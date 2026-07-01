O México derrotou o Equador em seu famoso estádio, o Estádio Azteca, na terça-feira, garantindo assim seu retorno à capital do país para disputar a partida das oitavas de final, o último jogo do torneio que será realizado no México.
A seleção mexicana já chegou duas vezes às quartas de final da Copa do Mundo da FIFA. Nas duas ocasiões anteriores, em 1970 e 1986, o país era o anfitrião. A equipe comandada por Javier Aguirre espera conquistar sua terceira classificação para as quartas de final no domingo.
Deixe o GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares nos jogos México x Inglaterra OU República Democrática do Congo, e quanto eles custarão.
Quando começa a partida entre México x Inglaterra OU República Democrática do Congo na Copa do Mundo?
Esta importante partida das oitavas de final será disputada no Estádio da Cidade do México (Estadio Azteca).
Como comprar ingressos para o jogo entre México e Inglaterra OU República Democrática do Congo na Copa do Mundo?
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.
Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos diretos está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.
Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:
- A Fase de Vendas de Última Hora começou em 1º de abril. Não se trata de um sorteio; os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
- O Mercado Oficial de Revenda da FIFA está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
- Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.
Quanto custam os ingressos para os jogos México x Inglaterra OU República Democrática do Congo na Copa do Mundo?
A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.
Os ingressos para a Fase de Grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e na revenda podem subir ainda mais do que isso.
Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:
Datas
Fase / Categoria
Faixa de preço oficial
Faixa estimada no mercado secundário
28 de junho a 3 de julho
Oitavas de final (locais com alta demanda)
US$ 225 – US$ 540
US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250)
28 de junho a 3 de julho
Rodada dos 32 (locais padrão)
US$ 225 – US$ 540
$400 – $2.800 ($1.134)
4 de julho – 7 de julho
Oitavas de final
US$ 240 – US$ 640
$650 – $4.200 ($1.518)
9 de julho – 11 de julho
Quartas de final
US$ 450 – US$ 1.775
$850 – $5.500 ($2.348)
14 de julho – 15 de julho
Semifinais
$930 – $3.295
$1.500 – $9.500 ($3.721)
18 de julho
Disputa pelo terceiro lugar
$250 – $800
$500 – $3.500 ($1.480)
19 de julho
Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)
$1.490 – $7.875
US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)
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