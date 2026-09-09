Polônia enfrenta a Bósnia e Herzegovina na Liga das Nações B da Uefa. Veja como garantir seus ingressos

O futebol de seleções volta a Varsóvia quando a Polônia abre sua campanha na Liga das Nações B da Uefa contra a Bósnia e Herzegovina no icônico PGE Narodowy.

GOAL traz tudo o que você precisa para comprar ingressos para Polônia x Bósnia e Herzegovina, incluindo preços da Liga das Nações da Uefa de 2026/27, informações sobre a partida no PGE Narodowy, horários de início e detalhes oficiais de reserva.

Quando será o pontapé inicial de Polônia x Bósnia e Herzegovina pela Liga das Nações B da Uefa?

Polônia x Bósnia e Herzegovina acontece no Estádio Nacional, em Varsóvia, com os detalhes oficiais do horário de início a serem confirmados mais perto da data.

Liga das Nações B - Rodada 1 25 de set. de 2026 - 14:45 National Stadium, Warszawa

Como comprar ingressos para Polônia x Bósnia e Herzegovina pela Liga das Nações da Uefa

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Liga das Nações da Uefa, que vão de entradas comuns a assentos premium, gerenciadas por meio dos portais oficiais das federações ou de marketplaces secundários verificados de ingressos.

Devido à grande procura por este jogo de abertura no PGE Narodowy, com capacidade para 58.500 pessoas, as vendas de ingressos geralmente seguem um processo estruturado:

Pré-venda oficial da PZPN: O acesso prioritário a ingressos de entrada comum normalmente é concedido a membros registrados da Federação Polonesa de Futebol (PZPN) e detentores de carnês de temporada durante janelas dedicadas de pré-venda.

Venda ao público geral: Os assentos restantes de entrada comum são colocados à venda ao público por meio do portal oficial de ingressos da PZPN, com expectativa de que as cargas para uma partida deste porte se esgotem rapidamente.

Plataformas secundárias de ingressos: Para quem procura setores esgotados ou assentos de última hora no dia do jogo, os torcedores podem comprar ingressos verificados em marketplaces secundários de ingressos, como o StubHub.

Quanto custam os ingressos para Polônia x Bósnia e Herzegovina pela Liga das Nações da Uefa?

Os preços nominais dos ingressos para jogos da Liga das Nações da Uefa no PGE Narodowy variam de acordo com a categoria do assento, a perspectiva de visão e a faixa etária:

Faixas de categoria: Os ingressos de entrada comum no PGE Narodowy são categorizados em várias faixas de preço, com valores nominais para adultos normalmente entre cerca de € 35 e € 110, dependendo da localização do assento.

Descontos: Ingressos com desconto geralmente estão disponíveis para juniores, jovens adultos e idosos em setores designados de entrada comum.

Localização do assento: Os assentos centrais na lateral do campo têm preços mais altos por oferecerem visão premium, enquanto os setores superiores e de canto oferecem opções mais econômicas.

Ingressos móveis digitais: A entrada para a partida no PGE Narodowy é em grande parte digital, com os espectadores normalmente recebendo os ingressos móveis diretamente em seus smartphones por meio de aplicativos oficiais de bilheteria.

Preços e disponibilidade de ingressos para a torcida visitante

Para esta partida, os torcedores da Bósnia e Herzegovina que viajarão para o jogo recebem assentos em um setor visitante designado do PGE Narodowy.

Os preços nominais dos ingressos do setor visitante para jogos da Liga das Nações da Uefa geralmente são regulados em uma faixa semelhante à dos setores da casa, normalmente entre cerca de € 35 e € 65.

Para comprar ingressos na carga oficial destinada aos visitantes, os torcedores viajantes geralmente precisam ser membros registrados dos canais oficiais de torcedores da Federação de Futebol da Bósnia e Herzegovina (NFSBiH). As cargas do setor visitante são distribuídas pelos canais oficiais de ingressos da NFSBiH e podem se esgotar rapidamente para uma partida deste porte.

Polônia x Bósnia e Herzegovina pela Liga das Nações B da Uefa: tudo o que você precisa saber

Forma de Polônia e Bósnia e Herzegovina

A Polônia somou uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em empate por 2 a 2 com a Nigéria, e antes disso a equipe foi derrotada por 2 a 0 pela Ucrânia. O time de Urban conseguiu vitórias sobre Albânia e Malta durante as Eliminatórias da Copa do Mundo, marcando sete gols nesses cinco jogos e sofrendo seis.

A Bósnia e Herzegovina teve uma vitória, dois empates e duas derrotas em seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para os Estados Unidos na Copa do Mundo, embora tenha vencido o Catar por 3 a 1 anteriormente no torneio. Em cinco partidas, a Bósnia marcou oito gols e sofreu sete, sem conseguir vitórias consecutivas na sequência.

Polônia x Bósnia e Herzegovina: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu em outubro de 2020, quando a Polônia venceu por 3 a 0 em um jogo da Liga das Nações A da Uefa, em Varsóvia. A Bósnia havia derrotado a Polônia por 1 a 0 no confronto de volta no mês anterior, em Sarajevo. Nos cinco confrontos diretos registrados, a Polônia tem o melhor retrospecto, com três vitórias contra uma da Bósnia, além de um empate.



