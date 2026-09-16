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Como conseguir ingressos para País de Gales x Dinamarca: preços da Liga das Nações da UEFA A, informações da partida, vendas de última hora e mais

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País de Gales enfrenta a Dinamarca na Liga das Nações da Uefa A. Veja como você pode garantir seus ingressos

País de Gales e Dinamarca se enfrentam em um empolgante duelo da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA no Cardiff City Stadium, em Cardiff, em 4 de outubro de 2026. O confronto de alto nível pelo Grupo D reúne duas seleções europeias dinâmicas, ansiosas para conquistar pontos cruciais no torneio.

GOAL traz todos os detalhes importantes para você garantir seu lugar no Cardiff City Stadium. Confira os canais oficiais de venda, opções no mercado secundário, informações sobre preços e como comprar seus ingressos hoje.

Quando será o pontapé inicial de País de Gales x Dinamarca pela Liga das Nações A da UEFA?

País de Gales x Dinamarca começa às 19h45 BST de quinta-feira, 1º de outubro de 2026, no Cardiff City Stadium, em Cardiff.

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Cardiff City Stadium

Onde comprar ingressos para País de Gales x Dinamarca?

Os ingressos oficiais para a partida podem ser comprados diretamente pelo portal de bilheteria da Football Association of Wales (FAW), responsável pelas vendas primárias dos jogos em casa da seleção do País de Gales. O portal oficial é o principal destino para garantir ingressos a preço de face durante as janelas de pré-venda e venda geral ao público.

Se os ingressos no site oficial estiverem esgotados, plataformas secundárias como Ticombo são a melhor alternativa.

Quanto custam os ingressos para País de Gales x Dinamarca?

Os preços padrão dos ingressos no portal oficial da FAW normalmente começam em €35 para assentos de entrada geral atrás dos gols, com aumento de acordo com a categoria do assento e a localização dentro do Cardiff City Stadium.

Em mercados secundários como Ticombo, os preços dos ingressos no mercado secundário atualmente começam em €58 por assento, com os valores finais variando conforme o setor, a localização e a demanda do mercado em tempo real.

País de Gales x Dinamarca pela Liga das Nações A da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de País de Gales e Dinamarca

O País de Gales venceu uma, empatou duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas, marcando 11 gols e sofrendo oito. Seu compromisso mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para a Romênia em um amistoso de junho. Antes disso, empatou por 1 a 1 com Gana e Irlanda do Norte, perdeu por 1 a 1 no placar agregado para a Bósnia e Herzegovina nas Eliminatórias da Copa do Mundo e venceu a Macedônia do Norte por 7 a 1 na rodada anterior das eliminatórias.

A Dinamarca tem uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com oito gols marcados e oito sofridos. Sua partida mais recente foi um empate sem gols com a RD Congo em um amistoso. Antes disso, acabou derrotada pela Tchéquia por 2 a 2 no placar agregado nas Eliminatórias da Copa do Mundo, venceu a Macedônia do Norte por 4 a 0, perdeu por 4 a 2 para a Escócia e empatou por 2 a 2 com Belarus.

WAL

WAL - Sequência

MKD
V7-1
BIH
D1-1
NIR
E1-1
GAN
E1-1
ROU
D2-1
Gol marcado (sofrido)
11/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
DEN

DEN - Sequência

BLR
E2-2
SCO
D4-2
MKD
V4-0
CZE
D2-2
COD
E0-0
Gol marcado (sofrido)
10/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

País de Gales x Dinamarca: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre País de Gales e Dinamarca aconteceu na Euro 2020, em junho de 2021, quando a Dinamarca venceu por 4 a 0 em Amsterdã. Ao longo dos últimos quatro jogos registrados, a Dinamarca venceu três vezes e o País de Gales uma, sem empates. A Dinamarca conquistou uma vitória por 2 a 0 e outra por 2 a 1 na Liga das Nações B da UEFA de 2018, enquanto o único triunfo galês no recorte veio em um amistoso em novembro de 2008.

Confrontos

País de GalesEmpateDinamarca
1
0
3
Eurocopa
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País de Gales
WAL
0
Dinamarca badge
Dinamarca
DEN
4
FJ
Liga das Nações B
País de Gales badge
País de Gales
WAL
1
Dinamarca badge
Dinamarca
DEN
2
FJ
Liga das Nações B
Dinamarca badge
Dinamarca
DEN
2
País de Gales badge
País de Gales
WAL
0
FJ
Amistosos
Dinamarca badge
Dinamarca
DEN
0
País de Gales badge
País de Gales
WAL
1
FJ
2Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols2/4
Ambas as equipes marcaram1/4


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