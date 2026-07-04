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Como conseguir ingressos para o jogo Suíça x Colômbia: preços da Copa do Mundo, informações sobre a partida das oitavas de final, vendas de última hora e muito mais

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A Suíça enfrenta a Colômbia na próxima partida da Copa do Mundo. Veja aqui como garantir seus ingressos

A trajetória impecável da Suíça no torneio continua ganhando um ímpeto incrível, provocando um aumento sem precedentes na demanda por ingressos depois que os Rossocrociati derrotaram a Argélia por 2 a 0 na quinta-feira, garantindo assim sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo da FIFA pela quarta vez consecutiva.

Gols precisos de Breel Embolo e Dan Ndoye coroaram mais uma aula de tática da equipe disciplinada de Murat Yakin, alimentando a convicção de que este time está pronto para finalmente superar seu histórico limite nas quartas de final.

A equipe de Yakin enfrentará a Colômbia, que venceu Gana por 1 a 0 na sexta-feira e chegou às oitavas de final pela primeira vez desde a Copa do Mundo de 2018.

Um gol de Jhon Arias aos 14 minutos foi decisivo para que a equipe de Néstor Lorenzo superasse as Estrelas Negras. A Colômbia agora espera chegar às quartas de final da Copa do Mundo pela segunda vez na história, após a memorável campanha da “La Tricolor” até as quartas de final no Brasil 2014.

Deixe o GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como você pode garantir seus lugares para o jogo entre Suíça e Colômbia e quanto eles custarão.

Quando começa a partida entre Suíça e Colômbia na Copa do Mundo?

Esta importante partida das oitavas de final será disputada no BC Place, em Vancouver.

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Copa do Mundo - Fase Final
BC Place Vancouver

Como comprar ingressos para o jogo Suíça x Colômbia na Copa do Mundo?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) já foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos diretos está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

  • A Fase de Vendas de Última Hora começou em 1º de abril. Não se trata de um sorteio; os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Quanto custam os ingressos para o jogo Suíça x Colômbia na Copa do Mundo?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a Fase de Grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e de revenda podem subir ainda mais do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas

Fase / Categoria

Faixa de preço oficial

Faixa estimada no mercado secundário

28 de junho a 3 de julho

Oitavas de final (locais com alta demanda)

US$ 225 – US$ 540

US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250)

28 de junho a 3 de julho

Rodada dos 32 (locais padrão)

US$ 225 – US$ 540

$400 – $2.800 ($1.134)

4 de julho – 7 de julho

Oitavas de final

US$ 240 – US$ 640

$650 – $4.200 ($1.518)

9 a 11 de julho

Quartas de final

US$ 450 – US$ 1.775

$850 – $5.500 ($2.348)

14 de julho – 15 de julho

Semifinais

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 de julho

Disputa pelo terceiro lugar

US$ 250 – US$ 800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 de julho

Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

Suíça x Colômbia na Copa do Mundo: tudo o que você precisa saber

Desempenho de Suíça x Colômbia

SUÍ

SUÍ - Sequência

AUS
E1-1
QAT
E1-1
BIH
V4-1
CAN
V2-1
ARG
V2-0
Gol marcado (sofrido)
10/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
COL

COL - Sequência

JOR
V2-0
UZB
V1-3
COD
V1-0
POR
E0-0
GAN
V1-0
Gol marcado (sofrido)
7/1
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Suíça x Colômbia: histórico recente de confrontos diretos

SUÍ

Um

COL

0

0

Empate

1

1

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/1
Ambos os times marcam
1/1

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