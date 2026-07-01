Ao longo da fase de grupos e das rodadas iniciais do mata-mata, o Toronto Stadium (BMO Field) e o Vancouver Stadium (BC Place) proporcionaram atmosferas inesquecíveis, mas a etapa canadense deste torneio ampliado de 48 seleções foi oficialmente concluída.

Conhecer os prazos de solicitação de ingressos e os mapas dos estádios de Toronto e Vancouver ajuda os torcedores a planejar uma viagem memorável para um dia de jogo no Canadá. Quem acompanha de longe também pode turbinar a experiência no torneio ao abrir um novo perfil em plataforma de jogos esportivos com créditos extras da casa. Não deixe de aplicar nosso código promocional verificado da Melbet durante o cadastro para resgatar seu bônus de boas-vindas.

Quando acontecerão os jogos da Copa do Mundo de 2026 no Canadá?

O Canadá sediou 13 partidas na Copa do Mundo de 2026 (10 da fase de grupos e 3 do mata-mata).

Não há mais jogos restantes da Copa do Mundo no Canadá.

Tabela completa dos próximos jogos da Copa do Mundo de 2026

Tabela do Canadá na Copa do Mundo de 2026

Data / fase Jogo e placar (pontapé inicial local) Estádio Status / ingressos Sexta-feira, 12 de junho (Grupo B) Canadá x Bósnia e Herzegovina Toronto Stadium (BMO Field) 1-1 Quinta-feira, 18 de junho (Grupo B) Canadá x Qatar (15h) BC Place (Vancouver) 6-0 Quarta-feira, 24 de junho (Grupo B) Suíça x Canadá (12h) BC Place (Vancouver) 2-1 Domingo, 28 de junho (fase de 32 avos) África do Sul x Canadá (12h) Los Angeles Stadium 0-1 Sábado, 4 de julho (oitavas de final) Canadá x Marrocos (12h) Houston Stadium (Texas) 0-3

Possível caminho do Canadá até a final

Se Les Rouges superar os obstáculos pela frente, seu caminho projetado rumo à glória no futebol ficará assim: Quartas de final (quinta-feira, 9 de julho): Canadá x vencedor do Jogo 89 (Alemanha, Paraguai, França ou Suécia)

Canadá x vencedor do Jogo 89 (Alemanha, Paraguai, França ou Suécia) Semifinais (terça-feira, 14 de julho): Canadá x vencedor do caminho da chave (os possíveis adversários de alto nível incluem EUA, Bélgica, Portugal, Espanha ou Croácia)

Canadá x vencedor do caminho da chave (os possíveis adversários de alto nível incluem EUA, Bélgica, Portugal, Espanha ou Croácia) Final da Copa do Mundo (domingo, 19 de julho): MetLife Stadium (Nova Jersey)

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Canadá?

Até hoje, os principais sorteios oficiais de ingressos da Copa do Mundo, incluindo a pré-venda Visa, o sorteio antecipado de ingressos e o sorteio aleatório pós-sorteio, foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade primária agora está em seu menor nível de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

A fase de vendas de última hora está em andamento no momento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos em uma base estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta representa a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

está em andamento no momento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos em uma base estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta representa a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Esta plataforma agora é o principal destino autorizado para que torcedores comprem e vendam ingressos verificados a preços regulados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Esta plataforma agora é o principal destino autorizado para que torcedores comprem e vendam ingressos verificados a preços regulados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem recorrer a mercados secundários como StubHub para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os T&Cs de quaisquer sites secundários para os ingressos que estiver comprando.

Quais são os preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Canadá?

Os ingressos no Canadá estão divididos em quatro categorias principais:

Categoria 1: Os assentos mais caros, situados nos níveis inferiores.

Os assentos mais caros, situados nos níveis inferiores. Categorias 2 e 3 oferecem excelente visão do estádio.

oferecem excelente visão do estádio. Categoria 4: A opção mais econômica, geralmente localizada nos níveis superiores.

Os preços estimados variam por fase da seguinte forma:

Categoria Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (excluindo o país-sede) $60–$620 Fase de grupos (jogos de Canadá, EUA e México) $75–$2,735 Fase de 32 avos $105–$750 Oitavas de final $170–$980

Os estádios da Copa do Mundo de 2026 no Canadá receberão estes jogos.

As partidas serão disputadas em dois locais icônicos: