindo bem acima do valor nominal típico da Liga das Nações

Como em qualquer partida que envolva o atual campeão, os preços no mercado secundário podem mudar rapidamente, então garantir seu lugar mais cedo, e não mais tarde, costuma ser a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.

Portugal x País de Gales pela Liga A da Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber

Forma de Portugal x País de Gales

Portugal chega para este confronto com um retrospecto de duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma derrota por 0 a 1 para a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo, encerrando sua campanha no torneio. Antes disso, venceu a Croácia por 2 a 1 e registrou uma dominante vitória por 5 a 0 sobre o Uzbequistão. Também empatou por 0 a 0 com a Colômbia e por 1 a 1 com a RD Congo, marcando nove gols e sofrendo três nesses cinco jogos.

O País de Gales venceu apenas uma vez nos últimos cinco jogos, ao bater a Macedônia do Norte por 7 a 1 nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Sua sequência recente inclui uma derrota por 2 a 1 para a Romênia, empates contra Gana e Irlanda do Norte, e uma derrota por 1 a 1 contra a Bósnia e Herzegovina. Marcou 11 gols nesse período, mas sofreu seis, com seu retrospecto defensivo sendo uma preocupação antes da disputa da Liga das Nações.

Portugal x País de Gales: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas duas seleções aconteceu na Eurocopa de 2016, quando Portugal venceu por 2 a 0. A única outra partida registrada entre elas foi um amistoso em junho de 2000, que Portugal também venceu, por 3 a 0. Portugal venceu os dois jogos no retrospecto disponível de confronto direto, sem sofrer gols em ambas as ocasiões.

Classificação de Portugal x País de Gales

No Grupo 4 da Liga A da Liga das Nações da Uefa, Portugal ocupa atualmente o terceiro lugar, e o País de Gales, o quarto, neste estágio inicial da competição.