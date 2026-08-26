Como conseguir ingressos para Paris FC x Lyon: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

O Paris FC enfrenta o Lyon no sábado, 12 de setembro de 2026, no Stade Jean Bouin, em Paris.
O confronto serve como um teste importante para o Paris FC, que busca se provar contra uma das forças estabelecidas do futebol francês. Torcedores e analistas estarão de olho para ver como a batalha tática se desenrola em campo sob as luzes da noite de sexta-feira.
Deixe que a GOAL mostre tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Paris FC x Lyon, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Paris FC x Lyon pela Ligue 1?
Paris FC x Lyon começa no Stade Jean Bouin, em Paris, com o horário exato confirmado nos detalhes da partida acima.
Como comprar ingressos para Paris FC x Lyon pela Ligue 1?
Para garantir ingressos para o jogo da Ligue 1 entre Paris FC e Lyon em 12 de setembro de 2026, você pode seguir estes canais padrão de venda:
- Canais oficiais do clube: Visite o site oficial do Paris FC para verificar a liberação de ingressos, janelas de associação do clube e vendas para o público em geral diretamente com o clube mandante.
- Bilheteria do estádio: Os ingressos podem ocasionalmente ser comprados diretamente na bilheteria do Stade Jean-Bouin, dependendo da disponibilidade nos dias que antecedem a partida.
- Mercados secundários: Se os ingressos se esgotarem pelos canais oficiais primários, plataformas como a StubHub disponibilizam assentos de vendedores terceiros.
Paris FC x Lyon pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Momento de Paris FC e Lyon
O Paris FC não venceu em suas últimas cinco partidas, com um empate e quatro derrotas nesse período. Seu resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Troyes na Ligue 1 em 22 de agosto. Antes disso, perdeu por 3 a 2 para o Angers e foi derrotado por 4 a 0 pelo Mainz 05 em amistosos de pré-temporada. O Paris FC marcou quatro gols e sofreu nove nessas cinco partidas, com os empates contra VfB Stuttgart e Como, ambos por 2 a 2, sendo os únicos resultados que trouxeram algum incentivo.
O Lyon somou duas vitórias, um empate e duas derrotas em seus últimos cinco jogos. Sua atuação mais recente foi uma vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Toulouse na Ligue 1 em 22 de agosto, e também venceu o Sparta Prague por 3 a 0 na qualificação da Champions League. A derrota por 4 a 0 para o Real Betis na pré-temporada foi o ponto mais baixo dessa sequência. O Lyon empatou por 1 a 1 com o Fenerbahce nos play-offs da Champions League e perdeu por 2 a 1 para o Sparta Prague no jogo de ida, antes de virar esse confronto.
Paris FC x Lyon: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre Paris FC e Lyon aconteceu na Ligue 1 em 8 de março de 2026, quando o Lyon recebeu o Paris FC e a partida terminou em 1 a 1. Antes disso, o Paris FC recebeu o Lyon no Stade Jean Bouin em outubro de 2025, e os times dividiram seis gols em um empate por 3 a 3. O único outro encontro registrado neste conjunto de dados foi um empate por 0 a 0 na Coupe de France em dezembro de 2021, também com o Paris FC como mandante. Em três partidas, nenhum dos lados conseguiu vencer.
Confrontos
Classificação de Paris FC e Lyon
Na atual classificação da Ligue 1, o Lyon está em quarto lugar, enquanto o Paris FC aparece na 12ª posição.
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