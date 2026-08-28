Paderborn enfrenta o Hoffenheim no domingo, 20 de setembro de 2026, na Home Deluxe Arena, em Paderborn.

Esta partida marca o primeiro encontro entre eles na elite desde maio de 2020, quando as duas equipes empataram por 1 a 1 em Paderborn. O Hoffenheim leva vantagem no retrospecto geral do confronto direto, com três vitórias nos últimos cinco encontros competitivos entre os times.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Paderborn x Hoffenheim, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Paderborn x Hoffenheim pela Bundesliga?

Paderborn x Hoffenheim acontece na Home Deluxe Arena, em Paderborn.

Bundesliga - Rodada 4 20 de set. de 2026 - 13:30 Home Deluxe Arena

Como comprar ingressos para Paderborn x Hoffenheim pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para o jogo entre Paderborn e Hoffenheim pela Bundesliga, que será disputado na Home Deluxe Arena, em Paderborn, você tem várias opções principais:

Canais oficiais dos clubes

Loja oficial de ingressos do SC Paderborn 07: Como clube mandante, o Paderborn conduz as principais vendas primárias de ingressos. Sócios do clube e detentores de carnê de temporada têm prioridade, seguidos por uma venda ao público geral em seu portal oficial de ingressos, caso ainda restem lugares.

Loja oficial de ingressos do TSG 1899 Hoffenheim: Se você é torcedor visitante e quer ficar no setor visitante, as cargas de ingressos são geridas pelo canal oficial de venda do Hoffenheim para torcedores registrados e sócios.

Plataformas secundárias de ingressos e revenda

Plataformas oficiais de revenda: Ambos os clubes operam plataformas oficiais de troca de ingressos (Zweitmarkt), nas quais os detentores de carnê de temporada que não puderem comparecer revendem com segurança seus lugares pelo valor de face.

Marketplaces de ingressos de terceiros: Se as cargas oficiais estiverem esgotadas, os ingressos frequentemente podem ser encontrados em plataformas secundárias de comparação e marketplace, como a StubHub. Os preços nas plataformas secundárias podem variar dependendo da demanda.

Quanto custam os ingressos para Paderborn x Hoffenheim pela Bundesliga?

Os preços oficiais dos ingressos para os jogos do SC Paderborn 07 como mandante na Home Deluxe Arena dependem da localização do assento, da categoria e de se você compra pelos canais primários do clube ou por plataformas secundárias de revenda:

Preços oficiais de face (bilheteria do SC Paderborn)

Lugar em pé (Stehplatz): € 14,50 a € 16,50

Ingressos para lugares sentados (Sitzplatz - padrão a premium): € 29,00 a € 39,00

Setor visitante (torcedores do Hoffenheim): Aproximadamente € 14,50 a € 19,00 para lugares em pé, e até € 48,00 para blocos visitantes com assentos.

Preços no mercado secundário e de revenda

Admissão geral / faixa de entrada: Em plataformas de revenda e marketplaces secundários, como a StubHub, os preços dos ingressos normalmente começam em cerca de € 40,00 a € 49,00 para assentos gerais padrão, dependendo da demanda.

Assentos centrais / de alta demanda: Assentos mais próximos do meio-campo ou categorias de alta demanda em mercados secundários podem atingir valores significativamente mais altos, com base na disponibilidade em tempo real.

Paderborn x Hoffenheim pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Paderborn e Hoffenheim

O Paderborn chega para esta estreia na Bundesliga com um resultado competitivo registrado neste verão. A equipe venceu o 1. FC Phoenix Luebeck por 4 a 2 na DFB-Pokal em 23 de agosto, sua única vitória em uma sequência que também inclui dois empates contra o Werder Bremen, ambos por 2 a 2, e um triunfo por 2 a 0 sobre o Osnabrueck na pré-temporada. Sua única derrota foi contra o Magdeburg, por 2 a 0, no fim de julho. Nos últimos cinco jogos, o Paderborn marcou oito gols e sofreu seis.

O Hoffenheim chega com três vitórias nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 0 sobre o Erzgebirge Aue pela DFB-Pokal em 22 de agosto. Antes disso, empatou por 2 a 2 com o Tottenham Hotspur em um amistoso, depois de ter perdido por 3 a 0 para o mesmo adversário no dia anterior. Resultados anteriores da pré-temporada incluíram uma vitória por 3 a 0 sobre o Karlsruher SC e um triunfo por 3 a 1 contra o Holstein Kiel. O Hoffenheim marcou 12 gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

Paderborn x Hoffenheim: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em 23 de maio de 2020, pela Bundesliga, quando Paderborn e Hoffenheim empataram por 1 a 1 na Home Deluxe Arena. Antes disso, o Hoffenheim venceu o Paderborn por 3 a 0 em Sinsheim, em novembro de 2019. Nos cinco confrontos registrados entre as equipes, o Hoffenheim venceu três, com um empate e uma derrota, e todos os cinco jogos foram disputados na Bundesliga ou na 2. Bundesliga.

Paderborn x Hoffenheim: classificação

Na tabela atual da Bundesliga, o Paderborn ocupa a 13ª colocação, enquanto o Hoffenheim está em 11º.