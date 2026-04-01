O PSG recebe o Liverpool no Parc des Princes, em Paris, na quarta-feira, 8 de abril.

O Paris Saint-Germain ocupa atualmente a 1ª posição na Ligue 1 e vem arrasando na Europa, enquanto o Liverpool está em 5º lugar na Premier League, encarando a Liga dos Campeões como sua chance definitiva de glória nesta temporada.

Deixe que o GOAL lhe forneça tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo entre Paris Saint-Germain e Liverpool, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa o jogo Paris Saint-Germain x Liverpool pela Liga dos Campeões?

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Parc des Princes

Como comprar ingressos para o jogo Paris Saint-Germain x Liverpool pela Liga dos Campeões?

Exceto para a final da Liga dos Campeões da UEFA, não é possível comprar ingressos para jogos da Liga dos Campeões diretamente pela própria UEFA.

Em vez disso, eles são vendidos individualmente pelos clubes entre as equipes que disputam a edição desta temporada.

Você deve visitar os sites de cada clube para o jogo que deseja assistir e comprar seu ingresso por lá.

Embora os portais oficiais dos clubes sejam a forma mais segura para os torcedores adquirirem ingressos para a Liga dos Campeões, quem deseja assistir aos jogos pode considerar sites de revenda, como o Ticombo, para garantir lugares de última hora.

Quanto custam os ingressos para o jogo Paris Saint-Germain x Liverpool da Liga dos Campeões?

O preço dos ingressos para a Liga dos Campeões da UEFA varia de acordo com vários fatores, incluindo quais clubes estão envolvidos, o local do jogo e a fase da competição.

Por exemplo, uma semifinal com o Real Madrid ou o Arsenal custaria muito mais do que um confronto da fase de grupos em Limassol, contra o Pafos.

Os clubes geralmente definem os preços dos ingressos da Liga dos Campeões da UEFA no início da temporada para a fase de grupos. Se uma equipe avançar para as fases eliminatórias, os preços podem aumentar para certos jogos, dependendo do adversário, do local e da demanda.

Fique de olho nos portais oficiais de venda de ingressos dos diversos clubes para obter mais informações sobre disponibilidade e preços.

Se você estiver procurando opções de última hora, ingressos em sites de revenda, como o Ticombo, estão disponíveis no momento.

O que esperar do Paris Saint-Germain x Liverpool?

O PSG chega a esta partida das quartas de final em grande fase de gols. Recentemente, o time desmontou o Chelsea nas oitavas de final com uma vitória dominante por 5 a 2 no Parc des Princes, em 11 de março, antes de confirmar sua superioridade com uma vitória por 3 a 0 em Stamford Bridge, em 17 de março.

Com Bradley Barcola e Ousmane Dembélé abrindo as defesas, a equipe de Luis Enrique tem atualmente uma média de quase três gols por jogo na competição.

Após uma derrota por 1 a 0 fora de casa para o Galatasaray em 10 de março, o Liverpool virou o jogo com uma noite europeia em Anfield, goleando o gigante turco por 4 a 0 em 18 de março para avançar.

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