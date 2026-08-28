Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Bundesliga
team-logoPaderborn
Home Deluxe Arena
team-logoHoffenheim
Book Paderborn vs Hoffenheim Tickets
GOAL-e

Com o apoio de

Como conseguir ingressos para Paderborn x Hoffenheim: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Paderborn
Hoffenheim
Bundesliga

O Paderborn enfrenta o Hoffenheim na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos

Paderborn enfrenta o Hoffenheim no domingo, 20 de setembro de 2026, na Home Deluxe Arena, em Paderborn.

Esta partida marca o primeiro encontro entre eles na elite desde maio de 2020, quando as duas equipes empataram por 1 a 1 em Paderborn. O Hoffenheim leva vantagem no retrospecto geral do confronto direto, com três vitórias nos últimos cinco encontros competitivos entre os times.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Paderborn x Hoffenheim, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Paderborn x Hoffenheim pela Bundesliga?

Paderborn x Hoffenheim acontece na Home Deluxe Arena, em Paderborn.

crest
Bundesliga - Rodada 4
Home Deluxe Arena

Como comprar ingressos para Paderborn x Hoffenheim pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para o jogo entre Paderborn e Hoffenheim pela Bundesliga, que será disputado na Home Deluxe Arena, em Paderborn, você tem várias opções principais:

Canais oficiais dos clubes

  • Loja oficial de ingressos do SC Paderborn 07: Como clube mandante, o Paderborn conduz as principais vendas primárias de ingressos. Sócios do clube e detentores de carnê de temporada têm prioridade, seguidos por uma venda ao público geral em seu portal oficial de ingressos, caso ainda restem lugares.
  • Loja oficial de ingressos do TSG 1899 Hoffenheim: Se você é torcedor visitante e quer ficar no setor visitante, as cargas de ingressos são geridas pelo canal oficial de venda do Hoffenheim para torcedores registrados e sócios.

Plataformas secundárias de ingressos e revenda

  • Plataformas oficiais de revenda: Ambos os clubes operam plataformas oficiais de troca de ingressos (Zweitmarkt), nas quais os detentores de carnê de temporada que não puderem comparecer revendem com segurança seus lugares pelo valor de face.
  • Marketplaces de ingressos de terceiros: Se as cargas oficiais estiverem esgotadas, os ingressos frequentemente podem ser encontrados em plataformas secundárias de comparação e marketplace, como a StubHub. Os preços nas plataformas secundárias podem variar dependendo da demanda.

Quanto custam os ingressos para Paderborn x Hoffenheim pela Bundesliga?

Os preços oficiais dos ingressos para os jogos do SC Paderborn 07 como mandante na Home Deluxe Arena dependem da localização do assento, da categoria e de se você compra pelos canais primários do clube ou por plataformas secundárias de revenda:

Preços oficiais de face (bilheteria do SC Paderborn)

  • Lugar em pé (Stehplatz): € 14,50 a € 16,50
  • Ingressos para lugares sentados (Sitzplatz - padrão a premium): € 29,00 a € 39,00
  • Setor visitante (torcedores do Hoffenheim): Aproximadamente € 14,50 a € 19,00 para lugares em pé, e até € 48,00 para blocos visitantes com assentos.

Preços no mercado secundário e de revenda

  • Admissão geral / faixa de entrada: Em plataformas de revenda e marketplaces secundários, como a StubHub, os preços dos ingressos normalmente começam em cerca de € 40,00 a € 49,00 para assentos gerais padrão, dependendo da demanda.
  • Assentos centrais / de alta demanda: Assentos mais próximos do meio-campo ou categorias de alta demanda em mercados secundários podem atingir valores significativamente mais altos, com base na disponibilidade em tempo real.

Paderborn x Hoffenheim pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Paderborn e Hoffenheim

O Paderborn chega para esta estreia na Bundesliga com um resultado competitivo registrado neste verão. A equipe venceu o 1. FC Phoenix Luebeck por 4 a 2 na DFB-Pokal em 23 de agosto, sua única vitória em uma sequência que também inclui dois empates contra o Werder Bremen, ambos por 2 a 2, e um triunfo por 2 a 0 sobre o Osnabrueck na pré-temporada. Sua única derrota foi contra o Magdeburg, por 2 a 0, no fim de julho. Nos últimos cinco jogos, o Paderborn marcou oito gols e sofreu seis.

O Hoffenheim chega com três vitórias nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 0 sobre o Erzgebirge Aue pela DFB-Pokal em 22 de agosto. Antes disso, empatou por 2 a 2 com o Tottenham Hotspur em um amistoso, depois de ter perdido por 3 a 0 para o mesmo adversário no dia anterior. Resultados anteriores da pré-temporada incluíram uma vitória por 3 a 0 sobre o Karlsruher SC e um triunfo por 3 a 1 contra o Holstein Kiel. O Hoffenheim marcou 12 gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

SCP

SCP - Sequência

FCM
D0-2
OSN
V2-0
SVW
E2-2
SVW
E2-2
PHL
V2-4
Gol marcado (sofrido)
10/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
TSG

TSG - Sequência

HSK
V3-1
KSC
V3-0
TOT
D3-0
TOT
E2-2
AUE
V0-4
Gol marcado (sofrido)
12/6
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Paderborn x Hoffenheim: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em 23 de maio de 2020, pela Bundesliga, quando Paderborn e Hoffenheim empataram por 1 a 1 na Home Deluxe Arena. Antes disso, o Hoffenheim venceu o Paderborn por 3 a 0 em Sinsheim, em novembro de 2019. Nos cinco confrontos registrados entre as equipes, o Hoffenheim venceu três, com um empate e uma derrota, e todos os cinco jogos foram disputados na Bundesliga ou na 2. Bundesliga.

Confrontos

PaderbornEmpateHoffenheim
0
2
3
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
FJ
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
FJ
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
0
FJ
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
FJ
2. Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
FJ
1Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram1/5

Paderborn x Hoffenheim: classificação

Na tabela atual da Bundesliga, o Paderborn ocupa a 13ª colocação, enquanto o Hoffenheim está em 11º.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110051+43
V
2
AugsburgAugsburgFCA
00000000
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
ColôniaColôniaKOE
00000000
9
FreiburgFreiburgSCF
00000000
10
HamburgoHamburgoHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
MainzMainzM05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
LeipzigLeipzigRBL
00000000
15
SchalkeSchalkeS04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
18
StuttgartStuttgartSTU
100115-40
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google