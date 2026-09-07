A Inglaterra está de volta ao cenário internacional neste outono, com a equipe de Thomas Tuchel iniciando sua campanha da UEFA Nations League 2026/27, e a procura para ver a seleção inglesa ao vivo já cresce rapidamente. Sorteada no Grupo A3 da Liga A, a Inglaterra terá seis partidas contra Espanha, Croácia e Tchéquia entre setembro e novembro, dando aos torcedores em toda a Europa várias chances de acompanhar essa equipe em ação.

Seja para estar em Wembley Stadium nos jogos da Inglaterra em casa ou para acompanhar uma das partidas fora no continente, GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir seus ingressos da Inglaterra para a Nations League, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar agora.

Quando é a Nations League da Inglaterra?

Data e hora Partida Local Ingressos sábado, 26 de setembro de 2026 - 20:45 Inglaterra x Espanha Wembley Stadium, Londres Ingressos terça-feira, 29 de setembro de 2026 - 20:45 Tchéquia x Inglaterra Fortuna Arena, Praga Ingressos sábado, 3 de outubro de 2026 - 18:00 Croácia x Inglaterra Local a confirmar, Croácia (com portões fechados) Ingressos terça-feira, 6 de outubro de 2026 - 20:45 Inglaterra x Tchéquia Wembley Stadium, Londres Ingressos quinta-feira, 12 de novembro de 2026 - 20:45 Inglaterra x Croácia Wembley Stadium, Londres Ingressos domingo, 15 de novembro de 2026 - 20:45 Espanha x Inglaterra Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos





Onde comprar ingressos para a Nations League da Inglaterra?

A forma mais direta de garantir ingressos para os jogos da Inglaterra na Nations League, tanto em casa quanto fora, é por meio da StubHub. Como um dos maiores marketplaces de ingressos do mundo, a StubHub oferece uma ampla variedade de opções de assentos para cada jogo da Inglaterra nesta campanha, de Wembley Stadium, em Londres, às viagens fora de casa para a Fortuna Arena, em Praga, e o Riyadh Air Metropolitano, em Madri.

Veja por que a StubHub é a principal opção para esta campanha:

Além da cota oficial – útil quando os ingressos do England Supporters Travel Club e dos detentores de carnê afiliados à FA se esgotarem para os jogos em casa

Garantia FanProtect – toda compra tem cobertura, dando aos compradores a tranquilidade de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo do dia do jogo

Não é necessário ter filiação – para os jogos fora em Praga e Madri, a StubHub oferece um caminho confiável para conseguir lugares sem precisar de filiação a clube ou federação

Opções de hospitalidade – assentos acolchoados e acesso a lounge disponíveis em Wembley para as visitas de Espanha e Croácia

Ampla seleção de assentos – de lugares no anel superior atrás dos gols a assentos centrais premium na linha do meio-campo

Diante do apelo dessas partidas, especialmente do jogo de abertura contra a Espanha, a recomendação é comprar cedo. Como é a partida com maior chance de esgotar rapidamente, os lugares para casa cheia em Wembley costumam sair depressa assim que a venda geral é aberta.

Quanto custam os ingressos para a Nations League da Inglaterra?

Os preços dos ingressos para a Nations League da Inglaterra variam de acordo com a partida, a localização do assento e a proximidade da compra em relação ao dia do jogo. Veja uma estimativa do que esperar na StubHub:

Ingressos mais baratos: a partir de cerca de €45 – lugares no anel superior atrás dos gols, a forma mais acessível de entrar em uma partida neste outono

Ingressos intermediários: assentos centrais na linha do meio-campo, em uma faixa de preço visivelmente mais alta

Premium e hospitalidade: a partir de €300 para o maior jogo do grupo, Inglaterra x Espanha, em setembro, cobrindo assentos acolchoados, acesso a lounge e extras adicionais no dia da partida

Ingressos para jogos fora (Praga e Madri): em geral, mais acessíveis no valor de face do que uma grande noite em Wembley, embora a oferta da cota destinada à Inglaterra seja limitada

Como em qualquer partida internacional de alta demanda, os preços no mercado secundário podem mudar à medida que o dia do jogo se aproxima, então garantir seu lugar mais cedo tende a ser a opção mais segura se você trabalha com um orçamento específico. Também vale acompanhar a StubHub nos dias que antecedem cada partida, pois quedas de última hora no inventário podem ocasionalmente reduzir os preços, especialmente nos jogos fora, em que a demanda é menor do que em Wembley.

Tudo o que você precisa saber sobre a Nations League da Inglaterra

A UEFA Nations League 2026/27 é a quinta edição da competição desde sua introdução, e a Inglaterra mais uma vez está na Liga A, a principal divisão do futebol internacional europeu. Ao lado de Espanha, Croácia e Tchéquia no Grupo A3, a Inglaterra terá uma agenda exigente que colocará à prova suas credenciais contra seleções com histórico recente em torneios.

Alguns pontos que vale saber sobre o que está em jogo:

Promoção e rebaixamento estão em jogo entre as ligas, dependendo de como o grupo terminar

Uma rota para a classificação de torneios futuros também é possível, com uma boa campanha na Nations League oferecendo um caminho alternativo para as Eliminatórias da Eurocopa para seleções que ficarem aquém em outros cenários

Seis jogos em uma janela condensada – todas as partidas do grupo são disputadas em setembro, outubro e novembro, dando aos torcedores um período curto, mas cheio de ação, para ver a Inglaterra em campo

Para Thomas Tuchel, os primeiros resultados, especialmente contra Espanha e Croácia, serão vistos como um indicador importante de progresso antes dos torneios maiores que ainda estão por vir.

Tudo o que você precisa saber sobre Wembley Stadium

Wembley Stadium é o estádio nacional da Inglaterra e o palco das três partidas em casa da seleção inglesa nesta campanha da Nations League.

Capacidade: cerca de 90.000, o que faz dele o maior estádio de futebol do Reino Unido e um dos maiores da Europa

História: reconstruído no local do Wembley original e reaberto em 2007, é instantaneamente reconhecível por seu arco de 134 metros

Grandes ocasiões: já recebeu várias finais da UEFA Champions League, a final da FA Cup todos os anos e a campanha da Inglaterra até a final da Euro 2020

Como chegar: a estação Wembley Park fica a uma curta caminhada do estádio e é bem servida pelo metrô de Londres e pelos serviços ferroviários nacionais

Ele segue como a casa permanente da seleção masculina da Inglaterra, e poucos estádios no continente conseguem igualar sua atmosfera em uma grande partida internacional. Com três jogos da Inglaterra no local nesta campanha, não faltam oportunidades para viver isso de perto.