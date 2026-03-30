Como conseguir ingressos para os jogos da Copa do Mundo de 2026 no Canadá: informações sobre os estádios, jogos em Toronto e Vancouver, cidades e muito mais

Os torcedores canadenses de futebol aguardam ansiosamente o dia 12 de junho, quando a seleção canadense dará início à sua campanha na Copa do Mundo de 2026, em Toronto.

Além de sediar todas as três partidas da fase de grupos do Canadá, também teremos confrontos interessantes, como Alemanha x Costa do Marfim em Toronto e Nova Zelândia x Bélgica em Vancouver, para curtir.

Deixe que o GOAL traga todas as informações essenciais sobre ingressos para os jogos da Copa do Mundo de 2026 disputados no Canadá, incluindo onde você pode comprá-los e quanto custarão.

Quando serão disputadas as partidas da Copa do Mundo no Canadá?

Treze partidas da Copa do Mundo de 2026 serão disputadas no Canadá (10 jogos da fase de grupos e 3 partidas das oitavas de final). São elas:

Data Jogo (hora local) Local Ingressos Sexta-feira, 12 de junho Grupo B: Canadá x Vencedor da Chave A da UEFA (15h) BMO Field (Toronto) Ingressos Sábado, 13 de junho Grupo D: Austrália x Vencedor da Chave C da UEFA (21h) BC Place (Vancouver) Ingressos Quarta-feira, 17 de junho Grupo L: Gana x Panamá (19h) BMO Field (Toronto) Ingressos Qui, 18 de junho Grupo B: Canadá x Catar (15h) BC Place (Vancouver) Ingressos Sábado, 20 de junho Grupo E: Alemanha x Costa do Marfim (16h) BMO Field (Toronto) Ingressos Dom, 21 de junho Grupo G: Nova Zelândia x Egito (18h) BC Place (Vancouver) Ingressos Terça-feira, 23 de junho Grupo L: Panamá x Croácia (19h) BMO Field (Toronto) Ingressos Quarta-feira, 24 de junho Grupo B: Suíça x Canadá (12h) BC Place (Vancouver) Ingressos Sexta-feira, 26 de junho Grupo I: Senegal x Vencedor do Caminho 2 (15h) BMO Field (Toronto) Ingressos Sexta-feira, 26 de junho Grupo G: Nova Zelândia x Bélgica (20h) BC Place (Vancouver) Ingressos Qui, 2 de julho Oitavas de final: Segundo colocado do Grupo K x Segundo colocado do Grupo L (19h) BMO Field, Toronto Ingressos Qui, 2 de julho Oitavas de final: Vencedor do Grupo B x Terceiro colocado dos Grupos E/F/G/I/J (20h) BC Place (Vancouver) Ingressos Ter, 7 de julho Oitavas de final: A definir x A definir (13h) BC Place (Vancouver) Ingressos

Como adquirir ingressos para os jogos da Copa do Mundo de 2026 no Canadá

Os fãs de futebol tiveram várias oportunidades de comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 através do portal de ingressos no site da FIFA.

Embora já tenham ocorrido várias fases de venda, como o “Sorteio de Pré-venda Visa” (setembro), o “Sorteio de Ingressos Antecipados” (outubro) e o “Sorteio de Seleção Aleatória” (dezembro/janeiro), ainda há opções de ingressos disponíveis.

Fase de vendas de última hora

Se você não teve sucesso nas janelas de sorteio anteriores da Copa do Mundo de 2026, sua última oportunidade de tentar obter ingressos pelos canais oficiais é verificar o que ainda está disponível durante a fase de vendas de “última hora”, que começa em abril.

A FIFA não informou quantos ingressos serão disponibilizados nem para quais jogos, mas você pode esperar disponibilidade limitada e esgotamento rápido.

Para comprar ingressos, você deve acessar o portal oficial de ingressos da FIFA e criar uma conta.

Em seguida, você pode fazer login na sua conta da FIFA e verificar a disponibilidade de ingressos.

Mercados secundários

Além dos lançamentos iniciais, a FIFA também opera seu próprio Mercado Oficial de Revenda e Troca, que foi inaugurado em outubro passado e reabrirá em abril. Esta é a única plataforma aprovada pela FIFA para torcedores que desejam revender ou comprar ingressos já esgotados.

A disponibilidade na plataforma de revenda costuma ser limitada e esporádica, especialmente à medida que as partidas se aproximam, mas continua sendo a opção mais segura para comprar ingressos fora das fases de venda primária. Para os torcedores no México, um Mercado de Intercâmbio dedicado (Mercado de Intercambio) lida com transações de revenda locais sob as mesmas garantias oficiais.

Para quem perder as janelas oficiais da FIFA ou precisar de ingressos para datas ou cidades específicas, sites de revenda como o StubHub também disponibilizam ingressos para a Copa do Mundo. Essas plataformas oferecem mais flexibilidade, mas geralmente a preços significativamente mais altos devido aos mercados de revenda impulsionados pela demanda.

Quanto custam os ingressos para os jogos da Copa do Mundo de 2026 no Canadá?

Os ingressos para os jogos da Copa do Mundo da FIFA 2026 no Canadá são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior fora das outras categorias.

Os preços têm flutuado ao longo das várias fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas iniciais são apresentadas abaixo:

Palco Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) US$ 60 - US$ 620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) $75 - $2.735 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980

Em sites secundários, como o StubHub, os torcedores podem garantir ingressos para os jogos da Copa do Mundo no Canadá a partir de US$ 265.

Quais são os locais da Copa do Mundo de 2026 no Canadá?

Os jogos da Copa do Mundo da FIFA 2026 disputados no Canadá serão realizados nos dois seguintes locais:

BC Place (Vancouver): Capacidade: 54.000

Capacidade: 54.000 BMO Field (Toronto): Capacidade: 45.000

O que esperar dos jogos da Copa do Mundo de 2026 no Canadá

O hóquei no gelo pode ser o esporte mais popular do Canadá, mas a nação da Folha de Bordo trocará os patins por chuteiras neste verão, quando a Copa do Mundo de 2026 chegar à cidade.

O Canadá vem apresentando uma ascensão notável no ranking da FIFA, subindo 23 posições, da 50ª para a 27ª, sua melhor classificação de todos os tempos, nos últimos dois anos. A seleção se prepara agora para disputar duas finais consecutivas da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história.

Apesar das participações no México '86 e no Catar '22, os canadenses ainda buscam sua primeira vitória (ou empate) em um torneio da Copa do Mundo.

Recentemente, houve várias atuações de destaque, que o Canadá usou como alicerces para impulsionar sua evolução. A seleção chegou à final da Liga das Nações da CONCACAF de 2023, eliminou o Peru e a Venezuela para chegar às semifinais da Copa América de 2024 e registrou vitórias memoráveis em amistosos contra os Estados Unidos nos últimos 18 meses, sob a liderança de Jesse Marsch.

Outras seleções, além do Canadá, que disputarão pelo menos duas partidas da Copa do Mundo de 2026 em solo canadense incluem Panamá e Nova Zelândia.