Como conseguir ingressos para os jogos da Copa do Mundo de 2026 no Canadá: informações sobre os estádios, calendário dos jogos em Toronto e Vancouver, cidades e muito mais

Os fãs do futebol canadense aguardam ansiosamente o dia 12 de junho, quando a seleção canadense, os “Canucks”, dará início à sua campanha na Copa do Mundo de 2026 no coração da cidade de Toronto, em uma jornada histórica na qual os anfitriões buscam escrever uma nova página nos anais da Copa do Mundo.
Além de sediar as três partidas do Canadá na fase de grupos, os estádios canadenses testemunharão confrontos acirrados e muito esperados, com destaque para o confronto entre Alemanha e Costa do Marfim em Toronto, e o confronto entre Nova Zelândia e Bélgica em Vancouver, além de uma presença árabe de destaque representada pelo confronto dos “Faraós”, a seleção do Egito, contra a Nova Zelândia.
No Koora, apresentamos a você o guia completo e exclusivo para os ingressos dos jogos da Copa do Mundo de 2026 no Canadá, incluindo preços e como garantir os ingressos antes que se esgotem...
Quando serão disputados os jogos da Copa do Mundo de 2026 no Canadá?
O Canadá sediará 13 partidas na Copa do Mundo de 2026 (10 partidas na fase de grupos e 3 partidas nas fases eliminatórias). Aqui está a tabela completa dos jogos no horário local:
|Data
|Partida (hora local)
|Estádio
|Ingressos
|Sexta-feira, 12 de junho
|Grupo B: Canadá x Vencedor da Chave A da UEFA (15h)
|BMO Field (Toronto)
|Reserve agora
|Sábado, 13 de junho
|Grupo D: Austrália x Vencedor da Chave C da UEFA (21h)
|BC Place (Vancouver)
|Reserve agora
|Quarta-feira, 17 de junho
|Grupo L: Gana x Panamá (19h)
|BMO Field (Toronto)
|Reserve agora
|Quinta-feira, 18 de junho
|Grupo B: Canadá x Catar (15h)
|BC Place (Vancouver)
|Reserve agora
|Sábado, 20 de junho
|Grupo E: Alemanha x Costa do Marfim (16h)
|BMO Field (Toronto)
|Reserve agora
|Domingo, 21 de junho
|Grupo G: Nova Zelândia x Egito (18h)
|BC Place (Vancouver)
|Reserve agora
|Terça-feira, 23 de junho
|Grupo L: Panamá x Croácia (19h)
|BMO Field (Toronto)
|Reserve agora
|Quarta-feira, 24 de junho
|Grupo B: Suíça x Canadá (12h)
|BC Place (Vancouver)
|Reserve agora
|Sexta-feira, 26 de junho
|Grupo I: Senegal x Vencedor da Chave 2 (15h)
|BMO Field (Toronto)
|Reserve agora
|Sexta-feira, 26 de junho
|Grupo G: Nova Zelândia x Bélgica (20h)
|BC Place (Vancouver)
|Reserve agora
|Quinta-feira, 2 de julho
|Oitavas de final: Segundo colocado do Grupo K x Segundo colocado do Grupo L (19h)
|BMO Field (Toronto)
|Reserve agora
|Quinta-feira, 2 de julho
|Oitavas de final: Primeiro colocado do Grupo B x Terceiro colocado do Grupo E/F/G/I/J (20h)
|BC Place (Vancouver)
|Reserve agora
|Terça-feira, 7 de julho
|Oitavas de final: a definir contra a definir (13h)
|BC Place (Vancouver)
|Reserve agora
Como adquirir ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Canadá
Os fãs de futebol tiveram várias oportunidades de comprar ingressos pelo portal oficial da FIFA em etapas anteriores, incluindo o sorteio antecipado e o sorteio aleatório. Mas e se você perdeu essas oportunidades?
Fase de vendas de última hora
Se você não teve sorte nas fases de sorteio anteriores, sua última chance pelos canais oficiais é a “venda de última hora”, que começa em abril. Embora a FIFA não tenha anunciado o número de ingressos disponíveis, espera-se que eles se esgotem rapidamente devido à enorme demanda.
Mercados secundários (a solução ideal e segura)
Para quem precisa de ingressos para jogos específicos ou perdeu a chance com a FIFA, plataformas de revenda como o StubHub se destacam como a opção ideal. Essas plataformas oferecem maior flexibilidade na escolha de assentos e datas, e constituem um mercado ativo que garante que você consiga seu ingresso mesmo que ele tenha sido declarado esgotado nos sites oficiais, levando em conta que os preços estão sujeitos às forças da oferta e da demanda.
Quais são os preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Canadá?
Os ingressos no Canadá são divididos em 4 categorias principais:
- Categoria 1: a mais cara, localizada nos andares inferiores do estádio.
- Categorias 2 e 3: oferecem excelentes ângulos de visão em diferentes partes do estádio.
- Categoria 4: a mais econômica, localizada principalmente nos andares superiores.
Os preços estimados variam de acordo com a fase, conforme segue:
|Fase
|Faixa de preço do ingresso
|Fase de grupos (exceto países anfitriões)
|$60 - $620
|Fase de grupos (jogos do Canadá, dos EUA e do México)
|US$ 75 - US$ 2.735
|Fase de 32
|$105 - $750
|Oitavas de final
|US$ 170 - US$ 980
E em sites de revenda como o StubHub, os torcedores podem encontrar ingressos para os jogos do Canadá a partir de cerca de US$ 265.
Estádios da Copa do Mundo de 2026 no Canadá
Os jogos serão disputados em dois ícones arquitetônicos do Canadá:
- BC Place (Vancouver): capacidade para 54.000 torcedores.
- BMO Field (Toronto): capacidade para 45.000 torcedores.
O que esperar dos jogos do Canadá na Copa do Mundo?
Embora o hóquei no gelo seja o esporte número um no Canadá, o país vai se dedicar totalmente ao futebol neste verão. A seleção canadense deu um grande salto no ranking da FIFA e se prepara para disputar a Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva pela primeira vez em sua história.
Sob o comando do técnico Jesse Marsch, os “Canucks” têm mostrado um desempenho muito promissor, chegando às semifinais da Copa América 2024 e conquistando vitórias importantes sobre os Estados Unidos. Além do Canadá, seleções como Egito, Senegal, Panamá e Nova Zelândia estarão presentes em peso em solo canadense, o que promete um carnaval de futebol inesquecível.