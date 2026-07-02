De um extremo ao outro do país, desde as estruturas modernas de Monterrey e Guadalajara até aos locais históricos da capital, a atmosfera da Copa do Mundo no México é simplesmente eletrizante.

Este torneio marca a primeira vez na história do México que a seleção nacional conquistou um desempenho perfeito na fase de grupos.

Com os jogadores de Javier Aguirre recém-saídos de uma vitória dominante por 2 a 0 sobre o Equador nas oitavas de final, no lendário Estádio Azteca (Estádio da Cidade do México), ontem, terça-feira, 30 de junho, a demanda por ingressos no país disparou para níveis sem precedentes.

O próximo compromisso é o tão aguardado confronto das oitavas de final no domingo, 5 de julho, quando o El Tri enfrentará a Inglaterra.

Quando serão disputadas as partidas da Copa do Mundo no México?

Treze partidas da Copa do Mundo de 2026 serão disputadas no México (10 jogos da fase de grupos e 3 partidas das eliminatórias). Com a fase de grupos encerrada e a fase de 32 concluída, resta apenas uma partida de grande destaque em solo mexicano:

Data Partida (hora local) Local Resultado final / Ingressos Domingo, 5 de julho Oitavas de final: México x Inglaterra Estádio Banorte (Cidade do México) Reserve agora

Calendário, resultados e trajetória do México até a final da Copa do Mundo de 2026

Data / Fase Jogo e placar (horário local do início) Local Situação / Ingressos Quinta-feira, 11 de junho (Grupo A) México x África do Sul (13h) Estádio da Cidade do México (Estadio Azteca) 2 a 0 Quinta-feira, 18 de junho (Grupo A) México x Coreia do Sul (19h) Estádio de Guadalajara (Estadio Akron) 1 a 0 Quarta-feira, 24 de junho (Grupo A) República Tcheca x México (19h) Estádio da Cidade do México (Estádio Azteca) 0 a 3 Terça-feira, 30 de junho (Oitavas de final) México x Equador (20h) Estádio da Cidade do México (Estadio Azteca) 2 a 0 Domingo, 5 de julho (Oitavas de final) México x Inglaterra (18h) Estádio da Cidade do México (Estadio Azteca) Reserve agora

O caminho potencial do México até a final

Com o El Tri dominando em casa sem sofrer nenhum gol, o caminho a seguir promete um verão de grandes emoções na chave: Oitavas de final (domingo, 5 de julho): México x Inglaterra ou República Democrática do Congo (no Estádio Azteca, Cidade do México)

México x Inglaterra ou República Democrática do Congo (no Estádio Azteca, Cidade do México) Quartas de final (sábado, 11 de julho): México x Vencedor da partida 91 no Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Flórida)

México x Vencedor da partida 91 no Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Flórida) Semifinais (quarta-feira, 15 de julho): México x Vencedor do caminho do grupo (possíveis potências como Argentina, Brasil ou França, em Atlanta)

México x Vencedor do caminho do grupo (possíveis potências como Argentina, Brasil ou França, em Atlanta) Final da Copa do Mundo (domingo, 19 de julho): MetLife Stadium (Nova York/Nova Jersey)

Como conseguir ingressos para os jogos da Copa do Mundo de 2026 no México

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Quanto custam os ingressos para os jogos da Copa do Mundo de 2026 no México?

Os ingressos para as partidas da Copa do Mundo da FIFA 2026 no México são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: Os mais caros, localizados na arquibancada inferior.

Os mais caros, localizados na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços têm oscilado ao longo das diversas fases de lançamento e venda dos ingressos. As estimativas iniciais estão indicadas abaixo:

Palco Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) US$ 60 – US$ 620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) US$ 75 - US$ 2.735 Oitavas de final US$ 105 – US$ 750 Oitavas de final US$ 170 – US$ 980

Quais são os locais da Copa do Mundo de 2026 no México?

Os jogos da Copa do Mundo da FIFA 2026 disputados no México serão realizados nos três seguintes estádios:

Estádio Banorte (Cidade do México): Capacidade: 83.000

Capacidade: 83.000 Estádio BBVA (Guadalupe): Capacidade: 53.500

Capacidade: 53.500 Estádio Akron (Zapopan): Capacidade: 48.000

O que esperar das partidas da Copa do Mundo de 2026 no México

Enormes e fervorosas torcidas compareceram às edições anteriores da Copa do Mundo no México, e espera-se novamente um grande público em todas as partidas, mesmo que as responsabilidades de sediar o evento sejam compartilhadas com os Estados Unidos e o Canadá.

A espera de 40 anos do México pelo retorno do maior torneio do esporte ao seu território está quase no fim. O país latino-americano sediou edições memoráveis da Copa do Mundo tanto em 1970 quanto em 1986 e se torna o primeiro país a sediar ou co-sediar o torneio masculino três vezes.

O fato de os dois melhores desempenhos do México em Copas do Mundo terem ocorrido quando o país sediou o torneio — a seleção chegou às quartas de final tanto em 1970 quanto em 1986 — incentivará todos os fanáticos do “El Tri” a irem assistir à sua seleção em ação.

Outro incentivo para a torcida mexicana é que a seleção não perde uma partida internacional em casa desde a derrota por 1 a 0 para o Chile, em outubro de 2018 — uma sequência invicta de 20 partidas, que continua.

Outras nações, além do México, que disputarão pelo menos duas partidas da Copa do Mundo de 2026 em solo mexicano incluem a África do Sul, a Coreia do Sul, a Colômbia e a Tunísia.