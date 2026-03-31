Como conseguir ingressos para os jogos da Copa do Mundo de 2026 no México: informações sobre os estádios, jogos na Cidade do México, cidades e muito mais

A Copa do Mundo de 2026 começa com o jogo entre México e África do Sul no Estádio Banorte (também conhecido como Azteca) no dia 11 de junho.

A Cidade do México é um dos locais mais famosos do futebol internacional, tendo sediado duas finais de Copa do Mundo anteriormente. No entanto, os holofotes não se concentram inteiramente na capital, já que vários jogos também serão disputados em Guadalajara e Monterrey durante a Copa do Mundo de 2026.

Deixe que o GOAL traga todas as informações essenciais sobre ingressos para os jogos da Copa do Mundo de 2026 no México, incluindo onde você pode comprá-los e quanto custarão.

Quando serão disputadas as partidas da Copa do Mundo no México?

Treze partidas da Copa do Mundo de 2026 serão disputadas no México (10 jogos da fase de grupos e 3 partidas das oitavas de final). São elas:

Data Jogo (hora local) Local Ingressos Quinta-feira, 11 de junho Grupo A - México x África do Sul (13h) Estádio Azteca (Cidade do México) Ingressos Quinta-feira, 11 de junho Grupo A - Coreia do Sul x Vencedor D da UEFA (20h) Estádio Akron (Guadalajara) Ingressos Domingo, 14 de junho Grupo F - Vencedor B da UEFA x Tunísia (20h) Estádio BBVA (Monterrey) Ingressos Quarta-feira, 17 de junho Grupo K - Uzbequistão x Colômbia (20h) Estádio Azteca (Cidade do México) Ingressos Quinta-feira, 18 de junho Grupo A - México x Coreia do Sul (19h) Estádio Akron (Guadalajara) Ingressos Sábado, 20 de junho Grupo F - Tunísia x Japão (22h) Estádio BBVA (Monterrey) Ingressos Terça-feira, 23 de junho Grupo K - Colômbia x Vencedor da IC 1 (20h) Estádio Akron (Guadalajara) Ingressos Quarta-feira, 24 de junho Grupo A - Vencedor D da UEFA x México (19h) Estádio Azteca (Cidade do México) Ingressos Quarta-feira, 24 de junho Grupo A - África do Sul x Coreia do Sul (19h) Estádio BBVA (Monterrey) Ingressos Sexta-feira, 26 de junho Grupo H - Uruguai x Espanha (18h) Estádio Akron (Guadalajara) Ingressos Segunda-feira, 29 de junho Oitavas de final - Vencedor do Grupo F x Segundo colocado do Grupo C (19h) Estádio BBVA (Monterrey) Ingressos Terça-feira, 30 de junho Oitavas de final - Vencedor do Grupo A x Terceiro colocado dos Grupos C/E/F/H/I (19h) Estádio Azteca (Cidade do México) Ingressos Domingo, 5 de julho Oitavas de final - A definir x A definir (18h) Estádio Azteca (Cidade do México) Ingressos

Como adquirir ingressos para os jogos da Copa do Mundo de 2026 no México

Os fãs de futebol tiveram várias oportunidades de comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026, através do portal de ingressos no site da FIFA. Embora já tenham ocorrido várias fases de venda, como o “Sorteio de Pré-venda Visa” (setembro), o “Sorteio de Ingressos Antecipados” (outubro) e o “Sorteio de Seleção Aleatória” (dezembro/janeiro), ainda há opções de ingressos disponíveis.

Fase de vendas de última hora

Se você não teve sucesso nas janelas de sorteio anteriores da Copa do Mundo de 2026, sua última oportunidade de tentar obter ingressos por canais oficiais é verificar o que ainda está disponível durante a fase de vendas de “última hora”, que começa em abril.

A FIFA não informou quantos ingressos serão disponibilizados nem para quais jogos, mas você pode esperar disponibilidade limitada e esgotamento rápido.

Para comprar ingressos, você deve acessar o portal oficial de ingressos da FIFA e criar uma conta. Em seguida, você pode fazer login na sua conta da FIFA e verificar a disponibilidade de ingressos.

Mercados secundários

Além dos lançamentos iniciais, a FIFA também opera seu próprio Mercado Oficial de Revenda e Troca, que foi inaugurado em outubro passado e reabrirá em abril. Esta é a única plataforma aprovada pela FIFA para torcedores que desejam revender ou comprar ingressos já esgotados.

A disponibilidade na plataforma de revenda costuma ser limitada e esporádica, especialmente à medida que as partidas se aproximam, mas continua sendo a opção mais segura para comprar ingressos fora das fases de venda primárias. Para os torcedores no México, um Mercado de Intercâmbio dedicado (Mercado de Intercambio) lida com transações de revenda locais sob as mesmas garantias oficiais.

Para quem perder as janelas oficiais da FIFA ou precisar de ingressos para datas ou cidades específicas, sites de revenda como o StubHub também disponibilizam ingressos para a Copa do Mundo. Essas plataformas oferecem mais flexibilidade, mas geralmente a preços significativamente mais altos devido aos mercados de revenda impulsionados pela demanda.

Quanto custam os ingressos para os jogos da Copa do Mundo de 2026 no México?

Os ingressos para os jogos da Copa do Mundo da FIFA 2026 no México são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior fora das outras categorias.

Os preços têm flutuado ao longo das várias fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas iniciais são apresentadas abaixo:

Palco Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) US$ 60 - US$ 620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) $75 - $2.735 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final US$ 170 - US$ 980

Em sites de revenda como o StubHub, os torcedores podem garantir ingressos para os jogos da Copa do Mundo no México a partir de US$ 169.

Quais são os locais da Copa do Mundo de 2026 no México?

Os jogos da Copa do Mundo da FIFA 2026 disputados no México serão realizados nos três seguintes locais:

Estádio Banorte (Cidade do México): Capacidade: 83.000

Capacidade: 83.000 Estádio BBVA (Guadalupe): Capacidade: 53.500

Capacidade: 53.500 Estádio Akron (Zapopan): Capacidade: 48.000

O que esperar dos jogos da Copa do Mundo de 2026 no México

Enormes multidões fervorosas compareceram às edições anteriores da Copa do Mundo no México e espera-se um grande público em todas as partidas mais uma vez, mesmo que as responsabilidades de sediar o evento estejam sendo compartilhadas com os Estados Unidos e o Canadá.

A espera de 40 anos do México pelo retorno do maior torneio do esporte ao seu território está quase no fim. O país latino-americano sediou edições memoráveis da Copa do Mundo em 1970 e 1986 e se torna o primeiro país a sediar ou co-sediá-la três vezes.

O fato de que os dois melhores desempenhos do México na Copa do Mundo ocorreram quando o país sediou o torneio — chegando às quartas de final tanto em 1970 quanto em 1986 — incentivará todos os fanáticos do El Tri a irem assistir à sua seleção em ação.

Outro incentivo para a torcida mexicana é que a seleção não perde uma partida internacional em casa desde a derrota por 1 a 0 para o Chile em outubro de 2018, o que significa uma sequência invicta de 20 jogos e contando.

Além do México, outras seleções que disputarão pelo menos duas partidas da Copa do Mundo de 2026 em solo mexicano incluem África do Sul, Coreia do Sul, Colômbia e Tunísia.