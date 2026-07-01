Ao longo da fase de grupos e das rodadas iniciais do mata-mata, o Toronto Stadium (BMO Field) e o Vancouver Stadium (BC Place) proporcionaram atmosferas inesquecíveis, mas a etapa canadense deste torneio ampliado de 48 seleções foi oficialmente concluída.
Conhecer os prazos de solicitação de ingressos e os mapas dos estádios de Toronto e Vancouver ajuda os torcedores a planejar uma viagem memorável para um dia de jogo no Canadá. Quem acompanha de longe também pode turbinar a experiência no torneio ao abrir um novo perfil em plataforma de jogos esportivos com créditos extras da casa. Não deixe de aplicar nosso código promocional verificado da Melbet durante o cadastro para resgatar seu bônus de boas-vindas.
Quando acontecerão os jogos da Copa do Mundo de 2026 no Canadá?
O Canadá sediou 13 partidas na Copa do Mundo de 2026 (10 da fase de grupos e 3 do mata-mata).
Não há mais jogos restantes da Copa do Mundo no Canadá.
Tabela completa dos próximos jogos da Copa do Mundo de 2026
|Data e horário do pontapé inicial
|Detalhes da partida
|Local
|Ingressos
|14 de julho, 19h CDT
|Semifinal 1: França x Espanha
|Dallas Stadium, EUA
|Comprar ingressos
|15 de julho, 20h EDT
|Semifinal 2: Inglaterra x Argentina
|Atlanta Stadium, EUA
|Comprar ingressos
|18 de julho, 15h EDT
|Disputa pelo 3º lugar: França/Espanha x Inglaterra/Argentina
|Miami Stadium, EUA
|Comprar ingressos
|19 de julho, 15h EDT
|Final da Copa do Mundo: França/Espanha x Inglaterra/Argentina
|New York New Jersey Stadium, EUA
|Comprar ingressos
Tabela do Canadá na Copa do Mundo de 2026
Possível caminho do Canadá até a final
Se Les Rouges superar os obstáculos pela frente, seu caminho projetado rumo à glória no futebol ficará assim:
- Quartas de final (quinta-feira, 9 de julho): Canadá x vencedor do Jogo 89 (Alemanha, Paraguai, França ou Suécia)
- Semifinais (terça-feira, 14 de julho): Canadá x vencedor do caminho da chave (os possíveis adversários de alto nível incluem EUA, Bélgica, Portugal, Espanha ou Croácia)
- Final da Copa do Mundo (domingo, 19 de julho): MetLife Stadium (Nova Jersey)
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Canadá?
Até hoje, os principais sorteios oficiais de ingressos da Copa do Mundo, incluindo a pré-venda Visa, o sorteio antecipado de ingressos e o sorteio aleatório pós-sorteio, foram oficialmente encerrados.
Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade primária agora está em seu menor nível de todos os tempos.
Aqui está o que você precisa saber em resumo:
- A fase de vendas de última hora está em andamento no momento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos em uma base estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta representa a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
- O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Esta plataforma agora é o principal destino autorizado para que torcedores comprem e vendam ingressos verificados a preços regulados à medida que o torneio se aproxima.
- Como alternativa, os torcedores podem recorrer a mercados secundários como StubHub para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os T&Cs de quaisquer sites secundários para os ingressos que estiver comprando.
Quais são os preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Canadá?
Os ingressos no Canadá estão divididos em quatro categorias principais:
- Categoria 1: Os assentos mais caros, situados nos níveis inferiores.
- Categorias 2 e 3 oferecem excelente visão do estádio.
- Categoria 4: A opção mais econômica, geralmente localizada nos níveis superiores.
Os preços estimados variam por fase da seguinte forma:
|Categoria
|Faixa de preço dos ingressos
|Fase de grupos (excluindo o país-sede)
|$60–$620
|Fase de grupos (jogos de Canadá, EUA e México)
|$75–$2,735
|Fase de 32 avos
|$105–$750
|Oitavas de final
|$170–$980
Os estádios da Copa do Mundo de 2026 no Canadá receberão estes jogos.
As partidas serão disputadas em dois locais icônicos:
- BC Place (Vancouver): capacidade para 54.000 pessoas.
- BMO Field (Toronto): capacidade para 45.000 torcedores.