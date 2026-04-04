Como conseguir ingressos para os jogos da Copa do Mundo de 2026 no Canadá: informações sobre os estádios, calendário dos jogos em Toronto e Vancouver, cidades e muito mais

Os fãs do futebol canadense aguardam ansiosamente o dia 12 de junho, quando a seleção canadense, os “Canucks”, dará início à sua campanha na Copa do Mundo de 2026 no coração da cidade de Toronto, em uma jornada histórica na qual os anfitriões buscam escrever uma nova página nos anais da Copa do Mundo.

Além de sediar as três partidas do Canadá na fase de grupos, os estádios canadenses testemunharão confrontos acirrados e muito esperados, com destaque para o confronto entre Alemanha e Costa do Marfim em Toronto, e o confronto entre Nova Zelândia e Bélgica em Vancouver, além de uma presença árabe de destaque representada pelo confronto dos “Faraós”, a seleção do Egito, contra a Nova Zelândia.

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Quando serão disputados os jogos da Copa do Mundo de 2026 no Canadá?

O Canadá sediará 13 partidas na Copa do Mundo de 2026 (10 partidas na fase de grupos e 3 partidas nas fases eliminatórias). Aqui está a tabela completa dos jogos no horário local: