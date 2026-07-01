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Como conseguir ingressos para os jogos da Copa do Mundo de 2026 no Canadá: informações sobre os estádios, últimas partidas restantes e mais

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Canadá

Você pode ver alguns dos melhores jogadores de futebol do mundo em ação em solo canadense

Ao longo da fase de grupos e das rodadas iniciais do mata-mata, o Toronto Stadium (BMO Field) e o Vancouver Stadium (BC Place) proporcionaram atmosferas inesquecíveis, mas a etapa canadense deste torneio ampliado de 48 seleções foi oficialmente concluída.

Conhecer os prazos de solicitação de ingressos e os mapas dos estádios de Toronto e Vancouver ajuda os torcedores a planejar uma viagem memorável para um dia de jogo no Canadá. Quem acompanha de longe também pode turbinar a experiência no torneio ao abrir um novo perfil em plataforma de jogos esportivos com créditos extras da casa. Não deixe de aplicar nosso código promocional verificado da Melbet durante o cadastro para resgatar seu bônus de boas-vindas.

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Quando acontecerão os jogos da Copa do Mundo de 2026 no Canadá?

O Canadá sediou 13 partidas na Copa do Mundo de 2026 (10 da fase de grupos e 3 do mata-mata). 

Não há mais jogos restantes da Copa do Mundo no Canadá.

Tabela completa dos próximos jogos da Copa do Mundo de 2026

Data e horário do pontapé inicialDetalhes da partidaLocalIngressos
14 de julho, 19h CDTSemifinal 1: França x EspanhaDallas Stadium, EUAComprar ingressos
15 de julho, 20h EDTSemifinal 2: Inglaterra x ArgentinaAtlanta Stadium, EUAComprar ingressos
18 de julho, 15h EDTDisputa pelo 3º lugar: França/Espanha x Inglaterra/ArgentinaMiami Stadium, EUAComprar ingressos
19 de julho, 15h EDTFinal da Copa do Mundo: França/Espanha x Inglaterra/ArgentinaNew York New Jersey Stadium, EUAComprar ingressos

Tabela do Canadá na Copa do Mundo de 2026

Data / faseJogo e placar (pontapé inicial local)EstádioStatus / ingressos
Sexta-feira, 12 de junho (Grupo B)Canadá x Bósnia e HerzegovinaToronto Stadium (BMO Field)1-1
Quinta-feira, 18 de junho (Grupo B)Canadá x Qatar (15h)BC Place (Vancouver)6-0
Quarta-feira, 24 de junho (Grupo B)Suíça x Canadá (12h)BC Place (Vancouver)2-1
Domingo, 28 de junho (fase de 32 avos)África do Sul x Canadá (12h)Los Angeles Stadium0-1
Sábado, 4 de julho (oitavas de final)Canadá x Marrocos (12h)Houston Stadium (Texas)0-3

Possível caminho do Canadá até a final

Se Les Rouges superar os obstáculos pela frente, seu caminho projetado rumo à glória no futebol ficará assim:

  • Quartas de final (quinta-feira, 9 de julho): Canadá x vencedor do Jogo 89 (Alemanha, Paraguai, França ou Suécia)
  • Semifinais (terça-feira, 14 de julho): Canadá x vencedor do caminho da chave (os possíveis adversários de alto nível incluem EUA, Bélgica, Portugal, Espanha ou Croácia)
  • Final da Copa do Mundo (domingo, 19 de julho): MetLife Stadium (Nova Jersey)

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Canadá?

Até hoje, os principais sorteios oficiais de ingressos da Copa do Mundo, incluindo a pré-venda Visa, o sorteio antecipado de ingressos e o sorteio aleatório pós-sorteio, foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade primária agora está em seu menor nível de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

  • A fase de vendas de última hora está em andamento no momento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos em uma base estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta representa a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Esta plataforma agora é o principal destino autorizado para que torcedores comprem e vendam ingressos verificados a preços regulados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem recorrer a mercados secundários como StubHub para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os T&Cs de quaisquer sites secundários para os ingressos que estiver comprando.

Quais são os preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Canadá?

Os ingressos no Canadá estão divididos em quatro categorias principais:

  • Categoria 1: Os assentos mais caros, situados nos níveis inferiores.
  • Categorias 2 e 3 oferecem excelente visão do estádio.
  • Categoria 4: A opção mais econômica, geralmente localizada nos níveis superiores.

Os preços estimados variam por fase da seguinte forma:

CategoriaFaixa de preço dos ingressos
Fase de grupos (excluindo o país-sede)$60–$620
Fase de grupos (jogos de Canadá, EUA e México)$75–$2,735
Fase de 32 avos$105–$750
Oitavas de final$170–$980

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Os estádios da Copa do Mundo de 2026 no Canadá receberão estes jogos.

As partidas serão disputadas em dois locais icônicos:

  • BC Place (Vancouver): capacidade para 54.000 pessoas.
  • BMO Field (Toronto): capacidade para 45.000 torcedores.

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