É o confronto das oitavas de final que todos esperavam, especialmente na Península Ibérica. A Espanha enfrentará seus vizinhos e rivais, Portugal, em Dallas na segunda-feira (6 de julho), com uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo em jogo.
Muitos acharam que aquela seria a última vez que veríamos Cristiano Ronaldo em ação na Copa do Mundo, quando ele foi substituído durante a partida contra a Croácia, mas o gol de cabeça de Gonçalo Ramos no final da partida acabou sendo decisivo, garantindo a classificação de Portugal.
Será que CR7 e companhia conseguirão superar uma seleção espanhola obstinada, que ainda não sofreu nenhum gol na Copa do Mundo da FIFA 2026? Para complicar ainda mais o cenário, excluindo as derrotas nos pênaltis, a La Roja está atualmente em uma impressionante sequência de 35 jogos sem derrota.
Promete ser um jogo imperdível. Deixe o GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares para o jogo entre Portugal e Espanha e quanto eles custarão.
A que horas começa o jogo entre Portugal e Espanha?
Esta importante partida das oitavas de final será disputada no Dallas Stadium (AT&T Stadium).
Como comprar ingressos para Portugal x Espanha na Copa do Mundo
Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:
- A fase de vendas de última hora começou em 1º de abril. Não se trata de um sorteio; os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
- O Mercado Oficial de Revenda da FIFA está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
- Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.
Quanto custam os ingressos para o jogo Portugal x Espanha na Copa do Mundo?
A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.
Os ingressos para a Fase de Grupos custam a partir de apenas US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e de revenda podem ser ainda mais altos do que isso.
Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:
Datas
Fase / Categoria
Faixa de preço oficial
Faixa estimada no mercado secundário
28 de junho a 3 de julho
Oitavas de final (locais com alta demanda)
US$ 225 – US$ 540
US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250)
28 de junho a 3 de julho
Rodada dos 32 (locais padrão)
US$ 225 – US$ 540
$400 – $2.800 ($1.134)
4 de julho – 7 de julho
Oitavas de final
US$ 240 – US$ 640
$650 – $4.200 ($1.518)
9 de julho – 11 de julho
Quartas de final
US$ 450 – US$ 1.775
$850 – $5.500 ($2.348)
14 de julho – 15 de julho
Semifinais
$930 – $3.295
$1.500 – $9.500 ($3.721)
18 de julho
Disputa pelo terceiro lugar
$250 – $800
$500 – $3.500 ($1.480)
19 de julho
Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)
$1.490 – $7.875
US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)
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