Como conseguir ingressos para o jogo Paraguai x França: preços da Copa do Mundo, informações sobre a partida das oitavas de final, vendas de última hora e muito mais

O Paraguai causou a primeira grande surpresa da fase eliminatória da Copa do Mundo da FIFA 2026 ao eliminar a Alemanha após uma emocionante disputa de pênaltis nas oitavas de final, em Boston, nesta segunda-feira.

Os sul-americanos estão a apenas uma vitória de igualar seu melhor desempenho de todos os tempos na Copa do Mundo, já que chegaram às quartas de final na última vez em que se classificaram para o maior torneio de futebol do planeta, em 2010.

Agora, para avançar ainda mais, o time precisa derrotar outra seleção europeia de elite, a França, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, no sábado (4 de julho).

A França, campeã da Copa do Mundo da FIFA de 1998 e 2018, enfrentará o Paraguai na Filadélfia, após ter conquistado uma vitória confortável nas oitavas de final contra a Suécia, em Nova Jersey, na terça-feira.

Os “Les Bleus” venceram todas as três partidas do Grupo I e contam com o capitão Kylian Mbappé, um dos favoritos ao título de Artilheiro da Copa do Mundo. O atacante do Real Madrid, que foi o artilheiro da Copa do Mundo de 2022, marcou seis gols em suas quatro partidas até o momento.

Deixe o GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como você pode garantir seus lugares para o jogo entre Paraguai e França e quanto eles custarão.

A que horas começa a partida entre Paraguai e França?

Esta importante partida das oitavas de final será disputada no Philadelphia Stadium (Lincoln Financial Field).

Copa do Mundo - Fase Final Philadelphia Stadium

Como comprar ingressos para o jogo entre Paraguai e França na Copa do Mundo

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos diretos está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

A Fase de Vendas de Última Hora começou em 1º de abril. Não se trata de um sorteio; os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

O Mercado Oficial de Revenda da FIFA está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Quanto custam os ingressos para o jogo Paraguai x França na Copa do Mundo?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a Fase de Grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e na revenda podem subir ainda mais do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas Fase / Categoria Faixa de preço oficial Faixa estimada no mercado secundário 28 de junho a 3 de julho Oitavas de final (locais com alta demanda) US$ 225 – US$ 540 US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250) 28 de junho a 3 de julho Rodada dos 32 (locais padrão) US$ 225 – US$ 540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 de julho – 7 de julho Oitavas de final US$ 240 – US$ 640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 de julho – 11 de julho Quartas de final US$ 450 – US$ 1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 de julho – 15 de julho Semifinais $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 de julho Disputa pelo terceiro lugar $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 de julho Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

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