Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Campeonato Francês
team-logoParis FC
Stade Jean Bouin
team-logoLyon
Book Paris FC vs Lyon Tickets
GOAL-e

Com o apoio de

Como conseguir ingressos para Paris FC x Lyon: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Paris FC
Lyon
Campeonato Francês

Paris FC enfrenta o Lyon na Ligue 1. Veja como você pode garantir seus ingressos

O Paris FC enfrenta o Lyon no sábado, 12 de setembro de 2026, no Stade Jean Bouin, em Paris.

O confronto serve como um teste importante para o Paris FC, que busca se provar contra uma das forças estabelecidas do futebol francês. Torcedores e analistas estarão de olho para ver como a batalha tática se desenrola em campo sob as luzes da noite de sexta-feira.

Deixe que a GOAL mostre tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Paris FC x Lyon, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Paris FC x Lyon pela Ligue 1?

Paris FC x Lyon começa no Stade Jean Bouin, em Paris, com o horário exato confirmado nos detalhes da partida acima.

crest
Campeonato Francês - Rodada 4
Stade Jean Bouin

Como comprar ingressos para Paris FC x Lyon pela Ligue 1?

Para garantir ingressos para o jogo da Ligue 1 entre Paris FC e Lyon em 12 de setembro de 2026, você pode seguir estes canais padrão de venda:

  • Canais oficiais do clube: Visite o site oficial do Paris FC para verificar a liberação de ingressos, janelas de associação do clube e vendas para o público em geral diretamente com o clube mandante.
  • Bilheteria do estádio: Os ingressos podem ocasionalmente ser comprados diretamente na bilheteria do Stade Jean-Bouin, dependendo da disponibilidade nos dias que antecedem a partida.
  • Mercados secundários: Se os ingressos se esgotarem pelos canais oficiais primários, plataformas como a StubHub disponibilizam assentos de vendedores terceiros.

Paris FC x Lyon pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Paris FC e Lyon

O Paris FC não venceu em suas últimas cinco partidas, com um empate e quatro derrotas nesse período. Seu resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Troyes na Ligue 1 em 22 de agosto. Antes disso, perdeu por 3 a 2 para o Angers e foi derrotado por 4 a 0 pelo Mainz 05 em amistosos de pré-temporada. O Paris FC marcou quatro gols e sofreu nove nessas cinco partidas, com os empates contra VfB Stuttgart e Como, ambos por 2 a 2, sendo os únicos resultados que trouxeram algum incentivo.

O Lyon somou duas vitórias, um empate e duas derrotas em seus últimos cinco jogos. Sua atuação mais recente foi uma vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Toulouse na Ligue 1 em 22 de agosto, e também venceu o Sparta Prague por 3 a 0 na qualificação da Champions League. A derrota por 4 a 0 para o Real Betis na pré-temporada foi o ponto mais baixo dessa sequência. O Lyon empatou por 1 a 1 com o Fenerbahce nos play-offs da Champions League e perdeu por 2 a 1 para o Sparta Prague no jogo de ida, antes de virar esse confronto.

PAR

PAR - Sequência

COM
E2-2
STU
E2-2
M05
D4-0
SCO
D3-2
TRO
E0-0
Gol marcado (sofrido)
6/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
OL

OL - Sequência

BET
D4-0
SPP
D2-1
SPP
V3-0
FB
E1-1
TFC
V0-2
Gol marcado (sofrido)
7/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Paris FC x Lyon: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre Paris FC e Lyon aconteceu na Ligue 1 em 8 de março de 2026, quando o Lyon recebeu o Paris FC e a partida terminou em 1 a 1. Antes disso, o Paris FC recebeu o Lyon no Stade Jean Bouin em outubro de 2025, e os times dividiram seis gols em um empate por 3 a 3. O único outro encontro registrado neste conjunto de dados foi um empate por 0 a 0 na Coupe de France em dezembro de 2021, também com o Paris FC como mandante. Em três partidas, nenhum dos lados conseguiu vencer.

Confrontos

Paris FCEmpateLyon
0
3
0
Campeonato Francês
Lyon badge
Lyon
OL
1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
FJ
Campeonato Francês
Paris FC badge
Paris FC
PAR
3
Lyon badge
Lyon
OL
3
FJ
Copa da França
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
Lyon badge
Lyon
OL
0
FJ
4Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols1/3
Ambas as equipes marcaram2/3

Classificação de Paris FC e Lyon

Na atual classificação da Ligue 1, o Lyon está em quarto lugar, enquanto o Paris FC aparece na 12ª posição.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
110040+43
V
2
LensLensRCL
110052+33
V
3
LilleLilleLIL
110020+23
V
4
LyonLyonOL
110020+23
V
5
MônacoMônacoASM
110010+13
V
6
BrestBrestB29
10102201
E
7
PSGPSGPSG
10102201
E
8
Le MansLe MansLEM
10102201
E
9
RennesRennesREN
10102201
E
10
LorientLorientFCL
10100001
E
11
NiceNiceNCE
10100001
E
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
E
13
TroyesTroyesTRO
10100001
E
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
D
15
AngersAngersSCO
100102-20
D
16
ToulouseToulouseTFC
100102-20
D
17
AuxerreAuxerreAJA
100125-30
D
18
StrasbourgStrasbourgSTR
100104-40
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google